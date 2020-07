Wie geht es eigentlich der deutschen Startup-Szene nach Monaten der Krise? Diese Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten, jedes Unternehmen musste in den vergangenen Wochen andere Herausforderungen bewältigen. Einige wuchsen so schnell wie noch nie, andere fürchteten täglich die Pleite.

Um zu erfahren, wie einzelne Startups die Situation bewältigen, haben wir als Redaktion einen Fragebogen an Gründerinnen und Gründer geschickt. Heute berichtet Tim Koschella von seinen Erfahrungen mit der Krise. Er ist Gründer des Startups Kayzen, das Software anbietet, mit der Unternehmen Werbung in Apps schalten können. Seine Firma ging 2019 an den Start, im Januar 2020 sammelte sie eine Millionensumme ein. Wenig später kam Corona.

Tim, welche Auswirkungen hatten und haben das Virus und die damit verbundenen Maßnahmen auf dein Unternehmen?

Zunächst einmal sind wir ein sehr internationales Startup. Ich bin der einzige Deutsche im Team, obwohl unser Headquarter hier ist. Unser Teams sind auf der Welt verteilt, mit Schwerpunkt in Berlin und Bangalore, Indien.

Unser Produkt ist eine B2B-Enterprise-Software, mit der unsere Kunden Werbung auf Smartphones optimieren können. Daher ist unser Geschäft nur geringfügig von Corona beeinträchtigt. Manche unserer Kunden sind betroffen und das hat dann wiederum auch Auswirkungen auf uns. Aber wir haben auch Kunden, die von dieser Krise wirtschaftlich profitieren können. Beispielsweise, weil die Menschen zu Hause bleiben und dann mehr Zeit mit ihrem Smartphone verbringen.

Waren oder sind deine Angestellten in Kurzarbeit?

Bei uns ist niemand in Kurzarbeit und das war auch nie geplant. Weder in Berlin noch in Indien.

Musstest du Teammitglieder entlassen?

Nein, zum Glück hat sich unser Geschäft weiterhin, wie auch schon letztes Jahr, sehr positiv entwickelt. Daher brauchen wir jeden Mitarbeiter, um das weitere Wachstum zu stemmen. Wir haben während der letzten Monate sogar weiter eingestellt. Das war eine interessante Erfahrung, da das Onboarding und die Integration ins Team für neue Mitarbeiter*innen schwieriger ist, wenn sie oder er nicht physisch im Office ist. Das hat aber überraschend gut geklappt.

Arbeiten deine Angestellten noch im Homeoffice?

Ja, wir sind etwa Mitte März alle ins Homeoffice gegangen. Hierbei muss man zwischen unseren Büros unterscheiden. Unsere Mitarbeiter in Indien sind deutlich stärker von den behördlichen Regelungen betroffen, da Indiens Regierung relativ schnell und entschlossen gehandelt hat. Das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass das Gesundheitssystem in Indien nicht so entwickelt ist und die Bevölkerungsdichte höher als in Deutschland ist. Also folglich ein Nährboden, auf dem eine Epidemie schneller außer Kontrolle geraten kann.

Unsere indischen Mitarbeiter sind bis heute im Homeoffice. Es gab zwischendurch nur einige wenige, die in einem Zeitraum von zwei Wochen sporadisch ins Büro gegangen sind. Aktuell ist in Bangalore, wo sich unser indisches Büro befindet, aber wieder kompletter Lockdown.

Unsere Mitarbeiter in Berlin waren bis vor etwa einem Monat auch alle im Homeoffice. Ich bin weiter alleine ins Büro gegangen, weil ich von dort aus besser arbeiten kann. Seit einem Monat sind einige unserer Berliner Mitarbeiter ab und zu im Office. Wir haben eine Regelung, bei der man sich vorher eintragen muss und maximal 40 Prozent der Mitarbeiter gleichzeitig da sein dürfen. Manche wollen weiter vollständig von zu Hause arbeiten, andere sind froh, dass sie mal zwei, drei Tage in der Woche rauskommen.

Könnt ihr euch vorstellen, künftig komplett auf ein eigenes Büro zu verzichten?

Wir haben auch heute schon Mitarbeiter, die komplett remote arbeiten, aus Argentinien, Israel und der Ukraine. Für die Orte, an denen wir mehrere Mitarbeiter haben, finde ich aber ein Office sinnvoll, in dem man sich regelmäßig sieht. Aber das muss nicht fünf Tage die Woche sein – zwei Tage die Woche reichen für die meisten Teams schon aus. Ich bin gespannt, wie das Bürokonzepte beeinflussen wird. Wird es in Zukunft Büros geben, die sich zwei, drei Firmen gleichzeitig teilen?

Ich kann auch definitiv bestätigen, dass sich meine eigene Einstellung zum Homeoffice sehr positiv verändert hat durch diese Krise. Ich halte nun viel mehr für möglich, als ich es vorher getan habe. Ich habe die Zeit auch genutzt, um selbst Remote Work auszuprobieren und für zwei Wochen von außerhalb Berlins zu arbeiten. Das hat für mich gut geklappt.

Welche Tools und Tricks haben deinem Team in den vergangenen Wochen geholfen?

Wir haben vorher schon mit vielen Tools gearbeitet. Das Übliche: Slack, Google Meet und noch viele andere Kollaborations-Tools. Alleine schon deswegen, weil unsere Teams immer verteilt waren und wir über Zeitzonen und Distanzen hinweg innerhalb eines einzelnen Teams zusammen gearbeitet haben.

Eine Sache, die sich geändert hat: Wir nutzen nun statt Google Hangouts eher Zoom. Das funktioniert einfach besser, ist stabiler und hat meiner Erfahrung nach eine bessere Audioqualität.

Was hat in den vergangenen Wochen nicht funktioniert?

Wir haben gerade zwei neue Mitarbeiter aus dem Ausland eingestellt, die eigentlich in unserem Berliner Büro sitzen sollten. Das Onboarding fand nun erst mal remote statt und wir warten darauf, dass sie ihr Visum und die Blue Card von den Behörden ausgestellt bekommen. Ich bin gespannt, wie lange der Prozess in der Krise dauern wird und ob es darüber hinaus noch andere Reisebeschränkungen geben wird, die ihnen die Einreise erschweren werden.

Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen persönliche Krisen erlebt, möglicherweise auch in eurem Team. Wie bist du als Führungskraft damit umgegangen?

Dadurch, dass wir weniger von der Krise betroffen sind als andere, gibt es hier nichts, das mir besonders aufgefallen wäre. Mitarbeiter mit Kindern haben sicherlich größere Herausforderungen gehabt, alles unter einen Hut zu bekommen, während die Kitas und Schulen geschlossen waren. Einer unserer Mitarbeiter in Indien musste seine Hochzeit – bei der in Indien schnell mal 1000 Leute zusammenkommen – auf eine bescheidene Größe von rund 20 Gästen begrenzen, um sie nicht absagen zu müssen. Das ist in Indien nochmal besonders hart, weil das Datum der Hochzeit von spirituellen Gelehrten extra nach einem komplizierten Verfahren bestimmt werden muss und da viel Glaube dran hängt. Da kann man nicht nach Belieben ein anderes Datum wählen.

