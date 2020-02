Neue Woche, neue Themen. Weil vieles einfach so an einem vorbeirauscht, verraten wir hier schon einmal, was euch in der kommenden Woche auf Gründerszene erwartet.

Wer in einem Startup arbeiten möchte, hat derzeit gute Karten. Durchschnittlich sollen laut der letzten Ausgabe des Deutschen Startup Monitors im laufenden Jahr pro Startup 7,95 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden. Das sind immerhin 1,4 geplante Neueinstellungen mehr als im vorangegangenen Jahr. Insgesamt wollen alle an der Studie teilnehmenden Unternehmen knapp 14.000 neue Personen innerhalb eines Jahres einstellen. Im Regionalvergleich zeigt sich, dass insbesondere die Unternehmen in Berlin (15,2) und München (14,7) mit vielen Neueinstellungen planen.

Gleichzeitig hat die bunte Tischtennis-Kicker-Plüscheinhornromantik, die lange das Bild des Startup-Lebens geprägt hat, in den vergangenen Monaten und Jahren etwas an Glitzer verloren. In vielen Fällen ist das positiv: Sie ist einer realistischeren Vorstellung gewichen, weil gemeinhin verstanden wird, dass große Finanzierungsrunden auch mit entsprechenden Erwartungen verbunden sind. Manchmal hat der Druck auch zu unschönen Extremen geführt. Hinter vorgehaltener Hand ist mitunter zu hören, dass vor allem Praktikanten und junge Mitarbeiter regelrecht ausgebeutet werden: lange Arbeitstage, Hire-and-fire-Mentalität. Klar, man könnte einfach kündigen. Aber wie sieht das dann im Lebenslauf aus? Als Jobhopper möchte man ja auch nicht gelten.

Beim Verständnis der Gründer in Sachen Startup-Jobs fallen ebenfalls Ungereimtheiten auf. So wird in der Szene zum Beispiel gern gejammert, dass es zu wenige Entwickler gibt. In vielen Teilen Deutschlands (auch in Berlin) kommen auf eine Ausbildungsstelle für Fachinformatik zwei bis drei Interessent*innen, wie unsere Redakteurin Elisabeth Neuhaus recherchiert hat. Eigentlich könnten Startups die Lücken also selbst schließen – nur müssten sie dann etwas Zeit dafür investieren.

Nichts hat sich bei all dem an den weiteren, eigentlich wichtigen und richtigen Gründen geändert, warum die Arbeit in einem Startup sinnvoll ist: junge Teams, schnelle Entscheidungen, digitale Geschäftsmodelle und die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Eher als in anderen Bereichen der Wirtschaft jedenfalls. Deswegen wollen wir auf Gründerszene in der kommenden Woche einmal einen genaueren Blick darauf werfen, wie der Jobeinstieg im Startup gut gelingen kann.

Wir haben mit der HR-Chefin des Mobility-Startups Omio darüber geredet, wie der Jobeinstieg gut gelingt . Ihre Antworten und Tipps hört ihr ab Dienstag im Gründerszene-Podcast.

. Ihre Antworten und Tipps hört ihr ab Dienstag im Gründerszene-Podcast. Wie schädlich ist Jobhopping wirklich? Unser Redakteur Daniel Hüfner hat sich dieser Frage angekommen. Was er herausgefunden hat, wie Karriereberater Startup-Lebensläufe beurteilen und ob man trotz mehreren Startup-Stationen noch einen Konzernjob landen kann, lest ihr in seinem Feature.

wirklich? Unser Redakteur Daniel Hüfner hat sich dieser Frage angekommen. Was er herausgefunden hat, wie Karriereberater Startup-Lebensläufe beurteilen und ob man trotz mehreren Startup-Stationen noch einen Konzernjob landen kann, lest ihr in seinem Feature. Im anonymen Jobprotokoll berichtet ein Gründer, warum er in seinem Unternehmen gleich ganz auf Praktikanten verzichtet hat.

hat. Wir haben mit Azubis und ausbildenden Startups darüber gesprochen, ob angelernte Mitarbeiter für Startups womöglich mehr wert sind als frisch gebackene Uni-Absolventen.

Diese und weitere Texte zur Arbeit in Startups könnt ihr in den kommenden Tagen auf Gründerszene lesen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre!

Zum Schluss wie immer noch ein Lesetipp aus der vergangenen Woche:

