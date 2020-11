Auf Instagram scharen die Startups zehntausende Follower um sich und treffen mit ihren Produkten offenbar einen Nerv der Zeit: nachhaltig produzierte Kleidungsstücke, Haushaltswaren, Lebensmittel und Kosmetik. Unternehmen wie der Riegel-Hersteller The Nu Company, das Putzpillen-Startup Everdrop oder die Hygieneartikel-Firma The Female Company haben vor allem in diesem Jahr beweisen können, dass auch Risikokapitalgeber an dem Thema Nachhaltigkeit interessiert sind. Diesen Trend haben allerdings auch große Konzerne für sich entdeckt und eigene Öko-Labels auf den Markt gebracht. Das setzt kleinere Startups aus Wettbewerbssicht erheblich unter Druck.

Um sich gegenüber den Großen behaupten zu können und die Themen Naturschutz, ökologische Produktion und nachhaltiges Wirtschaften in die breite Masse zu tragen, haben sich bekannte Gründerinnen und Gründer zusammengeschlossen. Unter dem Namen Startups for Tomorrow kommen die oben genannten Unternehmen sowie der Unterwäsche-Shop Erlich Textil, der Rucksackhersteller Got Bag, das Food-Startup Etepetete, der Trinkflaschen-Anbieter Soul Bottles sowie die Kosmetikfirma Junglück in einem Verein zusammen. Quasi das Who’s who der jungen B2C-Öko-Brands. Ihr Ziel: Synergie-Effekte nutzen und auf lange Sicht vielleicht auch politisch aktiv zu werden.

Startups for Tomorrow – ein Nachhaltigkeitsverein

„Wir haben uns schon vor der Gründung des Vereins häufiger untereinander ausgetauscht, weil wir alle ähnliche Probleme haben“, sagt Ann-Sophie Claus, Gründerin von The Female Company. Gründerszene war bei einer der ersten gemeinsamen Sitzungen dabei, hat sich die Probleme und Lösungsvorschläge der Vereinsmitglieder angehört. „Noch sind wir sehr klein im Vergleich zu den Supermächten da draußen“, meint etwa Christian Fenner, Gründer von The Nu Company. Es gehe darum, ein öffentlichkeitswirksames Gegengewicht zu schaffen.

Die Probleme der Startups sind vielfältig: Das fängt beispielsweise bei Dingen wie nachhaltiger Verpackung an. Für die Gründerteams ist es aufwendiger solche Hüllen aus ökologischen Rohstoffen zu entwickeln und auf kostengünstiges Plastik zu verzichten – weil sie nicht genügend Geld und weniger Ressourcen dafür haben. Zudem kopieren manche Konzerne entweder ihre Produkte oder nutzen anderweitig ihre Marktmacht aus. „Wir wollen den Goliath im Markt bekämpfen. Beispielsweise wenn man von der großen Konkurrenz verklagt wird“, sagt Claus. Aus dem Austausch sei der Wille entstanden, sich zusammenzuschließen, um Infos über kompostierbare Folien, Verpackungsmaterialien und bessere Lieferketten auszutauschen.

Produktionskosten senken und Synergie-Effekte nutzen

Wer nachhaltig produziert und darauf achtet, welche Wege die Rohstoffe bei der Lieferkette zurücklegen, muss sich mit einer geringeren Marge arrangieren. Das bedeutet im Umkehrschluss häufig: Die Produkte werden zu einem höheren Preis verkauft. „Wir wollen beweisen, dass Nachhaltigkeit und monetärer Erfolg sich nicht ausschließen. Es ist nicht ein Entweder-Oder“, sagt Junglück-Gründer Benedikt Klarmann. Mit seiner Naturkosmetik macht der Münchner bereits Millionenumsätze.

Etepetete-Gründer Georg Lindermair bringt einen weiteren Aspekt auf den Punkt, weshalb es sich lohnt, dass mehrere Startups sich zusammenschließen: „Es ist eine gute Gelegenheit, sich als Gründer über die Fettnäpfchen auszutauschen, in die man bereits getappt ist.“ Die Teams der Startups stehen im ständigen Austausch. „Hat man sonst nur ein Netzwerk von 20 Mitarbeitern, so sind es jetzt bei Startups for Tomorrow über 300 Leute, die ihre Netzwerke nutzen können,“ sagt Erlich-Textil-Gründer Benjamin Sadler während der Sitzung. So komme man auf neue Ansätze, auf die man alleine als Startup vielleicht nicht gekommen wäre.

Eine gemeinsame Lobby für den Naturschutz?

Der Verein finanziert sich über Mitgliederbeiträge. Die Organisation des Vereins wird von einer eigens dafür angestellten Projektmanagerin übernommen. Die Gründerinnen und Gründer kommen etwa ein Mal im Monat zusammen. Zuletzt haben sie einen gemeinsamen Adventskalender zusammengestellt, der unter anderem Startup-Projekte in Ghana unterstützen soll. Als nächstes wolle die Organisation Petitionen starten, die sich um Umweltschutzprojekte drehen. „Es ist noch zu früh um sich als Lobby-Verband zu sehen“, sagt Everdrop-Gründer David Löwe. Mittelfristig können sich die Mitglieder jedoch vorstellen, auch politische Interessen zu vertreten. Allzu konkret möchte man sich dazu noch nicht äußern.

Sarah Grohé, Gründerin von Erlich Textil, sieht den Sinn des Vereins auch darin, Newcomer in der Nachhaltigkeitsszene zu unterstützen. Wie neue Mitglieder aufgenommen werden und welche Kriterien erfüllt werden müssen, darüber wird intern noch debattiert. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Kollektiv Founders for Climate Action. „Der Fokus ist hier allerdings ein anderer,“ erklärt Claus, die ebenfalls Teil der anderen Klimaschutz-Initiative ist. Bei der Organisation, hinter der unter anderem Unternehmen wie Delivery Hero, Flixbus, Forto (ehemals Freightub) oder Nebenan.de stecken, geht es vor allem darum, um den CO2-Fußabdruck der Mitglieder zu berechnen, auszugleichen und zu verbessern.