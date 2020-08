Es sind immer wieder dieselben Klischees. In Serien wie „Silicon Valley“ oder „Bad Banks“ werden Startups als Wohlfühloasen porträtiert, in denen Mitarbeiter zwischen Tischkicker und Müslibar innovative Ideen aushecken und mit den Chefs gemeinsam Partys feiern. Tatsächlich gilt die Arbeit im Startup für viele junge Menschen als Traumjob, weil sie flache Hierarchien und Selbstverwirklichung verspricht.

Spätestens seit zwei Wochen bekommt dieses Bild Risse. Ausgerechnet bei Deutschlands Startup-Hoffnung Nummer eins, der mit 3,5 Milliarden US-Dollar bewerteten Digitalbank N26, hat es ordentlich gekracht. Mitarbeiter des Fintechs sehen das Vertrauen in das Management „auf einem historischen Tiefstand“ und wollen einen Betriebsrat gründen, wie das Portal Finance Forward zuerst berichtete. Die Gründer wehren sich dagegen und haben für ihr Verhalten erhebliche Kritik einstecken müssen. Was läuft da gerade schief?

Tobias Kollmann gilt als einer der führenden Experten für Startup-Ökonomie. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Duisburg-Essen und lehrt dort unter anderem zur Unternehmensführung in der Digitalwirtschaft. Im Interview mit Business Insider erklärt Kollmann, welche Management-Fehler hinter der Eskalation stecken und welche Lehren Startups aus dem Konflikt bei N26 ziehen können.

Herr Kollmann, in der Startup-Welt haben Betriebsräte bislang Seltenheitswert. Weshalb ist die Diskussion über Mitbestimmung nun ausgerechnet bei Deutschlands Vorzeige-Startup N26 hochgekocht?

In der Anfangsphase von Startups steht oft die Euphorie über der Arbeitsbelastung. N26 ist aber kein kleines Unternehmen mehr. Mit rund 1.300 Mitarbeitern ist es längst ein relativ etabliertes Unternehmen mit signifikanter Größe, in dem Strukturen und Hierarchien zunehmend eine Rolle spielen. In dieser Wachstumsphase findet häufig eine Entfremdung zwischen dem Gründergeist aus der Anfangsphase und den Erwartungen der Angestellten an einen nun etablierten Arbeitgeber statt. Die Mitarbeiter stellen sich dann selbstverständlich die Frage, welche Rolle sie in und für die Organisation spielen.

Das Management hat mit einstweiligen Verfügungen gegen die Initiatoren der Betriebsratswahl einen aggressiven Kurs eingeschlagen. Inzwischen hat sich N26-Gründer Valentin Stalf entschuldigt. Wie erklären Sie sich diese Eskalation?

Wir sehen gerade am Beispiel N26, wie zwei verschiedene Ansichten aufeinanderprallen. Auf der einen Seite steht die Startup-Philosophie, die sich an Agilität, Flexibilität und hohen Arbeitseinsatz für ein schnelles Wachstum orientiert. Mehr Formalitäten und Strukturen für die Mitarbeiterrechte werden hierfür oft als Bremsklotz gesehen. Auf der anderen Seite haben wir aber in Deutschland nun einmal die Rechte und Pflichten zur betrieblichen Mitbestimmung, denen eben auch junge Unternehmen ab einer bestimmten Größe nachkommen müssen.

Die N26-Führung argumentiert, ein Betriebsrat sei nicht mehr zeitgemäß und stünde „gegen fast alle Werte“ des Startups.

Die Argumentation kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wer bestimmt, was die richtigen oder falschen Werte für ein Startup sind? Die rechtlichen Rahmenbedingungen sehen nun einmal die Möglichkeit zur Betriebsratswahl vor und diese sind zunächst einmal vollkommen wertfrei. Hier müssen sich die Gründer eben zu Unternehmern entwickeln und nicht das Konstrukt eines Betriebsrates, sondern die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern nach gemeinsamen Werten gestalten.

Welche Lehren lassen sich aus der Causa N26 ziehen?

Die erste Erkenntnis ist, dass Startups keine Sondergebilde sind. Auch sie müssen sich selbstverständlich an alle Regeln halten, die in Deutschland für Unternehmen gelten. Die zweite Erkenntnis ist, dass die Gründer ihre Angst vor einem Betriebsrat hinterfragen sollten, weil sie damit die Mitarbeiter ein stückweit als Gegner definieren. Das sehe ich als Fehler an und zwar sowohl in der Sache, als auch in der Kommunikation nach innen als auch nach außen. Die dritte Erkenntnis ist, dass die Gründer offenbar davon ausgegangen sind, dass ihre Handlungen zur Verhinderung eines Betriebsrates nicht öffentlich werden – so ein Vorgehen ist natürlich zum Scheitern verurteilt.

Was sagt das über die generelle Beziehung von Startups zu ihren Mitarbeitern?

Ich bin überzeugt, dass Gründer der zentrale Dreh- und Angelpunkt in ihren Startups sind. Deswegen müssen sie sich genauso weiterentwickeln und als Persönlichkeit wachsen, wie ihre Unternehmen. Damit entsteht auch neue Verantwortung und die Mitarbeiterführung rückt zunehmend in den Fokus. Die generelle Frage nach der Einbeziehung und Mitbestimmung der Mitarbeiter und auch deren Partizipation am Erfolg wird am Anfang oft durch die Euphorie der Gründung eines Startups kaschiert. Doch diese Aspekte kommen spätestens mit dem ersten Erfolg und dem Wachstum an die Oberfläche. Ab diesem Punkt fragen sich die Mitarbeiter, wie und wodurch die ständige und hohe Arbeitsbelastung und der damit verbundene Wachstumsdruck für eine breite Mitarbeiterschaft gerechtfertigt ist.

Können Alternativen zum Betriebsrat eine Lösung sein?

Absolut. Die Einbindung von Mitarbeitern muss nicht unbedingt durch einen formalen Betriebsrat erfolgen. Das kann auch durch andere Formen gelingen, beispielsweise durch eine andere frühzeitige Einbeziehung von Mitarbeitervertretern in organisatorische Entscheidungen oder der Implementierung sogenannter Feel-Good-Manager, die eine aktive Verbindung zwischen den Wünschen der Mitarbeiter und Unternehmensführung und damit weiterhin einen direkten Draht zu den Gründern herstellen.

Was gilt es zu beachten, damit solche Betriebsrat-Alternativen nicht in leeren Versprechungen enden?

Das kann man nur über Ergebnisse dokumentieren: Wo und wie sind Wünsche von Mitarbeitern klar aufgenommen und umgesetzt worden? Wie sind die Mitarbeiter konkret am Unternehmenserfolg inhaltlich aber auch finanziell beteiligt? Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre Belange und ihre Bedürfnisse auch auf anderem Wege ein Gehör finden, dann gibt es an der Stelle vielleicht gar nicht den Bedarf für einen formalen Betriebsrat. Das scheint bei N26 aber offensichtlich nicht der Fall gewesen zu sein.