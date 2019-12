Die vergangenen zehn Jahre standen im Zeichen der mobilen Revolution. Virtuelle Welten entstanden, Drohnen eroberten den Luftraum, die künstliche Intelligenz kam mit uns ins Gespräch. Der Schlüssel zu allen Veränderungen ist das Smartphone. Doch nicht jede Innovation zündete. Die Tops und Flops im Überblick.

iPad 2010

Mit dem iPad glückte Steve Jobs der zweite große Hit nach dem iPhone. Über Nacht definierte Apple, wie künftig Zeitung gelesen oder mobil gesurft werden sollte. Das iPad war der Computer für all jene, die keinen Computer haben wollten, und ausschließlich Apple hatte das Betriebssystem dafür.

Zwei Jahre lang konnte der Hersteller fast ohne Gegenwehr der Konkurrenz den Tablet-Markt dominieren, bevor das Android-Lager nachziehen konnte. Während Apple die Dominanz im Smartphone-Markt nach 2007 schnell verlor, ist das iPad in seinen diversen Varianten bis heute das meistverkaufte Tablet weltweit.

Galaxy Note 10

Steve Jobs hatte 2010 das Dogma verkündet: Niemand kauft einen Smartphone-Bildschirm, der wesentlich mehr als zehn Zentimeter in der Diagonale misst. Dann brachte Samsung 2011 das erste Note-Smartphone heraus, Bildschirmdiagonale gut 13 Zentimeter – und das Gerät wurde ein Hit, speziell in Asien.

Daraufhin brachten alle Hersteller außer Apple große Telefone auf den Markt, Samsung definierte mit dem Note das Smartphone-Design für den Rest des Jahrzehnts: Riesenbildschirme mit schmalen Rändern und runden Rahmen. Apple zog erst 2013 mit dem iPhone 6 nach und verlor endgültig seinen Monopolanspruch auf dem Smartphone-Premiummarkt.

DJI Phantom-Drohne 2013

Mit der Phantom-Drohne brachte DJI die erste Kameradrohne auf den Markt, die mehr war als Spielzeug oder Profigerät. Mit ihr gelang es dem chinesischen Unternehmen, Drohnen als Massenprodukt zu etablieren.

Dank der einfachen Smartphone-Anbindung, der relativ narrensicheren Steuerung und der stabilisierten Kamera war die Phantom ein sofortiger Verkaufserfolg. Ihr Design definierte auf Jahre hinaus das Aussehen von Drohnen in Büchern, Cartoons, Comics und Filmen.

Amazon Echo 2015

Als Hardware-Hersteller war Amazon mit dem Fire Phone gerade krachend gescheitert, da wagte Unternehmensgründer Jeff Bezos den nächsten Schuss ins Dunkel. Mit Echo machte Amazon aber alles richtig: Die Kombination aus dem smarten Assistenten Alexa und dem eigenen Musikstreaming-Gerät legte den Maßstab für eine neue Produktkategorie. Gleichzeitig schuf der Konzern mit der Sprachsteuerung ein Bedienkonzept für das Smarthome – und brachte seine Mikrofone in die Wohnzimmer seiner Kunden.

Oculus Rift 2016

Wer eine Virtual-Reality-Brille auf den Kopf setzt, will in eine andere Welt treten. Oculus war das erste Unternehmen, das dieses Versprechen mit der Rift wahrmachen konnte. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg war derart begeistert von der Technologie, dass er 2014 kurzerhand das ganze Startup für gut zwei Milliarden Dollar einkaufte. Oculus trat 2015 einen VR-Hype unter Computerspielern und Produktdesignern los, doch Mainstream ist die Technik bis heute nicht. Facebook und seine Konkurrenten arbeiten weiter daran, die Brillen von ihren Kabeln zu befreien und massentauglich zu machen.

Pebble Watch 2012

Die Pebble Watch war in mehrfacher Hinsicht Wegbereiter: Sie war die erste praxistaugliche Smartwatch und das erste im großen Maßstab erfolgreiche Hardwareprojekt, dessen Entwicklung per Crowdfunding finanziert wurde.

Das Produkt bereitete damit den Boden für die Apple Watch und einen ganzen Markt von Fitnesstrackern. Doch das Unternehmen selbst war der Konkurrenz nicht gewachsen. Im Dezember 2016 meldete Pebble Insolvenz an, wenig später schaltete Rechtenachfolger Fitbit die Server hinter den Pebble-Services ab.

Gopro HeroHD 2010

Mit der HD Hero schuf Gopro-Gründer Nick Woodman Anfang des Jahrzehnts das Werkzeug für eine ganze Generation von Action-Videobloggern. Extreme Weitwinkel, Selfies beim Ski-Salto oder beim Fallschirmsprung – alles möglich. Die Kameras waren robust, klein und lieferten eine Videoqualität, die so zuvor nur mit semiprofessionellen Camcordern möglich gewesen war. Bald waren die Geräte überall und trugen entscheidend zum Erfolg von Action-Videos auf YouTube bei. Bis heute hat Gopro nur wenig Konkurrenz, auch dank eines ganzen Ökosystems an Zubehör. Inzwischen greifen auch Profis zu den kleinen grauen Kameras aus Kalifornien. Dennoch ist der Aktienkurs des Unternehmens seit 2017 eingebrochen. Der Grund: Die Geräte sind so solide, dass die Kunden sie nur selten durch neue Gopros ersetzen müssen.

Google Glass 2012

Mit einer spektakulären Fallschirmspringer-Präsentation führte Google seinen Brillencomputer Glass 2012 ein. Doch die Vision eines Computers am Kopf, mit transparentem Bildschirm im Blickfeld, wurde dank der eingebauten Kamera schnell zum Albtraum.

Die Brillen wurden in vielen Klubs, Cafés und öffentlichen Einrichtungen verboten, Träger als „Glassholes“ verunglimpft. Glass als Endkundenprodukt war nach wenigen Monaten gescheitert. Doch als Hilfsmittel für Mechaniker, Logistikarbeiter oder Bauingenieure ist die Version zwei mit Sicherheitsgläsern heute noch im Einsatz.

Kryptowährungen 2009

Angesichts eines aktuellen Bitcoin-Kurses von 6480 Euro Kryptowährungen als Flop des Jahrzehnts zu bezeichnen, mag seltsam klingen. Dennoch sind Kryptowährungen bislang als Zahlungsmittel komplett gescheitert. Und aufgrund der Kurssprünge sind sie auch nicht zur Aufbewahrung von Vermögen geeignet. Nicht zuletzt fehlt die Akzeptanz im Finanzsystem. Bestes Beispiel ist Facebooks Versuch, die Kryptowährung Libra mit namhaften Partnern als internationales Zahlungsmittel zu starten. Nachdem Mastercard und Visa sich aus dem Projekt zurückzogen, droht Libra eine Totgeburt zu werden.

3D-Fernsehen 2013

Anfang des Jahrzehnts suchten die Hersteller verzweifelt nach einer Innovation, die Fernseherbesitzer zum Umstieg auf ein neues Gerät animieren sollte. Die meisten Kunden besaßen bereits ein Full-HD-Gerät, die 4K-Auflösung lag noch in weiter Ferne, also versuchten Samsung, Sony und Co. es mit 3D-Fernsehen. Doch was im Kino gut funktioniert, floppte im Wohnzimmer. Niemand wollte mit einer seltsamen Brille auf der Nase auf dem Sofa sitzen und 3D-Inhalte auf einem 50-Zoll-Bildschirm ansehen. 2013 konnte so gut wie jedes neue Fernsehgerät 3D anzeigen, schon 2017 war der Hype vorbei. Die Hersteller kündigten an, keine neuen 3D-Fernseher mehr zu entwickeln.

Windows Phone 2013

Wir können Mobiltelefone, lautete die Botschaft von Microsoft-Chef Steve Ballmer, als er 2013 Nokia kaufte und anschließend eine ganze Reihe von neuen Nokia-Smartphones mit dem eigenen Betriebssystem Windows Phone herausbrachte. Die Geräte waren technisch solide und hatten hervorragende Kameras.

Aber kaufen wollte sie trotzdem niemand, denn Windows Phone fehlte die Unterstützung der App-Programmierer, und Microsoft verstolperte die Aktualisierung des Betriebssystems. Das reichte aus, um den Marktanteil unter einen Prozent zu drücken. Doch erst Ballmers Nachfolger Satya Nadella hatte den Mut, das Mobilprojekt ganz zu stoppen. Microsoft musste acht Milliarden Dollar abschreiben.

Drahtloses Laden 2010

2010 veröffentlichte die Herstellerallianz Wireless Power Consortium mit Qi den ersten Standard für drahtloses Laden von Mobilgeräten. Smartphone-Nutzer horchten auf und schöpften Hoffnung: Endlich kein Kabelwirrwarr mehr, endlich ein gemeinsamer Standard. Die Hoffnung währte nicht lange. In den Folgejahren wurden konkurrierende Standards veröffentlicht, die Hersteller konnten sich nicht einigen – die Idee einer Universal-Ladematte blieb eine Vision. Zudem hatten die Hersteller die technischen Probleme unterschätzt. Apple kündigte 2017 mit Airpower eine eigene Technik an, die bis zu drei unterschiedliche Geräte pro Ladematte versorgen sollte – und scheiterte an den technischen Problemen. 2019 musste Apple das Projekt einstampfen.

