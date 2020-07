Merantix ist nach eigenen Angaben das weltweit erste Venture Studio für Künstliche Intelligenz. Durch den Aufbau von Startups will das Unternehmen den Transfer von KI-Forschung zur Anwendung in der Wirtschaft vorantreiben. Gegründet wurde Merantix vom Schweizer Seriengründer und Investor Adrian Locher und von Rasmus Rothe, KI- und Computer-Vision-Experte aus Bremen. Das mehr als 60-köpfige Team baut seit 2016 von Berlin aus Firmen auf, die in den Bereichen Healthcare, Automotive und Biotech aktiv sind. Anfang 2020 hat Merantix einen Venture-Capital-Fonds mit 25 Millionen Euro aufgesetzt. Adrian Locher hat uns erzählt, wie sein Startup arbeitet und welche Anwendungen das Team nutzt. Anzeige

Welche Tools setzt ihr fürs Recruiting und Personalmanagement ein?

Damit wir den gesamten HR-Prozess managen können, setzen wir auf BambooHR. Das Programm erlaubt zum Beispiel kollaboratives Hiring und wir können damit das On- und Offboarding digital angehen – in Zeiten wie diesen ist das besonders wichtig.

Was nutzt ihr für die Teamkommunikation?

Wenig überraschend: Slack. Zum einen fördert das Programm die Sharing-Kultur bei Merantix. Denn unser Venture-Studio-Ansatz, bei dem viele verschiedene Teams unter anderem auf gleiche Ressourcen zugreifen können, setzt voraus, dass wir in ständigem Austausch über technologische Details oder mögliche Kooperationen stehen. Zum anderen ermöglicht uns Slack in diesem Sinne auch, über offene Channels jede und jeden in laufende Projekte reinschnuppern zu lassen.

Welche Software nutzt ihr für das Projekt- und Task-Management?

Trello und Asana sind die Favoriten, die je nach Präferenz ausgewählt werden. Trello eignet sich vor allem für die Koordination von Teilprojekten. Asana kann man zu einem Tool für alle Prozesse ausbauen.

Womit unterstützt ihr Mitarbeiter im Homeoffice?

Die Grundlage unserer Zusammenarbeit bildet die G Suite, weil hier zum Beispiel der Austausch in Dokumenten ortsunabhängig funktioniert. Wenn das Team nicht an einem Ort sein kann, dann braucht es natürlich Tools fürs Video-Conferencing. Da nutzen wir Slack, Zoom oder Hangouts.

Welche Tools nutzt ihr für die Buchhaltung?

Mit Spendesk können wir zum Beispiel die Spesenabrechnungen automatisieren, was mehr Flexibilität und weniger Bürokratie für alle Teammitglieder bedeutet. Auch das Einhalten von Compliance-Vorgaben ist damit einfach zu handhaben.

Anzeige

Und wie sieht es mit CRM (Customer-Relationship-Management) aus?

Da nutzen wir Hubspot. Das ist eine umfassende Lösung für Marketing und Sales, sehr einfach nutzbar. Von Vorteil sind beispielsweise die guten Analysemöglichkeiten, um Marketing- und Sales-Aktionen auszuführen, auszuwerten und zu iterieren.

Was ist der beste Produktivitäts-Tipp, den ihr geben könnt?

Baut Produkte, die ein Problem lösen. Das klingt banal, aber wenn alle im Team hinter einer Idee mit Bedeutung und Mehrwert stehen, dann kriegt die Sache einen besonderen Drive.

Verfolgt ihr Regeln oder eine bestimmte Philosophie, nach der Meetings abzuhalten sind?

„Keep it short and be prepared!“, lautet unser Motto dabei. Wir halten alle an, lieber 15 oder 30 als 60 Minuten anzusetzen. Sinnvoll ist auch, Pre-Reads rauszuschicken, damit alle schauen können, ob sie ins Meeting passen.

Gibt es sonst noch eine spezielle Arbeitsmethode, die sich bei euch bewährt hat?

Um uns gegenseitig Feedback zu geben, wenden wir das „McKinsey Feedback Model“ an. Durch das so strukturierte Feedback sind wir präziser und weniger persönlich – Emotionen und Handlungen werden dadurch getrennt und die Empfehlungen mittelbarer.

