Für seinen Wechsel vom Seriengründer zum Vollzeit-VC glaubt Claude Ritter, genau den richtigen Zeitpunkt gefunden zu haben. „Es nimmt dir keiner übel, wenn du nicht Angestellter bei deinem Ex-Konkurrenten sein willst“, sagt Ritter, Mitgründer von Book a Tiger (jetzt Tiger Facility Services), in einem Gespräch mit Gründerszene. Nachdem der Konkurrent Helpling Ritters Startup Ende letzten Jahres übernommen hatte, stieg der Gründer aus – gerade rechtzeitig vor dem Ausbruch des Coronavirus in Deutschland und Europa.

Rückblickend scheint dem 39-Jährigen der Zeitpunkt seines Ausstiegs deshalb noch besser gewählt: „Ich bin ganz froh, dass mir die Corona-Krise als operativer Geschäftsführer erspart geblieben ist“, sagt er. „Und wenn man ganz ehrlich ist, dann ist Büroreinigung in Zeiten von Homeoffice auch nicht das boomendste Geschäft“, so Ritter im Hinblick auf das Geschäftsmodell der Reinigungs-Startups.

Vom Lieferdienst zur Reinigungsvermittlung

Bevor sich Ritter mit der Vermittlung von Reinigungsfachkräften beschäftigte, hatte er schon einige andere Geschäftsmodelle ausprobiert. Nach einigen Jahren in China gründete er 2010 gemeinsam mit Nikita Fahrenholz den Lieferdienstvermittler Lieferheld, das heutige Delivery Hero. Auch für das nächste Venture Book a Tiger schlossen sich Ritter und Fahrenholz zusammen. Dritter Mitgründer des Putzvermittlers ist Ulrich Lewerenz, der mittlerweile noch als einziger vom Gründungsteam übrig ist. Fahrenholz verließ das Unternehmen 2018, Ritter folgte im Zuge der Übernahme Anfang dieses Jahres.

Seit dem Moment, als er erste Anteile von Lieferheld verkaufen konnte, habe er schon in Startups investiert, sagt Claude Ritter. Seit 2015 ist der gebürtige Schweizer am Venture-Capital-Fonds Cavalry Ventures beteiligt, den er gemeinsam mit Bekannten aus der Berliner Startup-Szene gegründet hatte. Nach dem Exit mit Book a Tiger stieg er dort nun zum Managing Partner auf.

Ab jetzt Investor in Vollzeit

An sein neues Leben als Vollzeit-VC müsse er sich erst gewöhnen, sagt Ritter: „Der Hebel von Entscheidung bis Wirkung ist als VC viel länger – im Zweifel hast du gar keinen.“ Ein neues Unternehmen zu gründen, ist für ihn aber keine Option: „Ich hoffe, Cavalry ist die letzte Firma, die ich gegründet habe“, sagt er. Er habe sich schon genug ausprobiert diesbezüglich.

Viele VC-Fonds füllen ihre Töpfe mit dem Kapital sogenannter Limited Partner – das sind Großinvestoren wie etwa KfW. Der Fonds von Cavalry Ventures hingegen ist eine Art Sammelbecken für das Kapital größerer Business Angels, so wie etwa der McMakler-Gründer Felix Jahn. Rund hundert Angel beteiligten sich an dem Fonds, so Ritter.

Im Herbst 2019 startete Cavalry seinen zweiten Fonds für Frühphaseninvestments mit einem Volumen von rund 75 Millionen Euro. Der erste prominente Deal daraus wurde in dieser Woche bekannt: Der VC bekam den Zuschlag für die Series-A-Runde des gehypten Greentech-Startups Planetly, gegründet von Outfittery-Gründerin Anna Alex und von Benedikt Franke, Gründer des ehemaligen Book-a-Tiger-Wettbewerbers Helpling.

Den Deal mit Planetly schlossen die Beteiligten schon vor Corona ab. Als die Auswirkungen des Virus plötzlich auch in Deutschland akut wurden, habe man zwar „zwei, drei Wochen gebraucht, um sich zu sortieren“, sagt Ritter. Portfolio-Firmen hätten auf einmal viel Betreuung gebraucht. Dennoch zeigt sich Ritter optimistisch: Trotz Virus-Krise und einer drohenden wirtschaftlichen Rezession wolle Cavalry weiter in Startups investieren, sagt er. Schon nächste Woche stehe der nächste Notartermin an.



Bild: Book A Tiger