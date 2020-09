In der deutschen Digitalszene gibt es einen ausgewählten Kreis von Startup-Gründern, Investoren und Lobbyisten, die besonders nah an der Bundesregierung dran sind: der Beirat Junge Digitale Wirtschaft (BJDW). Das Gremium berät seit 2013 den amtierenden Wirtschaftsminister in allen Fragen rund um neue Technologien und bessere Wachstumsbedingungen für Startups – und nimmt damit auch Einfluss auf die Politik.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Digitalrat im August neu besetzt (vollständige Liste siehe unten). Am Montagnachmittag ist die Beraterrunde in einer knapp zweieinhalbstündigen Videokonferenz erstmals zusammengetreten. Zur Sprache kamen dabei vor allem vier Themen: Fachkräftegewinnung, Künstliche Intelligenz, die Förderung von Gründerinnen und die digitale Souveränität Europas.

Erstmals mehr Frauen als Männer im Beirat

Obwohl das Startup-Rettungspaket für viele Gründer immer noch ein drängendes Thema ist, standen die Corona-Hilfen nicht auf der Tagesordnung. Dem Vernehmen nach soll es dazu noch ein separates Treffen geben. Wirtschaftsminister Altmaier ließ jedoch mit Blick auf die Krisenmonate durchblicken, dass die Digitalisierung der Wirtschaft für ihn offenbar an Relevanz gewonnen hat. Die Corona-Pandemie habe „noch einmal deutlich vor Augen geführt, dass wir hier schneller und besser werden müssen.“

Der neue Beirat Junge Digitale Wirtschaft ist etwa zur Hälfte mit Gründern und zur Hälfte mit Investoren und Vertretern von Digitalverbänden besetzt. Neben kleineren Startups tauchen darin auch große Namen wie Flixbus, Celonis oder Getyourguide auf. Aus der Wissenschaft kommt nur ein Beiratsmitglied. Die frisch gewählten BJDW-Vorsitzenden Miriam Wohlfarth (Ratepay) und Christian Vollmann (Nebenan.de) sind beide bekannte Gesichter in der Gründerszene. Zum ersten Mal wurden mehr Frauen als Männer in den Berater-Kreis berufen (15 vs. 14).

Hier ist die komplette Liste der Gründer, Investoren, Lobbyisten und Wissenschaftler, die in dem 29-köpfigen Beirat sitzen:

1. Startup-Chefs und Gründer

Anne Kjær Bathel ist Gründerin und Chefin der ReDI School of Digital Integration. Mit ihrer Programmierschule bringt sie Geflüchteten IT-Kenntnisse bei und will so zur Integration beitragen. Bathel gilt als Expertin für digitale Bildung.

Lina Behrens ist Geschäftsführerin bei Flying Health. Das Unternehmen berät Startups und etablierte Player aus dem Medizinbereich beim Thema Digitalisierung.

Eckart Diepenhorst ist Europachef der Taxi-App Free Now, die zur gemeinsamen Mobilitätsoffensive von BMW und Daimler gehört. Diepenhorst war zuvor beim Free-Now-Vorgänger Mytaxi und gilt als Experte auf dem Gebiet Neue Mobilität.

Julia Freudenberg, Geschäftsführerin der Hacker School, setzt sich für den Zugang zu digitaler Bildung ein. Ihr gemeinnütziges Projekt richtet sich vor allem an Jugendliche.

Finn Age Hänsel ist Gründer und Chef des Cannabis-Startups Sanity Group, das Kosmetik auf Basis von CBD vertreibt. Als ehemaliger Geschäftsführer des Umzugs-Startups Movinga und Ex-Manager bei Rocket Internet kennt er die Höhen und Tiefen der Unternehmensgründung gut.

Anna Kaiser ist Gründerin und Geschäftsführerin der Jobsharing-Plattform Tandemploy. Sie ist eine gefragte Gesprächspartnerin zum Thema digitaler Wandel in der Arbeitswelt.

Tom Kirschbaum ist Gründer und Geschäftsführer von Door2Door. Das Software-Startup entwickelt Rufbus-Apps für den öffentlichen Nahverkehr.

Tina Klüwer ist Chefin des KI-Startups Parlamind. Das Startup entwickelt eine Software für intelligente Spracherkennung, die beispielsweise Kunden-E-Mails automatisch beantwortet.

Bastian Nominacher ist Gründer und Co-CEO des Münchener Unternehmens Celonis, das mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden Euro zu den wertvollsten Startups des Landes zählt. Celonis ist weltweit führend im Bereich intelligente Prozessoptimierung und wird oft in einem Atemzug mit Deutschlands größtem Softwarekonzern SAP genannt.

Maria Piechnick ist Gründerin und Produktchefin beim Dresdner Roboter-Startup Wandelbots. Das Startup will Unternehmen auf die Industrie 4.0. vorbereiten, indem es eine einfache Lösung für die Steuerung von Robotern entwickelt hat.

Johannes Reck ist Gründer und Chef der Berliner Reiseplattform Getyourguide, das mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro zu Deutschlands größten Startup-Hoffnungen zählt. Reck ist inzwischen zu einer einflussreichen Stimme im politischen Berlin geworden. Zuletzt hatte er sich vor allem für Mitarbeiterbeteiligung in Startups stark gemacht.

Stephanie Renda ist Gründerin des IoT-Startups Match2blue und setzt sich seit vielen Jahren für die Interessen der Startup-Szene ein. Renda hat unter anderem das bundesweite Unternehmerinnen-Netzwerk innerhalb des Startup-Verbandes initiiert.

André Schwämmlein ist Gründer und Geschäftsführer des Flixbus-Mutterkonzerns Flixmobility. Die Plattform für Bus- und Bahnreisen hatte im Zuge der Reisebeschränkungen der vergangenen Monate stark gelitten. Als Gründer eines ehemaligen Studenten-Startups kennt Schwämmlein die Herausforderungen von Startups in der Wachstumsphase gut.

Christian Vollmann hat das Nachbarschaftsnetzwerk Nebenan.de gegründet. Er hat zudem als Business Angel in mehrere Startups investiert und ist Vizepräsident des Bundesverbands Deutsche Startups.

Miriam Wohlfarth ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Fintech-Szene. Zu ihren Gründungen zählen der Zahlungsdienstleister Ratepay und das Kredit-Startup Banxware.

2. Investoren

Lea-Sophie Cramer ist Gründerin des Online-Erotikshops Amorelie. Seit ihrem Rückzug aus der Geschäftsführung tritt sie stärker als Investorin auf und unterstützt Gründerinnen mit einem Mentorenprogramm.

Alexander von Frankenberg leitet den staatlichen Investmentfonds High-Tech Gründerfonds und ist damit eng in die Startup-Förderung des Bundes involviert.

Christoph Gerlinger ist Chef der Investmentfirma German Startups Group. Der Wagniskapitalgeber hält unter anderem Beteiligungen an Soundcloud, Onefootball und Mister Spex.

Lisa Gradow ist Business Angel und Vorstandsmitglied des Startup-Verbands. Bis Juni war sie Chefin des Startups Usercentrics, das Lösungen für User-Einwilligungen bei Webseiten anbietet. Gradow gilt daher auch als Expertin für Datenschutz und die DSGVO.

Ute Günther ist Vorständin des Vereins Business Angels Netzwerk Deutschland (BAND), der die Interessen von Privatinvestoren vertritt.

Fabian Heilemann ist Partner beim Wagniskapitalgeber Earlybird. Die Investmentfirma gehört zu den ältesten Startup-Geldgebern des Landes. Zu ihren Beteiligungen zählen unter anderem N26, Eyeem und Ui Path.

Ulrike Hinrichs ist Geschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Der Verein vertritt die Interessen von 200 Beteiligungsfirmen.

Gesa Miczaika ist Gründerin der Investmentfirma Auxxo – der erste deutsche Angel Investor, der aus einem reinen Investorinnen-Team besteht. Ihr Team investiert hauptsächlich in weiblich geführte Startups. Miczaika ist deshalb besonders beim Thema Female Founders gefragt.

Judith Dada ist Geschäftsführerin beim Berliner Frühphasen-Investor La Famiglia. Ihr Fonds verwaltet unter anderem Geld von bekannten Unternehmerfamilien wie Siemens, Mittal oder Swarovski. La Famiglia sieht sich damit nach eigener Aussage als Brückenbauer zwischen der Old Economy und dem Startup-Ökosystem.

3. Digitalverbände

Jörg Bienert ist Vorsitzender des KI-Bundesverbandes. Der Lobbyverband setzt sich dafür ein, dass die Anliegen der Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz in Berlin Gehör finden.

Oliver Grün ist Präsident des Bundesverbands IT-Mittelstand. Die Organisation vertritt mehr als 2.000 IT-Unternehmen und ist damit nach eigener Aussage der größte Fachverband für mittelständische IT-Unternehmen in Deutschland.

Lena Sophie Müller leitet die Initiative D21. Der Verein versteht sich als Netzwerk für die digitale Gesellschaft und will die Digitalpolitik in Deutschland vorantreiben – etwa im Hinblick auf digitale Bildung, Infrastruktur und Regulierung.

Florian Nöll ist ehemaliger Chef des Bundesverbands Deutsche Startups und daher auch eines der dienstältesten Mitglieder des Beirats Junge Digitale Wirtschaft. Im November 2019 wechselte er zur Unternehmensberatung PwC, wo er die Startup-Initiative NextLevel leitet.

4. Wissenschaft

Dominik Michels ist die einzige Stimme aus der Wissenschaft, die das Bundeswirtschaftsministerium in den Beirat berufen hat. Als Professor für Informatik und Mathematik lehrt er an der saudi-arabischen King Abdullah University of Science and Technology. Zuvor hat er Stationen an der Stanford University und an der Universität Bonn durchlaufen.