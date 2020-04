Bei wenigen Online-Händlern boomt aktuell das Geschäft. Sie verkaufen beispielsweise Wein, Wandfarbe oder Kinderspielzeug. Andere hingegen – vor allem die Mode-Startups – haben es schwer. In einer aktuellen Umfrage der Boston Consulting Group mit mehr als 3.000 Verbrauchern gab beispielsweise rund ein Drittel der Befragten an, in den kommenden sechs Monaten weniger Geld für Mode und Luxusartikel ausgeben zu wollen. Ein hübsches Kleid? Pfff! Die alte Joggingshose tut es im Homeoffice schließlich auch.

Die Corona-Krise verändert unser Konsumverhalten – nicht zuletzt, weil nur wenige Geschäfte geöffnet haben. Und selbst dort gehen viele Menschen nur ungerne hin. Unsere Redaktion stellt sich deswegen viele Fragen: Werden wir künftig alle mehr online einkaufen? Oder werden wir nach der Krise den netten Ladenbesitzer aus der Straße erst Recht unterstützen? Macht Amazon alle platt oder haben auch kleine Händler im Internet eine Chance? Diese Fragen können wir erst in den kommenden Monaten beantworten – aber wir wissen, wie wir aktuell shoppen und geben euch einige Einblicke:

„Ich mache mittlerweile eher Großeinkäufe, als ich es vor der Krise getan hätte, damit ich nicht so oft in den engen, vollen Supermarkt muss. Von Lieblingsbars und -restaurants, in die ich in den kommenden Wochen und Monaten nicht werde gehen können, habe ich Gutscheine gekauft. Online bestelle ich weniger und gezielter – und eher in die Packstation als nach Hause, zur Kontaktvermeidung sowohl für die Boten als auch für mich. Insgesamt konsumiere ich weniger spontan als früher.“ Timo Brücken

„Ich habe anfangs abgewartet, und dann kam die Homeoffice-Pflicht… Da habe ich mir einen richtigen Schreibtisch, einen Schreibtischstuhl und ein Sitzkissen angeschafft. Dazu viel Kleinkram, um die Wohnung aufzuhübschen. Jetzt normalisiert es sich langsam wieder.“ Daniel Hüfner

„Ich habe gemerkt, dass Möbel online kaufen extrem doof ist. Wie soll man beispielsweise ein Sofa kaufen, auf dem man noch nie gesessen hat? Und habt ihr mal versucht, euch durch den Online-Pax-Konfigurator bei Ikea zu quälen? Furchtbar. Die Konsequenz: Ich kaufe die Sachen erst, wenn Möbelhäuser wieder öffnen. So lange begnüge ich mich mit einer alten Kleiderstange. Abgesehen davon schaue ich derzeit vermehrt bei Ebay Kleinanzeigen nach Möbelstücken wie Schränken und Regalen. Dort sehe ich zumindest, wie die Sachen wirklich aussehen, also nicht auf geschönten Onlineshop-Fotos. Das Problem ist dabei, dass das Abholen der Sachen in Zeiten von Corona schwierig ist. Eine Frau will mir ihren Schrank beispielsweise erst verkaufen, wenn die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Das kann ich verstehen.“ Pauline Schnor

„In der Krise versuche ich noch mehr kleine, unabhängige Läden zu unterstützen und habe so zum Beispiel Pralinen einer Berliner Manufaktur gekauft sowie eine Tasche von einem jungen Designer hier aus der Stadt, die mir schon länger gefallen hat. Besonders fand ich, dass sich der Designer handschriftlich für meine Bestellung bedankt hat. Das zieht bei mir tatsächlich! Außerdem habe ich für meine Mutter bei einem Startup Wolle bestellt. Sie will mir nämlich gerne was stricken, und jetzt bekomme ich eine Jacke. Win-win für alle! Darüber hinaus versuche ich aber, mein Geld einigermaßen zusammenzuhalten, um eine potenzielle Zeit ohne Aufträge finanziell zu überstehen.“ Anja Francesca Richter

„Ich habe mir erst einmal Wein bestellt. Und dann Farbe zum Streichen unserer Balkonmöbel und ein stark reduziertes Kleid meines Lieblingslabels. Das war’s. Jetzt, wo ich den ganzen Tag zuhause sitze und in der Wohnung auf- und ablaufe, wird mir wieder einmal bewusst, wie viel ich schon besitze. Viel zu viel – von allem! Über die Seite Helfen.berlin habe ich Gutscheine für meine drei Lieblingscafés gekauft. Essen besorge ich aktuell im Supermarkt, weil Rewe Online auf Wochen ausgebucht ist.“ Hannah Scherkamp

„Bei uns hat sich nichts geändert. Wir kaufen nach wie vor alle Sachen außer Lebensmittel online ein. Das sind Bücher, Spielwaren, Klamotten, Games. Von allen Artikeln sind es vielleicht etwas mehr geworden. Dopamin-Rausch vs. Corona-Blues.“ Steve Haak

„Zum Start der Krise war ich noch abwartend und habe nur existenzielle Dinge wie Lebensmittel oder Hygieneartikel gekauft – man weiß ja nicht, ob oder wann es Gehalt gibt und wie sich die Lage entwickelt. Doch nach Tagen der Isolation habe ich vermehrt Dinge im Internet gekauft, um mich von der Krise abzulenken. Teilweise waren das Produkte, die ich langfristig sowieso kaufen wollte, oder Bespaßung für mein Kind, das nicht in die Kita darf und damit zuhause beschäftigt werden muss. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt, ich kaufe fast so wie früher, nur mehr online – und nicht mehr alle zwei Tage Lebensmittel und Alltägliches, sondern einmal in der Woche, um mich nicht anzustecken. Langfristig hat mich die Krise zumindest dazu gebracht, über mein Konsumverhalten nachzudenken – auch wenn sich wenig geändert hat.“ Georg Räth

„Unsere Lebensmittel bestellen wir nun per Lieferdienst (Rewe). Was wir unbedingt ausprobieren wollen: die neuen Pickup-Angebote, zum Beispiel von DM. Frische Lebensmittel holen wir in der Zeit zwischen den Lieferungen meist im Bio-Markt um die Ecke. Ein wirkliches Mehr gibt’s nur beim Bestellen von warmem Essen, da nicht immer die Zeit zum Kochen da ist. Aber ich glaube nicht, dass das nach Corona auch noch der Fall sein wird.“ Alex Hofmann

„Mein Konsumverhalten hat sich kaum verändert. Zwar habe ich vorher einen kleinen Lebensmittel-Vorrat angelegt, sonst kaufe ich aber weiterhin nur, was ich auch wirklich brauche. Gerade versuche ich verstärkt, eigene Sachen zu verkaufen. Ich meine zu beobachten, dass viele Menschen erkennen, wie wenig sie eigentlich benötigen. Hoffentlich behalten einige diese Erkenntnis dauerhaft bei.“ Michael Reinhardt

„Ich habe erst nur essenzielle Dinge gekauft, teilweise leider auch auf Amazon. Jetzt kaufe gar nichts mehr auf Amazon, dafür widme ich mich jetzt Einrichtungsprojekten, die ich schon lange angehen wollte. Jetzt habe ich endlich Zeit dafür und habe mir gerade neue Kissen bestellt. Allerdings schwingt immer das schlechte Gewissen mit, wenn mal wieder der Paketbote kommt.“ Sarah Heuberger

Bild: Getty Images / Tom Werner