Das Smartphone ist zu einem wichtigen Bestandteil des Alltags geworden – entsprechend anfällig sind die treuen Begleiter für zertrümmerte Oberflächen. Der Gang zum nächsten Mobilfunkshop ist vorprogrammiert. Doch: Nicht immer sind passgenaue Panzerfolien im Lager vorhanden. Das Jungunternehmen Green MNKY will dieses Problem lösen und dazu noch die Umwelt schonen.

Die beiden Gründer Ziya Orhan und Oliver Klingenbrunn haben ein spezielles Cutter-Gerät entwickelt. In wenigen Sekunden kann das Gerät eine Panzerfolie in gewünschter Größe ausstanzen – direkt vor Ort, zum Beispiel im Geschäft. Mittels einer App wird vorab das passende Handymodell aus einer Online-Datenbank des Startups ausgewählt. Für Ladenbesitzer bietet das aus Sicht der Gründer zwei Vorteile: Zum einen wird nicht mehr so viel Lagerplatz für die Aufbewahrung und den Verkauf von Panzerfolien benötigt. Zum anderen müssen nun keine Kunden mehr mit leeren Händen nach Hause geschickt werden, denn auch seltene und ältere Handymodelle können in der App ausgewählt werden. „Andernfalls ist der Kunde schnell weg und kommt nie wieder“ sagt der ehemalige Mobilfunkshopbesitzer Ziya Orhan.

90 Prozent weniger Verpackungsmüll

Zusätzlich hilft Green MNKY Handyshops dabei, Müll zu vermeiden. „Wir verwenden keine unnötigen Blisterverpackungen und sparen daher bis zu 90 Prozent des Verpackungsmülls im Vergleich zu anderen vorkonfektionieren Panzergläsern“ sagt Orhan zu Gründerszene. Derzeit sollen rund 350 Mobilfunkläden das Cutter-Gerät des Startups nutzen. Bis Ende 2020 sollen weitere 300 bis 400 Geschäfte dazukommen.

Orhan und Berater Oliver Klingenbrunn haben bereits viele Jahre in der Telekommunikationsbranche gearbeitet, bevor sie sich für den Weg in die Selbständigkeit entschieden haben. Als es dann soweit war, kündigte Ziya von heute auf morgen seinen Job. Aus eigener Tasche investierte der Aschaffenburger 300.000 Euro in sein Unternehmen. Mit Erfolg: Das Startup arbeitet bereits profitabel. Nun soll das Wachstum auch mithilfe von Investoren vorfinanziert werden. Am Dienstagabend treten die Gründer in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ auf. Ihr Angebot: 400.000 Euro für 15 Prozent ihrer Unternehmensanteile.

Bild: TVNOW, Bern-Michael Maurer