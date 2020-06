Arbeiten im Startup – damit verbinden viele Menschen kostenlosen Kaffee und volle Obstkörbe bei niedrigem Gehalt und mindestens ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Was ist dran an diesem Bild? Patrick Giesen ist Gründer des Paket-Lieferdienstes Mister Postman. Für Gründerszene hat er aufgeschrieben, wie er die letzten Corona-Wochen als Neugründer erlebt hat. Mehr vom Startup-Alltag im Realitätscheck gibt es hier.

Man ist den ganzen Tag über auf der Arbeit, verpasst den Paketboten und steht am Ende vor der geschlossenen Postfiliale. Ein Problem, das vor Corona viele Berufstätige kannten. Und die Nachbarn? Haben keine Lust, für die weiteren zehn Parteien im Haus zur Packstation zu werden. Dieses Problem wollte ich mit meinem Startup Mister Postman lösen.

Bevor ich gegründet habe, leitete ich mehr als zehn Jahre lang ein Geschäft für Golfmode. Die Einnahmen im Einzelhandel waren in den vergangenen Jahren stark rückläufig, zeitgleich nahm der Onlinehandel extrem zu. Auch dadurch wurde mir klar, wie groß der Bedarf an innovativen Lösungen im Bereich der letzten Meile ist.

Seit März ist unsere App live: Wer in Düsseldorf wohnt, kann sich seitdem seine Pakete zum Wunschtermin aus Postfilialen und Packstationen liefern lassen. Die Auslieferung übernehmen Privatpersonen, die sich dafür bei Mister Postman registrieren.

Doch wenige Tage nach dem Launch kam das Coronavirus nach Deutschland und zerschoss mir das Geschäftsmodell.

Kein guter Start in der Corona-Krise

Zu Beginn der Krise war ich noch optimistisch, man könnte sogar sagen, vorsichtig euphorisch: Ich dachte, dass die Menschen den physischen Kontakt bei der Paketzustellung scheuen würden. Meine Hoffnungen wurden allerdings schnell zunichtegemacht: Alle großen Paketdienstleister kündigten an, Pakete nun kontaktlos zuzustellen. Der Launch in Düsseldorf stand unter keinem guten Stern mehr.

Es war frustrierend: Im Vorfeld hatten wir Radiospots und Zeitungsanzeigen geschaltet, um unsere Dienstleistung in Düsseldorf bekannt zu machen. Daran hielt ich auch mit dem Einsetzen der Krise fest – eine Entscheidung, die ich heute anders treffen würde. Doch zunächst schien der Service gut anzulaufen: Wir verzeichneten viele Besucher auf unserer Website und und viele Düsseldorfer installierten sich die App auf ihren Handys. Doch kaum jemand nutzte die Dienste von Mister Postman. Seit dem Launch konnten wir gerade einmal 200 Pakete zustellen. Die Menschen blieben gemäß #wirbleibenzuhause auch wirklich daheim.

200.000 Euro ins eigene Startup investiert

Weil es in Deutschland recht schwierig ist, eine Risikokapital-Finanzierung durch eine Bank zu erhalten, habe ich Mister Postman bisher mit 200.000 Euro selbst finanziert. Bislang konnten wir mit diesem Geld die Programmierarbeiten und die notwendigen Werbemaßnahmen bezahlen. Unser Kapital reicht noch etwa für die nächsten drei Monate. Aktuell sind wir mit einigen potenziellen Investoren im Gespräch.

Seit Anfang des Jahres bin ich mit Mister Postman außerdem Teil des Duisburg Accelerator-Programms „Startport“. In einem Krisengespräch fragte mich meine Ansprechpartnerin ganz direkt: „Patrick, jetzt sag mal: Was hast du noch im Angebot? Oder welches Angebot kannst du jetzt zügig schaffen?“ Das Gespräch mit ihr bestärkte mich darin, mich auf einen neuen Aspekt zu konzentrieren: die Retoure.

Denn von den Corona-Maßnahmen hat bisher vor allem der E-Commerce profitiert: Die Menschen bestellen jetzt in Rekordhöhe Waren im Internet. Rund 50 Prozent aller bestellten Produkte gehen in Deutschland aber wieder zurück an den Händler.

Also zogen wir die Programmierung der Retourenfunktion vor und können sie jetzt im Juni fertigstellen. So wollen wir es unseren Nutzern zu ermöglichen, ihre Retouren zuhause abholen zu lassen und sich den Gang zur Filiale zu ersparen. Ob unser Produkt angenommen wird, wird sich hoffentlich bald zeigen. Positiv stimmt uns, dass auch andere Dienstleister diesen Service anbieten – und zwar für doppelt so teuer.

Große Lieferdienste haben ebenfalls zu kämpfen

Auch die etablierteren Unternehmen haben gerade zu kämpfen. Aktuell steigt bei vielen Kunden der Unmut über Pakete, die einfach ohne Zustimmung vor der Haustür abgestellt werden. Das habe ich mitbekommen, weil ich Online-Anzeigen zu verschiedenen Schlagwörtern geschaltet habe und dort meine Telefonnummer vermerkt ist. Deshalb bekomme ich täglich wütende Anrufe von Menschen, die eigentlich ihren Paketdienstleister erreichen wollen. Sie beschweren sich bei mir, wie die kontaktlose Zustellung abgelaufen ist oder dass ihre Bestellungen nicht angekommen sind. Diese Menschen sind die perfekten Kunden für mich.

Anders als andere Paketdienstleister wollen wir die kontaktlose Übergabe der Sendungen ohne Versicherungsprobleme ermöglichen. Denn statt zu unterschreiben sollen unsere Nutzer bei Erhalt ihres Paketes einen Code einscannen.

Corona hat mir zwar mein Geschäftsmodell zerschossen. Es half mir aber auch, in der Produktentwicklung einen Schritt nach vorn zu gehen. Und das nehme ich als positiven Effekt der Krise mit.

