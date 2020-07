Unternehmensberater wollen die Demokratie retten und Firmen menschenfreundlicher machen. Kein ganz intuitiver Satz, wenn man beim Wort „Unternehmensberater“ zuerst an gnadenlose McKinsey-Söldner denkt, die munter alles wegrationalisieren. Doch auf Stephan Anpalagan und Lionel Benny trifft er zu. Beide sind Berater von Beruf, engagieren sich gleichzeitig sozial – und wollen mit ihrer neuen Firma Demokratie in Arbeit beides zusammenbringen.

Anzeige

„Demokratischen Diskurs und bürgerschaftliches Engagement in der Arbeitswelt sichtbar machen und in der Unternehmens- und Betriebskultur verankern“ soll die gemeinnützige GmbH aus Essen laut Selbstdarstellung. Konkreter: Firmen helfen, Diskriminierung am Arbeitsplatz zu bekämpfen sowie Vielfalt und Inklusion zu fördern.

Themenfelder, auf denen Anpalagan kein Unbekannter ist. Neben seinem Job als Berater für Arbeitsthemen schreibt er seit Jahren für diverse Medien und auf Twitter über Rassismus, Rechtsextremismus und Polizeigewalt. Benny indes berät hauptberuflich vermögende Privatkunden, gibt sein Finanzwissen aber auch ehrenamtlich an junge Menschen weiter und baut in Bochum eine Business-Akademie mit auf. Die beiden lernten sich auf einer Party kennen, Ende 2019 gründeten sie gemeinsam.

Demokratische Werte vom Büro zur Grillparty mitnehmen

Es gehe darum, „mit unternehmerischem Handeln positiv Einfluss auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen zu nehmen“, sagt Anpalagan im Gespräch mit Gründerszene über sein Beratungskonzept. An kaum einem Ort würden wir mehr Lebenszeit verbringen und gleichzeitig mit so vielen Menschen aus unterschiedlichen Milieus zusammentreffen wie am Arbeitsplatz. „Das muss man als Multiplikationsplattform für demokratische Werte nutzen, damit die Leute sie nach Hause weitertragen, auf die nächste Grillparty oder in ihre Kirchengemeinde“, sagt Anpalagan.

Was unterscheidet das von schon existierenden Beratungen zu Themen wie Compliance? Anpalagan illustriert es an einem leider realen Beispiel: Ein junger Mann mit arabisch klingendem Nachnamen bewirbt sich bei einem Archtitekturbüro. Die Chefin kommentiert das intern mit den Worten „Bitte keine Araber“, schickt die entsprechende E-Mail aber aus Versehen auch an den Bewerber. Juristisch ein klarer Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz, sagt Anpalagan. „Aber es muss darum gehen, dass diese Person erst gar nicht diese E-Mail schreibt und mehr noch: nicht mit einer solchen Haltung das Unternehmen prägt. Dafür reicht Compliance nicht aus.“

Als Benny und Anpalagan Ende vorigen Jahres gründeten, war die Corona-Krise noch nicht abzusehen. Auch wenn die Beratungsbudgets vieler Firmen mittlerweile wohl weniger locker sitzen, sehen die beiden die Situation als Chance und Ansporn. „Corona verändert Arbeit, da können wir ansetzen, und es sind wieder einmal Minderheiten und Schwächere besonders betroffen“, sagt Anpalagan. „Und seien wir ehrlich, in den vergangenen 100 Jahren hat sich nie jemand freiwillig verpflichtet, 30 Prozent seines Umsatzes für diese Themen einzusetzen.“

Das Ziel: Vorteile von Diversity messbar machen

Wie die beiden jetzt trotzdem als Berater gebucht werden wollen? Indem sie die Werte, für die sie kämpfen, messbar machen. „Unternehmen sprechen nun mal in Kennzahlen und Diversity wird höchstens eine Minderheit interessieren, solange du nicht den Vorteil klar machst“, sagt Anpalagan. Er, Benny und ihr Team haben deswegen den „Democracy Impact Index“ entwickelt, der nicht nur abbilden soll, wie gerecht und demokratisch es innerhalb eines Unternehmens zugeht, sondern auch, wie sich dessen Verhalten auf die Gesellschaft auswirkt. Zur Berechnung untersucht Demokratie in Arbeit unter anderem Führungsstrukturen im Betrieb oder schaut auf Lieferketten und soziales Engagement.

Alle, deren Index einen gewissen Wert überschreitet, wollen die Gründer künftig mit einem Zertifikat oder Siegel auszeichnen. Partnerschaften mit Stiftungen und Ministerien, mit denen Demokratie in Arbeit derzeit noch verhandelt, sollen dafür sorgen, dass Kunden und Öffentlichkeit die Auszeichnung wahr- und ernstnehmen. Firmen sollen sie sich jedes Jahr neu verdienen müssen.

So wollen die Gründer zwei Welten zusammenbringen: wirtschaftliche Anreizsysteme, mit denen sie sich als Berater auskennen, und politisch-gesellschaftliche Ziele, für die sie persönlich brennen. „Unternehmen brauchen Demokratie“, sagt Anpalagan. „Aber Demokratie braucht auch gesunde Unternehmen, weil es sonst im Gleichgewicht zwischen Frieden und Wohlstand irgendwann schiefläuft.“

Bild: Jan Ladwig