Als er 17 Jahre alt war, holte Unternehmerin und Investorin Verena Pausder den Berliner Daniel Michailidis in ihr Mentorenprogramm Startup Teens. Das war 2015. Der Teenager gründete damals mit seinem Freund Torben Weiß die Firma Vmprove und entwickelte Apps „als kleine Spaßprojekte“. Viel Geld sei dabei nicht herausgesprungen, sagt er heute. Pausder investierte trotzdem in ihren Schützling. Vor eineinhalb Jahren kam Michailidis dann die Idee für ein neues soziales Netzwerk: Über Fuego sollen Nutzer – ähnlich wie bei Tiktok – Aufgaben (in der App heißen diese Movements) erfüllen und dazu ein Video posten. Im April ging die App online.

Fuego will vor allem junge Nutzer im Alter von 16 bis 25 Jahren ansprechen, die in den Clips ihre Talente zeigen können – immer in Bezug auf die jeweilige Aufgabe, so Michailidis. So hat der Rapper Sierra Kidd die Fuego-Nutzer dazu aufgerufen, unter einem Hashtag Musik von Newcomer-Künstlern zu teilen. In einem anderen Movement sollten die Nutzer selbstgemalte Bilder zeigen. Oder ihren eigenen Song komponieren.

Hilfe bekam der mittlerweile 21-jährige Michailidis aus der Influencer-Szene. Teenie-Sänger Lukas Rieger, die Youtube-Brüder Heiko und Roman Lochmann – besser bekannt als Die Lochis – sowie Jan Rode, Gründer der Influencer-Agentur Tube One Networks, sind ebenfalls an dem Netzwerk beteiligt. Außerdem gehören der 20-jährige Beeke Weerts und der 21-jährige Marin Delija zum Gründerteam.

Der Plan? „Keinen einzigen Euro für Marketing ausgeben“

Etwa 10.000 Personen verwendeten Fuego seit dem Start Mitte April, so der Gründer. Rund 400 würden die App täglich aufrufen. Die Konkurrenz ist enorm: Mehr als 800 Millionen Leute nutzen Tiktok aktiv, hieß es zuletzt im Herbst. Davon lässt sich Michailidis nicht beeindrucken. „Unser Plan ist, keinen einzigen Euro für Marketing auszugeben“, sagt er.

Mehr als 40 Influencer mit einer Reichweite von mindestens 100.000 Abonnenten seien bereits in der App registriert, neben den Investoren etwa auch die 16-jährige Youtuberin Faye Montana und der Games-Streamer Flying Uwe. Michailidis hofft, dass diese ihre Follower dazu bewegen, auch auf Fuego aktiv zu werden – und anderen Bloggern von dem Netzwerk erzählen. Für Influencer sei die App vorteilhaft, da sie dort besser mit ihrer Community agieren können, so der Entwickler. Auf beispielsweise Instagram und Youtube würden Kommentare und Nachrichten schneller untergehen. Auf Fuego sehen Influencer hingegen, was ihre Fans machen.

Ähnlich wie Tiktok will sich das junge Startup künftig mit Werbegeldern finanzieren. Unternehmen sollen beispielsweise Movements selbst ausrufen und mit ihrem Logo versehen. Der Versandhändler Otto hatte auf dem US-Netzwerk beispielsweise Nutzer aufgefordert, unter dem Hashtag #MachDichZumOtto peinliche Clips zu zeigen und so Hunderte Millionen Klicks erreicht. Aber richtig Geld verdienen? Das will Gründer Michailidis erst im nächsten Jahr angehen, wenn das Netzwerk mindestens 100.000 Nutzer zählt.

