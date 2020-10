Die Münchner Wagniskapitalfirma Earlybird setzt bei der Suche nach dem nächsten Milliardenunternehmen vermehrt auf Algorithmen. Wie das Handelsblatt schreibt, hat sich der Investor bereits vor drei Jahren die Dienste des KI-Experten Andre Retterath von der TU München gesichert. Dort forscht Retterath an Vorhersagemodellen, die mögliche Startup-Einhörner künftig früher identifizierbar machen sollen.

Die Doktorarbeit des 28-Jährigen trägt den Titel „Machine Learning and the Value of Data in Venture Capital“. Earlybird verspricht sich davon auf lange Sicht einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen VCs. „Für uns ist das größte Risiko, dass wir das nächste Facebook auf dem Tisch haben und sagen: Das wird nichts“, sagte Retterath dem Handelsblatt.

KI soll Startup-Datenbanken auswerten

Um vielversprechende Startups zu identifizieren, nutzen viele VCs bislang Informationen aus der Firmendatenbank Crunchbase. Das Problem: Die Qualität der Daten ist oft nicht gesichert, weil wie bei Wikipedia quasi jeder dort hineinschreiben kann. So kann es sein, dass zum Beispiel die Finanzierungszeitpunkte, die Anzahl der Investoren und deren Namen nicht stimmen. Dabei lassen sich Wagniskapitalfirmen die Zugänge zu der Datenbank jährlich sehr viel Geld kosten.

Retterath hat nach eigenen Angaben deshalb die Informationen von 400 Startups aus mehreren Firmendatenbanken einer softwaregestützten Prüfung unterzogen – und dabei auch interne Daten von Earlybird mit einbezogen. Ausgewertet wurden neben Crunchbase etwa die Portale CB Insights, Angellist, Venturesource, Dealroom und Pitchbook.

Das Ergebnis: Jede Plattform hat ihre eigenen Stärken. Venturesource liefert laut Retterath die akkuratesten Firmendaten, Pitchbook die besten Gründerinformationen und Crunchbase wiederum die zuverlässigsten Zahlen zu Finanzierungsrunden. Bei den Angaben zu Unternehmensbewertungen erwiesen sich sowohl Pitchbook als auch Venturesource als besonders hilfreich. Folgerichtig lassen sich also erst durch eine Kombination all dieser Daten validere Vorhersagen über das Potenzial eines Startups treffen.

Erste Erfolge schon sichtbar

Genau dafür soll KI-Experte Retterath nun ein Modell für Earlybird entwickeln. Zwar geht aus dem Handelsblatt-Bericht nicht hervor, wie weit das Projekt fortgeschritten ist. Auch ist fraglich, inwieweit schon andere VCs im Stillen auf eigene Datenmodelle setzen und technologisch womöglich einen Vorsprung haben. Glaubt man den Aussagen von Earlybird, konnten aber bereits erste Erfolge erzielt werden.

Laut Gründer Hendrik Brandis konnte die Gesamtzahl der finanzierungsfähigen Startups mithilfe der Datenarbeit von Retterath bereits von 8.000 auf 12.000 erhöht werden. Damit würden ihm pro Jahr nur noch weniger als zehn Prozent der Startups entgehen, die vom Filter hätten erfasst werden sollen.



Bild: Earlybird