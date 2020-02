Es muss ja gar nicht (nur) um die Karriere gehen. Die Art und Weise, wie wir heute unser gesamtes Leben planen, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geändert. Und das nicht ohne Grund: Wir packen die Geschlechter nicht mehr in vorgefertigte Schachteln, leben in einer größeren Welt, die wir unbedingt kennen lernen wollen, und wir werden älter. Eine interessante Welt, in der wir da eigentlich leben.

Nur was sich nicht geändert hat: Kinder zu bekommen wird mit zunehmendem Alter schwieriger. Und es ist immer noch „Frauensache“, zum ganz wesentlichen Teil allemal. Was deren Lebensplanung natürlich maßgeblich beeinflusst. Gründerin Lia Grünhage hat sich deshalb mit ihrem Startup Avery Fertility dem Thema Social Freezing angetan – also dem Einfrieren von Eizellen. Darüber will sie informieren, man kann durchaus sagen: aufklären, und Interessierte an Reproduktionsgynäkologen vermitteln. Mit uns hat die bisherige Managing Director von Amorelie darüber gesprochen, was genau hinter Social Freezing steckt und wie sie Frauen mit ihrem Startup zu neuen Möglichkeiten bei der Lebensplanung verhelfen will.

Lia Grünhage ist zum Glück alles andere als allein. Femtech ist ein Marktsegment, in dem gerade viel passiert. Deshalb wollen wir auf Gründerszene in der kommenden Woche einen Schwerpunkt auf den Bereich legen. Eierstöcke, Schwangerschaft, Menopause – all das sind nämlich Themen, die in der männerdominierten Startup-Szene lange niemanden interessierten. Dass sich das nun ändert, liegt nicht nur, aber auch daran, dass sich immer mehr Investoren mit dem Bereich auseinandersetzen. Katharina Wilhelm zum Beispiel. Sie ist Investorin beim VC Cherry Ventures und sie ist sich sicher, dass Femtech sehr viel Potenzial hat. Auch wenn ihr Arbeitgeber bislang kein einziges Startup aus dem Bereich im Portfolio hat. Warum das so ist, hat sie uns auch verraten.

Ganz neu ist Femtech natürlich nicht. Als eines der mittlerweile etablierten Angebote haben sich Apps herausgestellt, die den weiblichen Zyklus tracken wollen. Doch sind die vielen unterschiedlichen Programme eigentlich erfolgreich? Wir haben uns den Markt angesehen und einmal nachgeschaut, wer die wichtigsten Anbieter sind, wie viel Investorengeld sie bekommen haben und wie sich die Methoden von Clue, Trackle und anderen Apps unterscheiden.

Und natürlich gibt es auch in dieser Woche wieder eine neue Folge unseres Gründerszene Podcast. Wir haben diesmal mit Steffi Metz zusammen gesessen, die als Unternehmerin erfolgreich eine Kochschule leitete. Bis sie unerwartet schwanger wurde. Sie bekam mit ihrer Firma Schwierigkeiten, musste in die Insolvenz. Mit unserer Redakteurin Sarah Heuberger hat sie darüber gesprochen, wieso Kinderkriegen für Frauen, die ein eigenes Unternehmen führen, immer noch zum Risiko werden kann.

Was ebenfalls noch ansteht: Bildungsurlaub. Nicht bei uns, wir berichten auch in der kommenden Woche wieder ausgiebig über die digitale Welt. Aber eben auch über Bildungsurlaub: Fünf Tage können Arbeitnehmer pro Jahr dafür in Anspruch nehmen – für Yoga, Spanisch lernen oder Schafe streicheln. Wir haben im Überblick einmal die unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer zusammengefasst und aufgeschrieben, wie man Bildungsurlaub beantragt und was genau als solcher gelten darf.

Einen Lesetipp aus der vergangenen Woche haben wir auch noch für euch: 339 Euro kostet das rote Kinderfahrrad von Woom für Kinder ab vier. Ohne Schutzblech, Lichter und Klingel, das alles muss man extra kaufen. Zusammen kosten die drei Teile 80 Euro. Wer gibt ein halbes Vermögen für ein Fahrzeug aus, das seinem Nutzer womöglich nur ein halbes Jahr passt?

