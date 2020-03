Ich bin ein großer Fan von Instagram. Dieser Tage öffne ich die App besonders gern, weil sie mir einen Einblick gewährt, wie andere mit der Ausnahmesituation umgehen. Wenn ich nach einem langen Tag im Homeoffice auf dem Sofa sitze, schaue ich mir an, was die anderen essen, welche Workouts sie machen und welche lustigen Memes sie teilen. Manchem mag das sinnlos erscheinen. Mir (und offensichtlich vielen anderen auch) gibt es das Gefühl: Wir sitzen zwar alle in unseren Wohnungen fest, aber im selben Boot. Statt uns abzuschotten, lassen wir uns weiter an unseren Leben teilhaben. Auch wenn die jetzt weniger fotogen sind als zu Zeiten, in denen wir reisten, in tolle Restaurants gingen und Konzerte besuchten.

Was mich aber stutzig macht: Der Hashtag #socialdistancing hält sich konsequent. Mehr als 1,8 Millionen Mal wurde er inzwischen auf Instagram verwendet. Mir begegnet er in fast jedem Post und fast jeder Story, die ich derzeit in dem sozialen Netzwerk sehe. Dabei ist der Begriff Social Distancing völlig unpassend: Körperlich sind wir distanziert – aber doch nicht sozial. So zumindest empfinde ich es. Und ich bin damit nicht allein. Die Berliner Psychologin Ulrike Lüken etwa empfahl gestern in der Talkrunde von Maybrit Illner, dass wir auf den Begriff „Physical Distancing“ umschwenken sollten. Eine sehr gute Idee, finde ich.

Sozialer als je zuvor

Zugegeben: Meldungen und Videos von ausufernden Klopapier-Streits in Supermärkten sind unschön und zeigen die asoziale Seite der Corona-Krise. An anderen Stellen verhält sich die Gesellschaft aber sozialer als je zuvor. Habt ihr jemals mitbekommen, dass Krankenhauspersonal, Pflegekräfte und Supermarktangestellte für ihre Arbeit Zuspruch, dankende Worte und sogar Applaus bekommen haben? Oder dass sich Unternehmer und Eltern übers Internet so aktiv über Themen wie Erziehung, Arbeitsmethoden oder Management austauschten? Oder dass sich Nachbarn solidarisierten und über Aushänge in Treppenhäusern alten Menschen Hilfe beim Einkaufen anboten? Oder dass überhaupt zum Wohle der schwachen und kranken Mitmenschen gehandelt wurde? Ich habe vor Corona nichts derlei erlebt – zumindest nicht im großem Stil. Insofern macht uns die Pandemie sogar ein stückweit sozialer. Sie bringt uns emotional näher zusammen, anstatt dass sie uns voneinander distanziert.

Seit das Virus Deutschland im Griff hat, telefoniere ich öfter mit meinen Eltern und Geschwistern als je zuvor. Abends frage ich bei meinen Freundinnen und Freunden, was es bei ihnen Neues gibt. Das war vorher nicht der Fall – „es wird schon alles gut sein“, dachte ich mir wohl zu oft. Und über die sozialen Netzwerke (im Namen steckt der Begriff schon) fühle ich mich mit Menschen aus aller Welt verbunden.

Durch Instagram verstanden fühlen

Meine Kontakte aus den USA, aus Spanien, der Schweiz, Österreich oder Australien – wir alle haben gerade dieselben Sorgen, Ängste und Probleme. Ohne Social Media hätten wir kaum eine Chance, sie miteinander zu teilen. So aber öffne ich Instagram und fühle mich verstanden und aufgemuntert. Zudem bekomme ich mit, was abgesehen von der medialen Berichterstattung in anderen Ländern abgeht und vor allem, wie sich die Menschen dort fühlen.

„Sozial distanziert“ kann man auch ohne Ausgangssperren sein. Auch dann kann man bei vermeintlich sozialen Aktivitäten soziale Kontakte weitgehend vermeiden. Und umgekehrt: Sozial nah können wir uns auch sein, wenn wir räumlich getrennt sind. Meiner Meinung nach ist sich die Gesellschaft in vielen Aspekten gerade näher, als ich es je zuvor mitbekommen habe. Insofern: Lasst uns den Hashtag #socialdistancing verwerfen. „Soziale Distanz“ klingt ganz schön asozial. Und das sollten wir gerade jetzt nicht sein.

Mom sent a picture of how their street is socializing pic.twitter.com/NsDxMyAGXt — caveheraa (@caveheraa) March 17, 2020

Am Wochenende ging auf Social Media das Foto einer Gruppe von Frauen um, die mit einigen Metern Abstand zueinander auf dem Bürgersteig saßen und miteinander redeten. Körperlich distanziert – aber sozial nah.