Alles beginnt mit einem bunten Blatt Papier. Es ist Mitte Juli, die Konzerne Amazon, Microsoft und Oracle kämpfen um einen Auftrag des amerikanischen Militärs. Amazon, das ist jedem klar, gilt als Favorit.

Um den Konkurrenten doch noch zu stoppen, greift Oracle zu einem schmutzigen Trick. Lobbyisten der Firma schicken dem Weißen Haus ein Schaubild, das Amazon-Mitarbeiter und Pentagon-Angestellte zeigt, verbunden durch Pfeile, Herzen und Dollarzeichen. Darüber steht das Wort „Verschwörung“. Die Grafik schafft es auf den Schreibtisch von Präsident Donald Trump – und sie erzielt offenbar den gewünschten Effekt.

Bald nach der Aktion, die der Sender CNN enthüllte, sprach Trump von „schockierenden Beschwerden über Amazon“. Man müsse sich die Sache sehr genau ansehen. Bei dem Auftrag geht es darum, die Kasernen und Kriegsschiffe des Landes mit Clouds auszurüsten, mit Speicherplatz im Internet. Das Projekt umfasst zehn Milliarden Dollar, nie gab es in der Branche einen größeren Auftrag. Wohl auch deshalb war Oracle nicht zimperlich.

Die Lobbyisten lieferten zwar keine Beweise für die angebliche Verschwörung, die sie suggerierten, aber das war auch nicht nötig. Sie hatten gute Gründe zu hoffen, dass die Grafik Trump auch so überzeugt. Denn es ist bekannt, dass er Amazon-Gründer Jeff Bezos nicht leiden kann. Keinen amerikanischen Wirtschaftslenker attackiert Trump öfter.

Am Ende vergab das Pentagon den Auftrag an Microsoft. Dagegen geht Amazon nun vor. In einem Brief an ein Washingtoner Gericht schreiben die Anwälte des Konzerns, Trump habe „unzulässigen Druck“ ausgeübt. Sie werfen dem Präsidenten vor, das Geld des Militärs für einen „persönlichen Rachefeldzug“ gegen Jeff Bezos zu missbrauchen.

Das sind schwere Anschuldigungen. Aus der Luft gegriffen wirken sie nicht. Denn Trump und Bezos tragen seit langer Zeit eine Fehde aus. Es ist ein Kampf der Giganten. Auf der einen Seite steht der mächtigste Mann der Welt, auf der anderen Seite der reichste.

„Es sieht schlecht aus für Amazon“

Im aktuellen Schlagabtausch wird Bezos wohl unterliegen. „Es sieht schlecht aus für Amazon“, sagt Charles Tiefer, Juraprofessor an der Universität von Baltimore, ein Experte für staatliche Aufträge. Das Unternehmen müsse beweisen, dass Trump tatsächlich Einfluss genommen habe. Tweets und Reden, in denen er Bezos angreife, reichten da nicht aus, sagt Tiefer.

Es müssten zum Beispiel E-Mails auftauchen, die zeigen, dass sich die Pentagon-Mitarbeiter unter Druck gefühlt haben. Das Ministerium aber bestreitet die Vorwürfe. Doch selbst wenn Amazon vor Gericht verliert, ein Beigeschmack wird bleiben. Trumps Attacken auf den Onlinehändler und seinen Gründer sind zu offensichtlich.

Woher kommt die Abneigung? Den Präsidenten ärgert wohl vor allem, dass die „Washington Post“, die Bezos gehört, oft kritisch über ihn schreibt. Trump bezeichnet die renommierte Zeitung als „Fake News“, nennt sie eine „Propagandamaschine“. Bezos, behauptet er, nutze sie als Lobbyorgan. Belege dafür lieferte der Präsident bisher nicht.

Immer wieder wird es persönlich zwischen den beiden Männern. Bezos bot Trump an, ihn mit einer Rakete seiner Raumfahrtfirma Blue Origin in den Weltraum zu schießen. Trump verspottete Bezos, als dessen Ehe nach einer Affäre in die Brüche ging. Später nannte der Präsident ihn „Jeff Bozo“ – Bozo war im Amerika der 1960er-Jahre ein berühmter Fernsehclown.

Zudem behauptet Trump, Amazon schade der US-Post. Die mache bei jedem Paket, das sie für den Onlinehändler ausliefere, 1,50 Dollar Verlust. Dadurch entstehe ein Minus von „vielen Milliarden Dollar“. Trump spricht von einem „Betrug“, wieder ohne dafür Beweise zu liefern. Es ist richtig, dass die Post rote Zahlen schreibt, aber das liegt vor allem daran, dass die Amerikaner weniger Briefe verschicken. Der Versand von Paketen hingegen gilt als lukratives Geschäft.

In einem anderen Punkt allerdings hat Trump recht. Amazon, klagt er oft, zahle in Amerika kaum Steuern. Tatsächlich führte das Unternehmen im vergangenen Jahr keinen einzigen Cent an das US-Finanzministerium ab. Es erhielt sogar noch einen Nachlass in Höhe von 129 Millionen Dollar, wie das Institute on Taxation and Economic Policy herausfand. Und das, obwohl Amazon 2018 mehr als zehn Milliarden Dollar Gewinn erwirtschaftete.

Diese Zahl zeigt auch, was Trumps Angriffe bewirken: wenig. Es sieht nicht so aus, als würden sie Amazon schaden. Im Gegenteil, Umsätze und Gewinne steigen. Die Aktie des Unternehmens konnte ihren Wert seit Trumps Amtsantritt ungefähr verdoppeln.

Und Bezos ist in dieser Zeit zum reichsten Mann der Welt aufgestiegen. Anfang 2017 lag sein Vermögen bei rund 70 Milliarden Dollar, heute beträgt es 110 Milliarden Dollar. Bezos verlor auch immer wieder einige Milliarden, aber am Ende verdiente bisher niemand so gut, seit Trump Präsident der USA ist. Das dürfte Trump nur noch mehr ärgern.

