Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ab heute werdet ihr eine kleine Veränderung auf der Gründerszene-Homepage bemerken: Manche Beiträge sind nun mit dem Hinweis „GS+“ gekennzeichnet. Dahinter steht eine wichtige Veränderung für uns, und, wie wir hoffen, eine erfreuliche Neuerung für euch.

Auf Gründerszene öffnen wir euch jeden Tag das Fenster zur Startup-Welt: Mit Nachrichten, Porträts, Interviews oder Kommentaren berichten wir über das Geschehen und ordnen es ein. Auch in Zukunft wird es diese kostenfreien Inhalte auf unserer Seite geben.

Daneben veröffentlichen wir täglich neue, spannende Artikel bei Gründerszene Plus. Denn wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen – mit detaillierten Analysen, Reportagen, exklusiven Interviews und vielen nutzwertigen Formaten, etwa im Bereich Karriere. Hinzu kommen ausgewählte Artikel aus unseren Gründerszene Reports, mit denen wir tiefgreifende Ratgeber zu bestimmten Themen herausgeben – etwa im Startup Investment Guide oder in unserem jüngsten Report „So geht Startup“.

Wie Gründerszene Plus funktioniert

Euer Abonnement könnt ihr für 9,99 Euro im Monat – jederzeit kündbar – beziehungsweise 7,99 Euro im Monat bei jährlicher Zahlung abschließen. Dann stehen euch unsere Plus-Artikel sowie das Archiv aus Premium-Texten offen. Natürlich könnt ihr euch erst einmal von unseren Inhalten überzeugen und Gründerszene Plus einen Monat lang kostenlos testen. In dieser Zeit habt ihr auch Zugriff auf einige Premium-Beiträge aus unseren Gründerszene Reports.

Zudem könnt ihr mit eurem Gründerszene Account kostenlos diese Funktionen nutzen:

Registrierte Nutzer haben die Möglichkeit, besondere Interessengebiete aus unserem redaktionellen Kosmos zu definieren, sodass wir unser Angebot künftig noch besser auf sie zuschneiden können.

Über Meine Liste können Nutzer außerdem bald Artikel in ihrem persönlichen Bereich speichern und so auf Anhieb wiederfinden.

Durch die Newsletterverwaltung wird es in Zukunft möglich sein, Newsletter noch einfacher zu abonnieren oder abzubestellen.

Wir haben uns bemüht, alles so einfach wie möglich zu gestalten. Falls zum Start vielleicht etwas doch nicht ganz reibungslos funktionieren sollte oder an der einen oder anderen Stelle unverständlich ist, haben unsere Verlagskollegen häufig gestellte Fragen auf einer Seite gesammelt. Wenn ihr noch weitere Anmerkungen habt, lasst es uns gerne wissen!

Eure Gründerszene-Redaktion