Als ich vor vier Jahren zum Bewerbungsgespräch bei Linkedin in München war, lief auf einmal eine Schwarze Mitarbeiterin an mir vorbei und grüßte mich. Ich dachte nur: Wow, hier arbeitet noch eine andere Schwarze Frau. Als ich den Job dann tatsächlich angenommen hatte, merkte ich sehr schnell, dass wir nicht die einzigen People of Color (POC) im deutschen Team waren. Allein das gab mir das Gefühl, im Unternehmen wirklich ich selbst sein zu können.

Zuvor war ich als einzige Schwarze Person im Team oder Unternehmen oft gezwungen, für eine ganze Community sprechen zu müssen – als würden alle POC gleich denken. Kaum jemand dort konnte verstehen, dass es verletzend ist, gefragt zu werden, wo man wirklich herkommt, oder wusste, wie sich rassistische Kommentare am Arbeitsplatz anfühlen.

Immer mehr Menschen in Deutschland suchen Hilfe wegen Rassismus am Arbeitsplatz: 2019 gingen insgesamt 3.580 Beschwerden bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein, ein Drittel oder 1176 davon wegen Rassismus. 2018 waren es noch 1070, 2016 nur 736. Besonders häufig, nämlich in 36 Prozent der Fälle, finden die gemeldeten Diskriminierungen im Beruf oder bei der Jobsuche statt. Leider sprechen wir kaum offen und öffentlich über dieses Problem.

Vielleicht liegt das auch daran, dass viele Firmen und besonders Führungsetagen zwar gefühlt sehr weiß sind, wir aber kaum Daten haben. Doch mittlerweile gibt es unabhängige Untersuchungen: Eine Befragung der Chefredakteur*innen der reichweitenstärksten Medien durch die Neuen Deutschen Medienmacher zeigt etwa, dass unter 126 Führungskräften keine einzige Person of Color ist. Und der Deutschlandfunk hat die Führungsgremien der 18 Fußball-Bundesligisten ausgewertet: Nur drei von 273 Gremienmitgliedern sind POC.

Was passiert, wenn Entscheidungen nur von Menschen ohne Rassismuserfahrung getroffen werden, wissen wir von Schlagzeilen über rassistische Werbespots und die Reaktionen von Unternehmen auf solche rassistischen Vorfälle, wie beispielsweise jüngst bei Volkswagen. Mehr Perspektiven sorgen für bessere Ideen, bessere Produkte, zufriedenere Kunden und am Ende auch für mehr Geld in der Kasse. Außerdem sind diverse Teams wirtschaftlich erfolgreicher. Wie schaffen wir es, dass Teams, Führungsetagen und damit die gesamte Wirtschaft diverser werden? Hier sind drei Vorschläge:

1. Wir müssen über Rassismus am Arbeitsplatz sprechen

Führungskräfte müssen sich eingestehen, dass Gespräche über Rassismus geführt werden müssen, auch wenn das keinen Spaß macht. Rassismus ist auch hier in Deutschland institutionalisiert – und das seit Jahrhunderten. Es fehlt nur das kollektive Bewusstsein dafür. Für eine Veränderung ist es nötig, dass weiße Menschen anfangen, sich mit ihren Privilegien auseinanderzusetzen. Unternehmen müssen sich die Diversität ihrer Führungsebenen – inklusive der obersten – ansehen und bestehende Strukturen verändern, zum Beispiel mit einer Selbstverpflichtung für Antirassismus, der Kommunikation von Diversity-Zielen oder anonymen Meldestellen für Rassismus-Beschwerden.

Regelmäßige Weiterbildungen, wie Unconscious-Bias-Trainings, sind unabdingbar. Der Kampf gegen Rassismus ist nicht mit einer einmaligen 60-Minuten-Session abgehakt. Alle Mitarbeiter*innen müssen wissen, was sie gegen unbewusste Vorurteile tun können und warum Alltagsrassismus und Kommentare, die oft „gar nicht so gemeint“ sind, Teil des Problems sind. Dies gilt besonders für Personaler*innen und Manager*innen, die einstellen, befördern und Teams leiten.

2. Wir müssen unsere Einstellungsprozesse fairer gestalten

Talente nicht nur nach vergangener Erfahrung, sondern nach Potenzial auszuwählen, öffnet Türen für alle, die sich keine unbezahlten Praktika oder das Studieren an Elite-Universitäten leisten konnten. Statt nur im eigenen Netzwerk nach Kandidat*innen zu suchen, können Unternehmen Partnerschaften mit Organisationen eingehen, die People of Color beim Berufseinstieg unterstützen. Was auch helfen kann: Werden Bewerbungsunterlagen in der ersten Runde anonymisiert – tauchen also keine Namen, Fotos, Angaben zu Alter oder Herkunft darin auf –, werden mehr Personen mit Migrationshintergrund zu Gesprächen eingeladen.

Auch die Sprache zählt: Stellenausschreibungen sollten nicht nur genderkonform sein, sondern auch klar darauf hinweisen, dass diverse Kandidat*innen erwünscht sind. Hinweise dazu, wie divers ein Team oder Unternehmen bereits ist, können helfen, mehr Talente of Color anzusprechen. Informationen zu Mitarbeitergruppen (ERGs, engl. Employee Resource Groups) für People of Color zeigen, dass das Thema intern ernst genommen wird.

3. Wir müssen Talente of Color fördern – und dann auch befördern

Um die aktuell bestehenden Strukturen zu durchbrechen, ist die konkrete Unterstützung und Förderung für People of Color nötig. Dazu zählen neben ERGs das Mentoring, die Positionierung als Expert*innen und Speaker*innen, oder interne Nachwuchsprogramme, die gezielt auf Führungspositionen vorbereiten. Ziel ist, dass es am Ende nicht mehr heißt: „Wir würden ja echt gerne eine Person of Color befördern, aber finden einfach niemanden.“

Für die Diversität in der Wirtschaft können wir uns erst dann auf die Schulter klopfen, wenn wir sichtbare und spürbare Veränderungen umgesetzt haben. Woran wir merken, dass das gelungen ist? Wenn People of Color in einem neuen Job starten und dort in der Kaffeeküche andere treffen, die so aussehen wie sie.

Glossar:

Schwarz: Es handelt sich hier nicht um die Beschreibung einer Hautfarbe, sondern um eine politische Selbstbezeichnung und die gesellschaftspolitische Zugehörigkeit. Um das deutlich zu machen, ist der Begriff groß geschrieben.

Person of Color/People of Color (POC): Die Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weiß wahrgenommen werden und sich auch selbst nicht so definieren.

Bild: Getty Images/ 10’000 Hours