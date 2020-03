Das waren Zeiten! „Ich werde sterben, um zu gewinnen – und ich erwarte das Gleiche von Euch“, so hat es Oliver Samwer in seiner berühmten „Blitzkrieg“-Email im Dezember 2011 geschrieben. Für die Wortwahl in dem Schreiben an seine Mitarbeiter hat er sich entschuldigt, aber das Arbeitsklima bei Rocket Internet und seinen Startups sollte noch jahrelang davon geprägt sein.

Spult man vor ins Jahr 2020, achteinhalb Jahre nachdem Samwer so unbeholfen Kriegsmetaphern bemühte, ist vom einstigen Kampfgeist nichts mehr zu spüren: Nennenswerte Neugründungen gibt es seit Jahren nicht. Das internationale Geschäft mit Mode-Plattformen wie Lamoda in Russland und Dafiti in Südamerika oder dem Amazon-Klon Jumia in Afrika, das einmal in Samwers Fokus stand („Es gibt weltweit nur drei Internet-Firmen: Amazon, Alibaba und uns“), wurde mit teilweise mäßigem Erfolg an die Börse gebracht. Seitdem sind die Kurse eingestürzt, die gesammelten Exit-Millionen liegen auf den Rocket-Konten brach.

Während Oliver Samwer immer der Kopf von Rocket Internet war, werkelte ein anderer eifrig im Hintergrund: Alexander Kudlich. Er war 2011 als Geschäftsführer ins Unternehmen gekommen, seit dem Börsengang im Jahr 2014 war er Mitglied des Vorstands. Dort überdauerte er unter anderem Peter Kimpel, den zwischenzeitlichen Finanzvorstand, der den IPO begleitete. Nun hat auch Kudlich das Unternehmen verlassen.

Er wird nicht ersatzlos gestrichen, Soheil Mirpour folgt ihm nach. Der begann seine berufliche Karriere bei Rocket Internet, arbeitete dann bei Morgan Stanley im Investmentbanking und beim Finanzinvestor KKR, bevor er 2017 wieder zu Rocket zurückkehrte. Dennoch ist der 31-Jährige eine eher unbekannte Größe. Was Oliver Samwer, der im vergangenen Jahr einen neuen Milliardenfonds geschlossen hat, noch mehr in den Vordergrund rückt. Kommt er also zurück, der Oliver Samwer aus alten Zeiten?

Wenn Rocket Internet am Donnerstag seinen neuesten Geschäftsbericht vorlegt, wird diese Frage zu stellen sein. Auch die Frage, ob Rocket Internet ohne greifbares Geschäftsmodell an der Börse bleiben wird – im vergangenen Herbst hatte Samwer dies noch bejaht. Seitdem hat sich die Welt sehr verändert, und das könnte auch Auswirkungen auf die Berliner Firma haben. Die nannte man früher gerne eine „Startupfabrik“ – diese Bezeichnung verdient sie heute kaum mehr.

Gibt es bald ein neues Rocket Internet?

Auf Gründerszene werden wir in den kommenden Tagen einen genauen Blick auf das Geschäft von Rocket Internet werfen. Darauf, wie die Firma heute Geld verdient. Wie sie sich über die Jahre entwickelt hat. Was Aktionärsschützer von Rocket Internet halten. Wir werden die interessantesten Kennzahlen beleuchten und haben mit ehemaligen Rocket-Mitarbeitern gesprochen.

Was man nicht leugnen kann, ist den großen Einfluss der Samwer-Firma auf die deutsche Startup-Szene: Viele bekannte Szeneköpfe sammelten ihre ersten Erfahrungen beim Inkubator. Aber welche Rolle spielt Rocket Internet heute? Diese Frage wird sich Oliver Samwer spätestens zur Hauptversammlung in einigen Wochen gefallen lassen müssen. Die Präsentation der Geschäftszahlen in dieser Woche könnte einen ersten Ausblick darauf geben. Auch darüber werden wir berichten.

Was euch diese Woche sonst noch erwartet? Eine ganze Menge:

Wir werfen auf Gründerszene einen Blick auf die Hilfsmaßnahmen, die Startups in der gegenwärtigen Krise zur Verfügung stehen – und darauf, welche Bedingungen dafür zu erfüllen sind.

Weil die Arbeit im Homeoffice für viele schnell zur Belastungsprobe werden kann, haben wir mit einer Business-Coach darüber gesprochen, wie man Erschöpfung vermeiden kann.

Wir haben auch wieder eine Episode unseres Gründerszene Podcasts zu Startup- und Venture-Capital-Themen für Euch. Redakteurin Sarah Heuberger hat mit Maximilian Brock gesprochen, dem Gründer des Legaltech-Startups Advocado. Und er hat ihr verraten, wie mit seinem Greifswalder Unternehmens alles anfing und welche Rechtsfragen Gründer und Startups in der aktuellen Corona-Krise am stärksten beschäftigen.

Vor einiger Zeit sorgte eine Idee aus dem Silicon Valley für Schlagzeilen: Dopaminfasten. Wir haben nun einen ganz neuen Trend an der US-amerikanischen Westküste ausfindig gemacht. Welcher das ist und was er bewirken soll, lest ihr bald auf Gründerszene.

Bild: Rocket Internet