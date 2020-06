Das Software-Startup Bryter hat eine Series-A-Runde über umgerechnet rund 14 Millionen Euro (16 Millionen US-Dollar) abgeschlossen. Es ist die zweite Finanzierung innerhalb kurzer Zeit für das Unternehmen mit Sitz in Berlin und Frankfurt: Im vergangenen November flossen bereits 5,5 Millionen Euro, allen voran vom bekannten Silicon-Valley-VC Accel.

Dieser führt auch die jüngste Finanzierungsrunde wieder an, zusammen mit dem Londoner Risikokapitalgeber Dawn Capital. Außerdem beteiligten sich die Bestandsinvestoren Notion Capital und Chalfen Ventures. Das Geld soll in die Expansion von Bryter in den USA fließen, wo das Startup nach eigenen Angaben sein Team vergrößern möchte.

Bryter bietet eine Art Software-Baukasten für Geschäftskunden an. Damit sollen sie ohne Programmierkenntnisse eigene Anwendungen bauen können, die Entscheidungsprozesse automatisieren. Dazu zählen laut dem Startup virtuelle Assistenten, Chatbots, Self-Service-Apps oder Prüfprozesse. Zielgruppe sind vor allem Firmen aus den Bereichen Recht, Personal, Einkauf, Finanzen, Steuern und Compliance.

Das Unternehmen wurde 2018 von Michael Hübl, Michael Grupp und Micha-Manuel Bues gegründet. Nach eigenen Angaben hat Bryter aktuell mehr als 50 Kunden, darunter McDonald’s, Telefónica, PwC, KPMG und Deloitte.

Bild: Bryter