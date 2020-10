Alexander Samwer, Mitgründer von Rocket Internet und der jüngste der drei Samwer-Brüder, plant offenbar den Aufbau eines Ökostromkonzerns. Dies berichtet das Manager Magazin (€) unter Berufung auf Insider. Samwer habe demnach begonnen, mehrere strategische Beteiligungen an Wind- und Solarparkfirmen aufzubauen.

Dazu gehört unter anderem Energiekontor: Das Bremer Unternehmen mit einem Börsenwert von 530 Millionen Euro betreibt Wind- und Solarparks mit 287 Megawatt Leistung – mit die größten ihrer Art in Deutschland. Samwer soll über seine Beteiligungsfirma Pelion Capital rund drei Prozent an Energiekontor halten. Außerdem habe sich der Investor mit mindestens zehn Prozent am Wiesbadener Wind- und Solarparkbetreiber Abo Invest beteiligt.

Dem Manager Magazin zufolge schwebt Alexander Samwer „ein RWE der erneuerbaren Energien“ vor. Vergleichbar mit Rocket Internet könnte so auf lange Sicht ein Konglomerat an Beteiligungen entstehen, das sich womöglich sogar für das Börsenparkett qualifiziert.

Ein Börsenvehikel gibt es schon

Ein entsprechendes Vehikel hätte Samwer dafür wohl schon. 2019 gründete er eine eigene Windparkbetreiberfirma unter dem Namen Pacifico Renewables Yield. Das Unternehmen hatte Samwer vergangenes Jahr bereits im Freiverkehr an der Düsseldorfer Börse listen lassen. Die Firma ist laut dem Manager Magazin zwar noch klein. Doch sie könnte „zum Nukleus für einen größeren Ökostromanbieter werden“, heißt es in dem Bericht.

Firmengeschichte: Der Aufstieg und die Verwandlung von Rocket Internet Wie geht es weiter mit Rocket Internet? Dazu muss man sich anschauen, wo die Firmenschmiede der Samwer-Brüder herkommt. Der Blick in die Historie.

Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem aus dem laufenden Delisting der Berliner Startup-Fabrik Rocket Internet. Ende September verständigte sich die Mehrheit der Gesellschafter trotz großer Proteste von Anlegern auf einen Börsenrückzug des Unternehmens. Alexander Samwer hatte Rocket Internet 2007 gemeinsam mit seinen Brüdern Oliver und Marc gegründet. Durch den späteren Börsengang wurden die drei Brüder zu Milliardären. Im Öko-Sektor sehen die Samwers nun offenbar den nächsten großen Milliardenmarkt.