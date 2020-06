Der Online-Modehändler Zalando hat die Anwaltskanzlei Pohlmann & Company damit beauftragt, Rassismusvorwürfe aufzuarbeiten, die von Mitarbeitern gegen das Unternehmen erhoben wurden. Zalando hat auf Anfrage von Business Insider die Beauftragung der Kanzlei bestätigt. „Wie in solchen Untersuchungen üblich, haben wir eine externe Kanzlei beauftragt, uns bei der Aufklärung zu unterstützen. Damit wollen wir Objektivität gewährleisten“, antwortete eine Sprecherin des Unternehmens.

Business Insider liegt eine interne E-Mail vor, in der das Vorgehen der Kanzlei während der Untersuchung erklärt wird. So wird sie etwa mit Mitarbeitern, die Vorwürfe erhoben haben, Interviews durchführen und Arbeitsprozesse in dem Unternehmen analysieren. Außerdem wird die Kanzlei Material sammeln, Fotos etwa, die die Vorwürfe der Mitarbeiter womöglich belegen. Am Ende wird Pohlmann & Company dem Zalando-Management einen Abschlussbericht übergeben.

Welche Rassismus-Vorwürfe wurden erhoben?

Der ehemalige Angestellte und Art-Director Fernando Torres wirft dem Unternehmen vor, dass es vor allem auf weiße Models auf der Homepage gesetzt hätte. Eine Bookerin hätte vor dem Art-Director die Hautfarbe von Schwarzen Models verglichen: „Schau, bei dem sieht die Haut aus wie Milchschokolade, bei dem anderen wie Zartbitter“, soll sie zu Torres gesagt haben. Business Insider hat mit ihm gesprochen.

E-Commerce: Rassismus-Vorwürfe gegen Zalando – Onlinehändler startet interne Untersuchung Ein Ex-Mitarbeiter wirft Zalando vor, beim Buchen Schwarzer Models behindert worden zu sein. Andere beklagen rassistische Aussagen von Kollegen. Die Firma will das nun untersuchen.

Die Bookerin habe sich auch geweigert, nicht-weiße Zalando-Mitarbeiter zu grüßen und sei regelmäßig mit geschmacklosen bis offen rassistischen Witzen und Kommentaren über Menschen anderer Hautfarbe aufgefallen, sagen zahlreiche Ex-Mitarbeiter zu Business Insider.

Anzeige

Die ehemalige Chefin des Premium-Bereiches sagte zu Business Insider, dass Retuscheure „von oben“ angewiesen worden seien, die Haut von Schwarzen Models weniger schwarz aussehen zu lassen, also aufzuhellen. Auch sie habe erlebt, dass rassistische Kommentare von Mitarbeitern geäußert wurden, sagt die ehemalige Premium-Chefin zu Business Insider.

So reagiert Zalando auf die Vorwürfe

Business Insider hat Zalando mit den Vorwürfen von Torres und den anderen Mitarbeitern konfrontiert, mit denen das Magazin gesprochen hat. Das ist die Antwort des Unternehmens:

„Rassismus hat bei Zalando keinen Platz. Wir sind ein europäisches Unternehmen, bei dem Menschen aus mehr als 130 Nationen und mit unterschiedlichem Hintergrund, sei es Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung, zusammenarbeiten. Vielfalt und Inklusion sind bei Zalando fest in der Unternehmenskultur verankert. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem sich alle Menschen gleichwertig geschätzt, gehört und befähigt fühlen. Dies ist in unserem Ethikkodex, der für alle Mitarbeiter verbindlich ist, fest verankert.“

Weiter heißt es: „Diskriminierung wird bei Zalando nicht toleriert. Unsere Anti-Diskriminierungsstelle sowie unser Compliance Team stehen für vertrauliche Gespräche und Beratung zur Verfügung. Diese Teams prüfen und untersuchen gemeldete Fälle unmittelbar und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Für anonyme Hinweise bieten wir zusätzlich ein geschütztes Whistleblowing-Tool an.“

Feedback-Systeme: Stasi-Methoden? Nicht nur bei Zalando bewerten sich Mitarbeiter gegenseitig Forschende und Mitarbeiter kritisieren, die Feedback-Software von Zalando sei ein Überwachungswerkzeug. Der Onlinehändler ist nicht die einzige Firma, die solche Tools einsetzt.

Bild: Sean Gallup / Getty Images