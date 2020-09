Unter Fitness-Freaks ist Freeletics bereits ein riesiger Erfolg. Rund 48 Millionen registrierte Nutzer hat die in München gestartete App aktuell, fünf Millionen davon konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben in den Monaten der Corona-Krise gewinnen. Die Anwendung zeigt den Usern Sportübungen für das eigene Wohnzimmer, den Park oder auch das Fitnessstudio. Bei dem Wachstum geholfen hätten neue Features wie „Ich muss leise trainieren“, die in Zeiten des Lockdowns für das Training zuhause genutzt worden seien, heißt es von Freeletics.

Anzeige

Nun will das Unternehmen einen Schritt weiter gehen. Freeletics überprüft aktuell, ob Apps für weitere Sportarten und ein Angebot für Firmen umsetzbar sind. Dabei helfen sollen frische 21 Millionen Euro (25 Millionen US-Dollar) von den Investoren Jazz Venture Partners, Causeway Media Partners und dem tschechischen Finanzinvestor KKCG, wie das Handelsblatt zuerst berichtete.

Eine Idee sei es, eine Freeletics-App ausschließlich für Yoga zu bauen, bestätigt ein Sprecher gegenüber Gründerszene. „Das ist allerdings noch nicht konkret. Ob es wirklich Yoga oder eine andere Sportart sein wird, wissen wir noch nicht. Der Prozess wurde gerade erst angestoßen.“ Das Münchner Unternehmen hatte vor einigen Jahren bereits die Apps „Freeletics Running“ und „Freeletics Gym“ als Erweiterung in die App-Stores gebracht. Beide Angebote wurden diesen Januar in die Freeletics-App integriert.

Nur 600.000 zahlende Freeletics-Nutzer

Außerdem prüft Freeletics derzeit, ob sich ein Angebot speziell für Firmen lohnen könnte. Doch auch diese Idee stehe noch am Anfang, betont der Sprecher. „Klar ist: Wir werden über den Tellerrand hinausblicken.“

Zu aktuellen Umsatzzahlen möchte sich Freeletics auf Nachfrage nicht äußern. Wie das Handelsblatt berichtet, zahlen von den 48 Millionen Nutzern nur 600.000 für die App. Im März 2019 sagte CEO Daniel Sobhani gegenüber Gründerszene bereits: „Wir werden 2019 gar keinen Gewinn mehr machen.“ Sein Unternehmen müsse weiter investieren und sich auf das Wachstum konzentrieren. Aktuell beschäftigt Freeletics 160 Mitarbeiter in München. Gerade plant das Unternehmen seinen Umzug. Langfristig soll der Firmensitz in „Die Macherei“ verlegt werden, ein Areal mit mehreren Bürogebäuden im Münchner Stadtteil Berg am Laim.

CEO Daniel Sobhani: „Die Investoren erwarten, dass Freeletics das Geschäft verzehnfacht“ Vor wenigen Tagen hat eine Investorengruppe die bekannte Fitness-App Freeletics gekauft – und setzt auf starkes Wachstum. Wie geht es weiter für das Münchner Startup?

Bild: Freeletics