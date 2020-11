Viele Gründer konzentrieren sich auf ein einziges Produkt. Nicht so Sebastian Johnston: Mit seiner Firma Vivere entwickelt er alle möglichen Konsumgüter – vom Thema Heimtierbedarf bis zur Beauty. Die Ideen für neue Produkte bekommt Johnston durch Datenanalyse. So untersucht Vivere beispielsweise das Suchverhalten der Kunden bei Amazon. Daraus entwickelt das Hamburger Startup innerhalb weniger Wochen neue Produkte

Bei „So geht Startup“ erzählt Johnston die Gründungsgeschichte seiner Firma: Angefangen hat alles mit einem Anti-Katermittel, das Johnston gemeinsam mit seinem Mitgründer nach einem Junggesellenabschied entwickelte. Seitdem sind über 850 weitere Produkte hinzugekommen, die als Eigenmarke, in Kooperation mit bestehenden Marken oder als White-Label-Lösung angeboten werden.

Ein Investor ist bereits an Bord – weitere sollen folgen

Die Gründer starteten nur mit eigenem Kapital, mittlerweile ist der VC Redalpine eingestiegen. Laut Handelsregister hält der Investor 23 Prozent am Unternehmen. Die beiden Gründer halten noch rund 60 Prozent der Firmenanteile. Auch eine weitere Finanzierungsrunde sei geplant, wie Johnston im Gespräch mit Gründerszene-Redakteurin Sarah Heuberger andeutet. Die aktuellen Umsatzzahlen der Firma möchte er nicht verraten.

Vivere entwickelt und produziert komplett in Hamburg. Circa 75 Leute arbeiten für das Startup. Für die Produktion kooperiert es teilweise mit Behindertenwerkstätten. Wie diese Kooperation läuft und was er zu der Kritik an dem Modell sagt, das erzählt Johnston im Podcast. Außerdem verrät er, weshalb er den Vergleich mit einem anderen bekannten Hamburger Unternehmer, dem Handelskönig Ralf Dümmel, scheut.