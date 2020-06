Im Silicon Valley kehren Startup-Mitarbeiter frühestens im Spätsommer in ihre Büros zurück, in Paris muss auch am Schreibtisch jeder Angestellte eine Maske tragen und einige Berliner Tech-Firmen erweitern sogar ihre Bürofläche, um alle Kollegen wieder aufnehmen zu können. Sind die Deutschen zu voreilig? Sollten wir weiterhin im Homeoffice bleiben, um die Pandemie einzudämmen oder ist es okay, wieder ins Büro zu gehen? In der Gründerszene-Redaktion gibt es unterschiedliche Meinungen.

Pro

Ich sitze seit 13 Wochen im Homeoffice. Nach anfänglichem Meckern habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich muss zuhause keine Kinder betreuen und daher nicht vom heimischen Schreibtisch fliehen. Doch die Sehnsucht nach dem Büroalltag ist groß. Und sie wächst mit jeder behördlichen Ankündigung, in der von Lockerungen die Rede ist. Ich will zurück ins Office. Aber bitte mit Abstand.

Seit Anfang Mai fahre ich einmal pro Woche ins Büro, sitze immer am gleichen Tisch. Bislang waren immer die gleichen Kollegen zu sehen. Ich verbringe ehrlich gesagt mehr Zeit mit Quatschen als ich es im Homeoffice tun würde, aber da bin ich auch allein. Sich direkt austauschen zu können, ohne fünf Minuten auf die Slack-Antwort zu warten, hat immense Vorteile. Und abgesehen davon tut es gut, mal wieder andere Leute zu sehen und zu erfahren, wie es in den übrigen Abteilungen läuft.

Nach Wochen im Homeoffice kehren die ersten Teams ins Büro zurück. Einige Mitarbeiter freut das, andere würden lieber weiterhin von Zuhause aus arbeiten. Auf Gründerszene fragen wir uns diese Woche: Wie sinnvoll ist ein Büro überhaupt noch? Ist eine Tätigkeit im Homeoffice nicht oft produktiver? Und: Was können wir von Firmen lernen, deren Teams von Beginn an remote gearbeitet haben?

Allein die gewohnte Umgebung verlassen zu können, ist Ansporn für mich. Andere Klamotten anziehen, mit dem Rad fahren, woanders Lunch holen und nicht die ewig-gleichen Strecken im Kiez ablaufen. Was war ich überrascht, als an einer der Dauerbaustellen auf meinem Arbeitsweg plötzlich ein Wohnhaus stand. Und wie sehr habe ich mich über einen echten Stehtisch gefreut – der eindeutig besser ist, als mein selbstgebautes Konstrukt aus Boxen und Büchern. Der Gedanke, für einen Tag in der Woche aus meiner Komfortzone auszubrechen, und für einige Stunden in mein normales Arbeitsleben zurückzukehren, motiviert mich sogar für den Rest der Woche. Oder zumindest für ein paar Tage.

Und noch ein Vorteil: Verlasse ich unser Büro, ist meine Arbeit erledigt. Zuhause sitze ich an meinem Esstisch im Wohnzimmer, der montags bis freitags in einen Schreibtisch umfunktioniert wird. Feierabend ist, wenn der Bildschirm schwarz ist und ich einen Meter weiter auf die Couch wechsle oder das Haus länger als für meinen 20-minütigen Lunch-Spaziergang verlasse. Wochenende ist, wenn der Monitor und die Tastatur in eine Ecke und aus meinem Sichtfeld verschwinden. Mein Arbeitsweg beträgt fünf Sekunden – wenn ich müde bin. Die Grenzen zwischen Homeoffice und privatem Raum verschwimmen. Auf Dauer ist das nichts für mich.

Wann die komplette Firma wieder zusammensitzen kann, ist nicht absehbar. Und gerade möchte ich das aufgrund des Infektionsrisikos auch nicht. Mir reicht dieser eine von fünf Tagen. – Lisa Ksienrzyk

Corona-Lockerungen: Darf mein Chef mich zwingen, ins Büro zurückzukehren? Die ersten Startups öffnen ihre Büros wieder für Mitarbeiter. Die Rückkehr zur Normalität nach der Quarantäne beginnt. Doch was, wenn die Angestellten nicht wollen?

Contra

Ich will noch nicht zurück ins Büro, und es sollte auch niemand dazu gezwungen werden. Corona ist nicht vorbei, auch wenn Parks und Einkaufsstraßen vielleicht gerade ein anderes Bild vermitteln. Wir haben weder einen Impfstoff noch wirksame Medikamente, gerade erst erlebten wir den Tag mit den meisten Neuinfektionen weltweit. Warum also unnötig irgendwen am Schreibtisch der Ansteckungsgefahr aussetzen?

Ja, die Fallzahlen in Deutschland sind aktuell niedrig und wir wissen mittlerweile mehr über das Virus als noch vor ein paar Wochen. Und ja, vielerorts haben Arbeitsabläufe und Firmenkultur unter Homeoffice und Videokonferenzen gelitten.

Was wir aber zum Beispiel mittlerweile über das Virus wissen: Die Ansteckungsgefahr ist in geschlossenen, schlecht belüfteten Räumen sehr viel höher. Meeting zu zweit im Park? Vielleicht okay. Fünf Leute in der zum Büro umfunktionierten Altbauwohnung, selbst mit Abstand? Nicht unbedingt. Von der möglichen zweiten Welle im Herbst ganz zu schweigen.

Gleichzeitig haben die vergangenen Wochen gezeigt, wie gut Homeoffice funktionieren kann. Dass Arbeitsabläufe zwar anders werden, aber nicht automatisch schlechter, genauso wie die Firmenkultur. Feierabend-Bierchen bei Zoom, anyone?

Wer aus persönlichen oder professionellen Gründen ins Büro zurückkehren will oder muss, sollte das unter möglichst sicheren Bedingungen tun können. Und zwar auch, indem alle anderen zuhause bleiben. Es gibt keinen guten Grund, auch sie wieder ins Office zu schicken. Schon gar nicht in wechselnder Besetzung: Wenn Kollegin A am einen Tag neben Kollege B sitzt und am anderen gegenüber von Kollegin C, sind im schlimmsten Fall am Ende drei Menschen krank.

Vielleicht bin ich übervorsichtig. Na und? In diesem Fall hätte ich liebend gern am Ende unrecht. Wer jetzt #BackToOffice fordert, sollte sich genau fragen, warum. Ist es nicht bloß der Wunsch, dass einfach ganz schnell alles wieder so wird wie vor Corona? Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen: Wird es nicht. – Timo Brücken