Die schlechten Nachrichten aus China reißen nicht ab. Aktuell legt der Coronavirus das Land lahm, in Hongkong schwingen die monatelangen Proteste nach, und die Organisation Human Rights Watch schrieb dem Land Mitte Januar einen „Supergau für die Menschenrechte“ zu.

Auf der anderen Seite: eine florierende Tech-Szene. Kein Land investiert mehr Geld in Startups für Künstliche Intelligenz; bis 2030 will China sogar „KI-Weltmacht“ werden, wie der Journalist Fabian Peltsch im Gründerszene-Report erklärt. Die Investitionen befeuern das Wachstum der ansässigen Startups: 90 bis 200 von ihnen – die Zählungen variieren – haben Unicorn-Status. In Deutschland bewegt sich die Zahl der Einhörner dagegen im niedrigen zweistelligen Bereich.

Klar, dass die Zahlen auch Gründerinnen und Gründer aus Deutschland nach China locken. Doch wie bekommt man den Überblick über diesen riesigen Markt? Und wie finden deutsche Startups ihren Platz in China? Darüber haben wir im Podcast mit Kevin Johannes Wörner gesprochen, der in Shanghai beim Accelerator Xnode arbeitet. Die Expansion nach China ist alles andere als einfach, das macht Wörner im Podcast klar. Wer dort Erfolg haben will, braucht einen langen Atem – und eine extrem hohe Risikobereitschaft. Wie es trotz aller Hürden klappen kann? Hört selbst:

Der Inhalt des Podcasts:

01:07 – Wörners Weg von Frankfurt nach Shanghai

02:56 – Lohnt es sich bei der Masse an erfolgreichen Startups noch, nach China zu expandieren?

06:14 – Markteintritt in China: Wie und für welche Art Startups funktioniert er?

11:26 – Wie man vorab den Markt kennenlernt und wichtige Kontakte knüpft

17:59 – Wann muss man eine Gesellschaft gründen?

20:22 – Arbeitsalltag in China: Bürosuche, Arbeitszeiten und Startup-Kultur

25:13 – Kulturelle Fettnäpfchen vermeiden

29:02 – Hürden bei VC-Geld und Vorsicht bei staatlicher Förderung

34:33 – Scheiterkultur in China

37:09 – Menschenrechtsverletzungen vs. Streben nach Millionenumsätzen – wie passt das zusammen?

