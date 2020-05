Vehiculum ermöglicht den Abschluss eines PKW-Leasingvertrags über das Internet. Nutzer können das gewünschte Fahrzeug mit wenigen Klicks konfigurieren und anschließend direkt über die Plattform bestellen. Das Unternehmen erreichte im vergangenen Jahr Platz sieben bei den Gründerszene-Awards der am schnellsten wachsenden Digitalunternehmen Deutschlands. Gegründet wurde Vehiculum im Juli 2015 von Melchior Bauer, Guy Moller und Lukas Steinhilber. In unserer Artikelreihe „Tipps und Tools“ erzählt Vehiculum-PR-Manager Philipp Santos de Oliveira diesmal, welche Anwendungen sein Team nutzt und wie das Startup arbeitet.

Welche Tools setzt ihr für das Recruiting und HR-Management ein?

Im HR Management hat sich Personio bei uns bewährt. Wir nutzen es für so ziemlich alles von An- und Abwesenheiten über Recruiting und Performancekontrollen bis hin zur vorbereitenden Buchhaltung.

Was nutzt ihr für die Team-Kommunikation?

Wir benutzen sowohl innerhalb unserer Teams als auch innerhalb des gesamten Unternehmens vorwiegend Slack, E-Mail und Google Hangouts. In Slack haben wir Channels für die jeweiligen Teams und einen allgemeinen Channel, in dem die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig posten, was ihnen so in den Sinn kommt. Kürzlich hat unser Mitgründer Melchior uns etwa eine virtuelle Tour durch seine Wohnung à la MTV Cribs gegeben. Andere laden zu Veranstaltungen ein, die sie privat organisieren oder posten witzige Situationen aus dem Arbeitsalltag.

Womit wickelt ihr den Kundensupport ab?

Unser Kundensupport läuft hauptsächlich über Zendesk und E-Mail. Zendesk ist ideal für einen übersichtlichen Kundenkontakt und bietet alle Funktionalitäten, die wir momentan benötigen. Außerdem arbeiten wir noch mit Zoho, das ein übersichtliches Kundenmanagement ermöglicht.

Fast jedes Startup verfügt über ein KPI-Dashboard zur Messung von Kennzahlen. Ihr auch?

Das hält jedes Team so, wie es für die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen am besten ist. Unser Marketing-Team arbeitet hauptsächlich mit Google Analytics und Google Sheets. Die Business Intelligence und Business Operations Teams sowie das Management nutzen vorwiegend Tableau. Product und Tech nutzen Amplitude. Im Vertrieb und im Kundensupport sind Zoho und Zendesk die Mittel der Wahl, während HR Personio für sich auserkoren hat. Und bei der Logistik geht nichts ohne Google Sheets.

Abteilungsübergreifend haben wir dann auch noch Perdoo, ein Tool für die Arbeit mit OKRs. Darin kann jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter genau nachverfolgen, wie ihre oder seine Arbeit auf die Unternehmensziele einzahlt.

Projekt- und Task-Management: Welche Software nutzt ihr?

Hier arbeiten die meisten von uns ganz klassisch mit Trello, da es sich sowohl für individuelle Themen als auch für abteilungsübergreifende Projekte eignet. Nur die Product- und Tech-Teams nutzen Jira und Notion, weil sie auf eine etwas schnellere Lösung aus waren.

Womit unterstützt ihr Mitarbeiter im Homeoffice?

Als Digitalunternehmen sind wir natürlich von Natur aus gut darin, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice zu unterstützen – alles, was sie brauchen, ist der Laptop, den sie auch im Office nutzen. Meetings halten wir dann einfach über Google Hangouts oder Zoom ab.

Welche Tools nutzt ihr für die Buchhaltung?

Spendesk, weil es super ist, um die Kosten auf den einzelnen Kreditkarten im Blick zu behalten. Für den Rest nutzen wir hauptsächlich SAP Business One.

Und wie sieht es mit CRM aus?

Unser CRM-Tool (Customer-Relationship-Management, d. Red.) im Marketing ist Emarsys, weil wir so viele Daten wie möglich zentral an einem Ort haben wollten und Emarsys auch noch Multi Channel unterstützt. Außerdem können wir es nicht nur für E-Mail-Marketing nutzen, sondern auch für Werbekampagnen oder Facebook- und Google-Ads. Bei unserem Customer-CRM-Tool haben wir uns für Zoho und Zendesk entschieden, werden diese mittelfristig aber mit einheitlichen Lösungen ersetzen, um alle Kontakte an einem Ort zu haben.

Welche Tools nutzt ihr, um Newsletter zu versenden und eure Werbekampagnen zu organisieren?

Da nutzen wir auch Emarsys.

Gibt es sonst noch ein Tool, auf das ihr nicht mehr verzichten könnt?

Google Hangouts. Gerade in Zeiten von Corona macht es die Kommunikation leichter.

