Wer Kinder hat, kennt die bunten Boxen vermutlich. Aus Düsseldorf heraus haben Marcus Stahl und Patric Faßbender mit der Toniebox ein eigenes Audiosystem für Kinder entwickelt. 1,4 Millionen dieser Boxen hat die Firma bis dato verkauft. Hinzu kommen Millionenumsätze durch dazugehörigen Figuren, mit denen Kinder verschiedene Hörspiele oder Lieder abspielen können. Boxine, das Unternehmen hinter der Toniebox, verbuchte 2018 einen Umsatz von 60 Millionen Euro, 2019 kam es auf mehr als 100 Millionen Euro. Seit zwei Jahren wirft Boxine Gewinne ab.

Anzeige

In diesem Jahr will Boxine seine Tonieboxen auch in die USA bringen. Um diese Expansion zu stemmen, holte sich die Firma im vergangenen September neue Investoren an Bord: Hauptgesellschafter ist jetzt die Münchner Industrieholding Armira. Auch Santo Venture Capital, das Family Office des Hexal-Gründers Sprüngmann und Zalando-Gründer Robert Gentz beteiligten sich. Die beiden Boxine-Gründer behielten ihre Anteile – laut Handelsregister halten sie jeweils noch rund 10 Prozent der Anteile.

Im Interview mit Gründerszene spricht Mitgründer Marcus Stahl über die bevorstehende US-Expansion und die Frage, weshalb es dafür neben einem Räuber Hotzenplotz auch immer die Meerjungfrau Arielle braucht.

Marcus, vor einigen Monaten seid ihr nach England expandiert, zum ersten Mal in ein nicht deutschsprachiges Land. Was habt ihr aus dem Markteintritt dort gelernt?

Ein Beispiel ist die andere Kommunikationsstrategie: Unsere Geschichte von zwei Vätern, die das Problem mit zerkratzten CDs lösen wollten, interessierte da drüben keinen. CDs kennen viele Briten gar nicht mehr. Was die Leute dort aber viel mehr beschäftigt, ist die Frage nach mehr “non-screen time” – also ein wachsendes Bewusstsein der Eltern, die Bildschirmzeit ihrer Kinder stärker zu regulieren.

Wie sieht es mit den Inhalten aus? Wie habt ihr eure Inhalte für den englischen Markt lokalisiert?

Du brauchst in jedem neuen Markt ein paar Local Heros. Denn was ist der Antrieb, damit sich eine Familie auf ein neues Audiosystem in Höhe von 80 Euro einlässt? Hierzulande kennt jeder Figuren wie Räuber Hotzenplotz oder Janosch. Die kennt in England keiner, dafür lieben dort alle die Meerjungfrau Arielle oder Aladin. Mit Disney haben wir deshalb einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Das Gute daran: Die Disney-Figuren funktionieren überall auf der Welt, auch in den USA.

Schon in diesem Jahr wollt ihr die Toniebox in die USA bringen. Weshalb habt ihr euch für diesen Schritt entschieden?

Mit einem schnellen Markteintritt dort wollen wir uns gegen Konkurrenz schützen. Es geht uns nicht in erster Linie darum, große Gewinne zu machen. Im nächsten Jahr wollen wir dann in weitere europäische Länder expandieren.

Glaubst du, dass euer Wachstum mit dem aktuellen Hype um Podcasts und das gesprochene Wort zusammenhängt?

In Deutschland gibt es ohnehin eine große Hörspieltradition. Der Hype um hilft uns vor allem international. Da gibt es kaum hochwertige Hörspielproduktionen, was unserer Meinung nach auch daran liegt, dass es bisher nicht das geeignete Abspielgerät gab. Der Podcast-Bereich wächst international gerade enorm, aber auch das Thema E-Learning wird immer wichtiger.

Und was plant ihr Neues auf der Produktseite?

Zum einen beschäftigen wir uns mit neuen Themen: Vor kurzem haben wir die ersten Figuren mit klassischer Musik gelauncht. Ich bin selbst großer Opernfan, dafür musste ich lange kämpfen. Es wird weitere Produkte geben, zu denen kann ich aber noch nichts Genaueres sagen.

Schöner Scheitern: „Man braucht immer viel mehr Geld, als man glaubt“ Kinderkleidung im Abo? Das Startup Kindoo ist mit dieser Idee gescheitert. Gründer Daniel Peter erzählt, was er im Nachhinein anders gemacht hätte.

Im vergangenen Jahr ist unter anderem die Industrieholding Armira bei euch eingestiegen. Was war der Grund für diesen Gesellschafterwechsel?

Wir sind nach Deutschland, Österreich und Schweiz jetzt auch in England und Irland vertreten. Und wir wollen weiter internationalisieren. Gemeinsam mit unseren alten Gesellschaftern haben wir uns gefragt, ob wir dafür das richtige Setup haben. Anfangs bestand unser Gesellschafterkreis nur aus Family and Friends. Natürlich hätten wir warten können bis unsere Anteile noch mehr wert gewesen wären, aber das war auch eine strategische Entscheidung für die Firma.

Wie ist die Suche konkret abgelaufen?

Wir haben eine Schweizer M&A-Firma mit der Suche nach Interessenten beauftragt. Wir hatten drei Bedingungen: Zum einen sollte unser zukünftiger Partner uns international weiterbringen können. Außerdem wollten Patric und ich Boxine auf jeden Fall weiterführen und uns mit den neuen Gesellschaftern wohlfühlen. Wir sind ja beide schon alt und haben keine Lust mehr darauf, uns verbiegen zu müssen. Das große Interesse hat uns überrascht. Erst dachten wir, wir müssten uns vor den Investoren präsentieren, aber dann haben die sich vor uns präsentiert.

Sind dabei wie damals behauptet 330 Millionen Euro geflossen?

Nein, das ist nicht korrekt. Es ging um einen dreistelligen Millionenbetrag, ja. Aber um einen viel niedrigeren als behauptet.



Bild: Boxine