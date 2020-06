Venture Capital ist keine besonders vielfältige Welt. Das wird zum Beispiel daran deutlich, wie wenige Frauen VC-Firmen in ihren Führungsteams und Portfolios haben. Und es gilt auch für die Repräsentanz von Menschen, deren Hautfarbe nicht weiß ist. Auch und besonders in den USA, wo nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd seit Wochen Menschen gegen Rassismus, Polizeigewalt und Diskriminierung auf die Straße gehen.

Nur ein Prozent des Wagniskapitals flossen 2018 in den Vereinigten Staaten an Schwarze Gründerinnen und Gründer, die Quote Schwarzer Entscheidungsträger in den großen Investmentfirmen liegt sogar noch darunter, fasst die Washington Post die Lage zusammen. Dagegen begehren nun Menschen aus der Community auf, die im Tech- und Startup-Bereich arbeiten.

Die Szene müsse sich fragen, was sie zu verändern bereit sei, „um die weiße Vorherrschaft im Tech-Sektor zu beenden“ – und damit auch die weiße Vorherrschaft in der Gesellschaft, schreibt die Schwarze Unternehmerin Tiffani Ashley Bell in einem Artikel auf Medium. An Venture-Capital-Firmen richtet die Gründerin des Nonprofit-Startups Human Utility eine simple Forderung, die zum Schlachtruf taugt: „Make the hire, send the wire.“ Vergebt den Job, schickt die Überweisung – damit mehr Schwarze Gründer finanziert werden und mehr Schwarze Investoren in die VC-Firmen kommen.

Alles nur „Diversitäts-Theater“?

Denn zwar solidarisieren sich Investoren mit #BlackLivesMatter und bekennen sich zu mehr Diversität. Mit Softbank und Andreessen Horowitz haben zuletzt sogar zwei der größten Geldgeber eilig eigene Fonds für Schwarze Gründer aufgelegt. Doch das sei nur Symbolpolitik, sagen die Kritiker. Verglichen mit dem 100 Milliarden US-Dollar schweren Softbank Vision Fund, dessen Mittel reihenweise in Krisenfirmen wie Wework versenkt wurden, ist der neue Fonds für Startups von Schwarzen mit seinen 100 Millionen Dollar verschwindend klein. Andreessen Horowitz bringt seinerseits kaum mehr als zwei Millionen Dollar auf – bei 14 Milliarden Gesamtkapital unter seiner Verwaltung.

„Diversitäts-Theater“ nennt Elliott Robinson vom VC Bessemer Venture Partners, selbst Afroamerikaner, das Verhalten vieler seiner Kollegen. Vieles diene nur dem Image, bringe aber keine wirkliche Veränderung. Statt etwa Schwarze wirklich in Führungspositionen zu bringen, würden sie vielfach nur zum Schein befördert, mit neuem Titel, aber ohne neue Befugnisse, so Robinson laut Washington Post. Und die Investorin Monique Woodard sagt: „Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Scheck zu schreiben, aber Schwarzen Gründern nur Mentoring anbietest, hilft das niemandem außer deinem Ego.“

Gleichzeitig warnen afroamerikanische Szenevertreter davor, Investments als Wohltätigkeit zu begreifen. „Schwarze Unternehmer brauchen keinen eigenen Trinkbrunnen“, sagt Woodard. Das glaubt auch Reggie James, Gründer des sozialen Netzwerks Eternal. Er schreibt in einem Essay, Fonds wie die von Softbank und Andreessen Horowitz seien „Charity“. Sie würden Startups wie seines geringschätzen, weil sie sie von den Anforderungen entkoppeln, die für weiße Gründer gelten. „Das zeigt – einmal mehr –, dass sie unser Potenzial nicht als gleichwertig ansehen“, so James. „Wir sollten aufhören, diese Initiativen zu feiern.“

Bild: Getty Images / Justin Sullivan