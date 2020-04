Die Welt der Quantenrechner ist eine Welt im Konjunktiv. „Google könnte ein Durchbruch auf dem Gebiet der Quantencomputer gelungen sein“ und „Quantencomputer könnten bald jede Verschlüsselung knacken“, sind Schlagzeilen der letzten Jahre. Es gibt keine Beispiele für echte Problemlösungen der Technologie. Trotzdem will die Bundesregierung 650 Millionen Euro ausgeben, um mit dem IBM Q System One den ersten Quantencomputer Europas hierzulande zu errichten. Was ist dran am Hype um die Superrechner, bis zu deren sinnvoller Verwendung noch Jahrzehnte vergehen können?

Computer, wie wir sie kennen und täglich nutzen, rechnen mit Nullen und Einsen. Sie können Milliarden von Rechenoperationen pro Sekunde ausführen. Mit manchen Rechenaufgaben wie der Primzahlzerlegung, die bei dem Knacken von Verschlüsselungen verwendet wird, sind die Computer allerdings überfordert. Deren Berechnung würde, je nach Zahlenumfang, sogar Jahrzehnte dauern.

Hier können Quantencomputer helfen. Diese verwenden statt Bits aus elektrischen Signalen wie bisherige Computer sogenannte Qubits als kleinste Speichereinheit. Qubits können zwar auch nur Nullen und Einsen abbilden. Allerdings können sie beide Zustände zur gleichen Zeit haben. Dadurch kann der Quantencomputer deutlich schneller rechnen als bisherige Computer.

Weshalb das Quantenrechnen so schwierig ist

Nach einer Rechenoperation ist der Zustand eines Qubits gelöscht. Anders als bei bisherigen Rechnern lassen sich die Zustände auch nicht kopieren. Das macht das Rechnen mit einem Quantencomputer auch so kompliziert. Ohne Kopien von Zwischenergebnissen muss für jede neue Rechnung der Zustand des Systems wieder auf Anfang gesetzt werden. Zur Verdeutlichung: Wer mit einem Quantencomputer eine Nummer im Telefonbuch suchen will, muss jedes mal aufs Neue das gesamte Telefonbuch in den Computer laden. Wer an der Kasse schnell noch ein paar Eier zur Rechnung hinzufügen will, muss den ganzen Wochenendeinkauf neu einscannen.

Woraus Qubits bestehen

Bei einem bisherigen Computer kommt als Bit alles infrage, das elektrische Signale durchlässt. Das können zum Beispiel Schalter, Vakuumröhren oder Transistoren sein. Beim Quantencomputer lässt sich noch nicht absehen, was nützlich ist. Google hat seinen Sycamore-Prozessor zum Beispiel mit sogenannten Supraleitern hergestellt. Das sind Materialien, die auch bei niedrigen Temperatur Strom leiten können.

Denn die Temperatur ist bei Quantencomputern entscheidend. Google muss seinen Prozessor auf wenige Tausendstel Grad über dem absoluten Nullpunkt kühlen, damit der Zustand eines Qubit für den Bruchteil einer Millisekunde stabil bleibt. Wärme und viele andere Einflüsse wie elektrische Felder oder Radiowellen können den Zustand der Qubits verändern und Rechnungen ungenau machen.

Das US-Unternehmen Intel dagegen entwickelt derweil ein Verfahren mit einzelnen Siliziumatomen als Qubits. Der Vorteil: Das System funktioniert auch noch, wenn es ein ganzes Grad über dem absoluten Nullpunkt ist. Außerdem sind die Qubits kleiner als in Googles Rechner. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Qubits mit bisherigen Computerchips verbaut werden können. Dadurch können größere und komplexere Systeme entstehen, wie sie im Moment möglich sind. Allerdings dauern Rechenschritte, die zwei Qubits gleichzeitig benötigen, beim ersten Prototypen noch zu lang, was die Fehlerrate des Systems erhöht.

Um Fehler zu verhindern, können sogenannte Fehlerkorrekturen in den Quantencomputer eingebaut werden. Weil das aufwendig ist und weitere Qubits benötigt, verzichten Hersteller von Quantencomputern momentan darauf. Googles Sycamore-Prozessor ist dadurch so anfällig, dass er keine gezielten Rechnungen durchführen kann. Eine kürzlich durchgeführte Demonstration lieferte deshalb lediglich eine zufällige Zahl als Ergebnis einer zufälligen Rechnung.

Ein sinnvoller Einsatz von Quantenrechnern ist zeitlich nicht absehbar

Bei Verschlüsselungen kommen Schlüssellängen von 1024 bis 4096 Bit zum Einsatz. Soweit es bislang absehbar ist, werden Quantencomputer mehrere Millionen Qubits benötigen, bevor sie solche Rechnungen durchführen können.

Bis zur Durchführung solcher Rechnungen werden deshalb noch viele Jahre vergehen. Zahlreiche Startups beschäftigen sich trotzdem jetzt schon mit der Entwicklung von Hardware und Software für diese neuen Rechner. Intel hat mit seiner Technik noch nicht den gleichen Stand wie Google mit dem Sycamore-Prozessor oder IBM mit seinem Q System One erreicht. Einmal perfektioniert, könnte Intels Technik die Konkurrenz mit kleineren Qubits, höheren Temperaturen und viel besser integrierter Steuerelektronik deutlich überholen.

