Dass die Methoden des dubiosen Datenunternehmens Cambridge Analytica tatsächlich funktionierten, konnte nie bewiesen werden. US-Präsident Donald Trump habe der britischen Firma seinen Sieg bei den US-Wahlen 2016 zu verdanken, hieß es zum Beispiel damals. Die ehemalige Mitarbeiterin von Cambridge Analytica Brittany Kaiser ist sich nach wie vor sicher, dass es so war. Drei Jahre arbeitete sie bei dem Unternehmen, bevor sie sich im Jahr 2018 dazu entschied, die Seiten zu wechseln und zur Whistleblowerin zu werden. Auch dank Kaisers Enthüllungen wurde Cambridge Analytica zur wohl größten Krise in der Unternehmensgeschichte von Facebook. Die britische Firma hatte illegal beschaffte Daten von Millionen Facebook-Nutzern verwendet, um personalisierte Wahlwerbung zu schalten – mit welchem Erfolg, ist bis heute nicht erwiesen.

Mittlerweile tourt Kaiser als Pro-Datenschutz- und Anti-Facebook-Aktivistin um die Welt. Für ihre Selbstinszenierung, insbesondere in der Netflix-Dokumentation „The Great Hack“, wurde Kaiser von unterschiedlichen Seiten heftig kritisiert. Anfang dieses Jahres hat sie damit begonnen, unter dem Hashtag #hindsight neue Dokumente aus ihrer Zeit bei Cambridge Analytica zu veröffentlichen. Ebenfalls in diesem Monat erscheint hierzulande ihr Buch in deutscher Übersetzung unter dem Namen „Die Datendiktatur“ (Originaltitel: „Targeted“).

Am Rande der DLD-Konferenz in München traf Gründerszene Brittany Kaiser zum Interview und sprach mit ihr über eine mögliche Zerschlagung des Zuckerberg-Konzerns, ihren Facebook-Account und über ihr neues Leben als Aktivistin.

Brittany, wenn du die Gelegenheit hättest, noch einmal an die Öffentlichkeit zu gehen – würdest du es genauso wieder tun?

Ja, aber ich wünschte, ich hätte es früher gemacht – noch bevor die Trump-Kampagne vorbei war. Aber da hätte ich viele der Dokumente noch nicht gehabt. Viel Beweismaterial habe ich erst bekommen, als uns die Leute aus dem Trump-Team ihre Fallstudien präsentiert haben. Aber wir hätten damals sowieso niemals gedacht, dass er gewinnen würde.

Aber das ultimative Ziel der Zusammenarbeit war doch, dass er die Wahl gewinnt.

Vor dem Start der Kampagne wurde uns gesagt, dass wir eigentlich mehr für die Trump-Organisation und seine Firma arbeiten würden und das Ziel wäre, mithilfe der Daten am Ende einen riesigen Fernsehsender namens Trump TV aufzubauen. Natürlich sollte es diese politische Kampagne geben. Aber alle dachten, dass wir eh verlieren und die Daten stattdessen nutzen würden, um dieses Medienunternehmen aufzuziehen.

Bevor du bei Cambridge Analytica angefangen hast, hast du bei humanitären Organisationen oder in Obamas Presseteam während der US-Wahlen 2008 gearbeitet. Wie erklärst du dir deinen Sinneswandel im Nachhinein?

Bei Cambridge Analytica gab es viele Menschen, die immer sehr liberal gedacht und gewählt haben. Aber dann bekommt man ein bequemes Gehalt und sagt sich: ‚Wir holen uns jetzt einfach diesen Auftrag und dann den nächsten, aber die werden eh nicht gewinnen.‘ Intern haben wir uns oft über diese Kunden lustig gemacht. Als wir bekannter wurden, haben wir jeden Tag 100 bis 1.000 Anfragen bekommen. Das war natürlich aufregend. Ich dachte mir, vielleicht arbeite ich für eine Firma, die bald mehrere Milliarden wert sein wird. Wenn ich so leicht zu überzeugen war, dann könnte es jedem passieren.

Anfang des Jahres hast du unter #hindsight damit begonnen, neues Material aus deiner Zeit bei Cambridge Analytica zu veröffentlichen. Weshalb jetzt?

Zum einen wollte ich neues Momentum erzeugen. Ich habe gesehen, was bei den britischen Wahlen im Dezember passiert ist – wie Leute dort gezielt mit rassistischen Nachrichten angesprochen wurden. Die nächsten Wahlen in den USA stehen bevor und ich habe Angst, dass dasselbe auch dort wieder passiert. Die Leute wachen nicht schnell genug auf. Außerdem konnte ich die Dokumente nicht vorher veröffentlichen, weil die Behörden sie noch für ihre Ermittlungen verwendet haben. Aber sie hatten die Unterlagen jetzt für fast zwei Jahre und haben immer noch niemanden festgenommen. Das ist für mich ein großes Problem.

Was ist mit Ländern wie Österreich oder Deutschland? Vor kurzem wurde durch eine Recherche von Netzpolitik.org bekannt, dass ein ehemaliger Berater von Österreichs Bundeskanzler Kurz Kontakt mit Cambridge Analytica hatte.

Länder wie Deutschland oder Österreich sind meiner Einschätzung nach nicht so verwundbar. Ich habe mich damals vor allem in Deutschland oder in der Schweiz sehr bemüht, Microtargeting einsetzen zu können. Doch das war extrem schwer aufgrund der starken Datenschutzgesetze. Will man jemandem zum Beispiel eine E-Mail zum Thema Gesundheitspolitik schicken, benötigt man eine konkrete Zustimmung. Geht es dann um den Klimawandel, braucht man nochmal eine gesonderte Einwilligung. Es ist unglaublich zeitaufwendig und kompliziert, Menschen in Deutschland zu targeten. Aber es ist immer noch möglich, nationale Datensätze von Menschen in Deutschland zu kaufen.

Du verlangst, dass politische Werbekampagnen auf Facebook verboten werden. Ist das der einzige Weg, Desinformation zu stoppen?

Nein. Ich denke, Facebook sollte massiv in Künstliche Intelligenz und in Personal investieren, um seine Inhalte besser zu verwalten. Wenn man es aber aktuell nicht schafft, Desinformation und Hass auf dieser Plattform zu verhindern, sollte man besser ganz auf politische Werbeanzeigen verzichten, bis dieses Problem gelöst ist. Twitter ist da ein gutes Beispiel.

Welche gesetzlichen Änderungen forderst du außerdem?

Es fängt gerade erst an, dass wir in Europa und den USA anständige Datenschutzgesetze bekommen. Das ist schon mal ein großer Schritt. Außerdem haben wir eigentlich schon all diese Gesetze – gegen die Unterdrückung von Wählern, gegen Aufstachelung zur Gewalt, gegen Rassismus, Sexismus und Desinformation – aber anscheinend können wir sie nicht auf Facebook durchsetzen. Wie ist das möglich? Ich finde die Vollstreckung der vorhandenen Gesetze aktuell wichtiger, als ständig neue Regularien zu erlassen. Und wenn jemand wie Mark Zuckerberg die bereits gültigen Regeln nicht durchsetzen kann, dann sollte Facebook zerschlagen werden.

Du hältst also die Zerschlagung von Facebook für notwendig?

Es gibt viele Gründe, weshalb es zerschlagen werden sollte, zum Beispiel weil es nicht am Schutz seiner Nutzer interessiert zu sein scheint. Facebook schützt nicht die freie Meinungsäußerung. Mein Recht auf freie Meinungsäußerung endet da, wo deine Menschenrechte beginnen. Und Zuckerberg noch mehr Zugang zu Daten zu gewähren, kann nicht die Lösung unserer Probleme sein.

Hast du eigentlich noch ein Profil bei Facebook?

Ja, aber nicht auf meinem Smartphone. Die App habe ich schon gelöscht, kurz nachdem ich bei Cambridge Analytica angefangen hatte. Ich logge mich nur noch manchmal über den Browser ein. So haben sie immerhin keinen Zugang zu meinen Kontakten, den Daten meiner anderen Apps, dem Mikro oder der Kamera.



