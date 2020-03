Wenn es um Zukunftsthemen geht, ist sie eine gefragte Fürsprecherin. Nicole Büttner-Thiel erklärt dem Publikum auf Konferenzen und Podiumsdiskussionen immer wieder begeistert, wieso sie Technologie für einen enormen Problemlöser hält. Sie findet: Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Gelegenheit, eine „Renaissance der Menschlichkeit“ anzustoßen – wenn wir sie denn richtig einsetzen.

Ihrem Arbeitgeber hilft sie dabei, neue Ideen in der KI-Sparte ausfindig zu machen. Die studierte Volkswirtin leitet seit August 2019 die Dienstleistungssparte des Berliner Company Builders Merantix. Merantix Labs ist das dritte Venture unter dem Dach der gleichnamigen AG. Im Auftrag von Industriekunden entwickelt es KI-Lösungen, als Referenzen nennt das Startup Firmen wie Bosch, Airbus oder VW.

Wir haben Büttner-Thiel Mitte Februar auf der Konferenz Hinterland of Things in Bielefeld getroffen.

Nicole, du bezeichnest dich als Tech-Optimistin. Glaubst du, meinen Job wird in 20 Jahren ein superintelligenter Computer machen?

Ich hoffe nicht. (lacht) Für mich ist aber klar, dass wir das Problem fehlender Ressourcen mithilfe von Technologie lösen können. Beispiel ist der Mittelstand, dem viele Facharbeiterinnen und Facharbeiter fehlen. Hier sollten die Menschen keine Angst vor Technologie haben, denn sie kann dazu beitragen, Personallücken zu schließen. Wir müssen uns nur gut überlegen, wofür wir sie einsetzen. Technologie ist kein Selbstzweck.

Deine Aufgaben wird so schnell keine Maschine übernehmen, es sind nämlich ziemlich viele. Du bist CEO von Merantix Labs, Gründerin und FDP-Politikerin. Womit hast du in der letzten Woche die meiste Zeit verbracht?

Merantix Labs ist mein Vollzeitjob. Das habe ich mitgegründet und baue gerade das Team auf. Ich verbinde das Thema Technologie aber gerne mit meinem politischen Engagement, weil ich glaube, dass da viel Austausch notwendig ist. Zum Beispiel hinsichtlich der Regulierung von KI. Politik habe ich phasenweise intensiver gemacht, zum Beispiel, als ich letztes Jahr für das Europaparlament kandidiert habe. Es ist und bleibt ein Ehrenamt, das ich jetzt in meiner Freizeit mache.

Du hast Dataquotient und AlgorithmX mitgegründet. Läuft bei diesen Firmen überhaupt noch etwas?

Bei AlgorithmX kaum noch, dafür fehlt die Zeit. Das war ein Tool für Workflow-Automation. Dataquotient läuft nach wie vor, wobei ich dort selber nicht mehr operativ tätig bin. Da geht es unter anderem um die Personalvermittlung von Freelancern in Unternehmen, denen in einzelnen Bereichen die Fachleute fehlen. Mittelständler zum Beispiel.

Du hast Wirtschaft und Finanzen in St. Gallen studiert, an der Uni in Stanford geforscht. Wie kamst du in die Startup-Welt?

Generell versuche ich immer mit Leuten zu arbeiten, die mir gefallen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Im Finanzsektor, in dem ich direkt nach dem Studium ein paar Jahre gearbeitet habe, war das weniger der Fall. Also bin ich zur Firma meines ehemaligen Stanford-Professors gewechselt, Auctionomics. Die sitzen in Palo Alto, machen Auktionsdesign und Software, etwa für 4G- und 5G-Lizenzen. Das war hochspezialisiert, für mich aber auch super unternehmerisch, weil ich das Business Development geleitet habe. Seitdem bin ich wahrscheinlich nicht mehr kompatibel für ein normales Anstellungsverhältnis. Wenn man einmal so viele Freiheitsgrade hatte, ist man plötzlich schwer vermittelbar. Auch deshalb habe ich danach selber gegründet. Das hat mir großen Spaß gemacht. Obwohl ich feststellen musste, dass das gerade am Anfang eher unglamorös ist, weil man fast alles selber machen muss.

Jetzt bist du angestellte CEO. Wieso hast du bei Dataquotient nicht weitergemacht?

Bei Merantix sind die Venture Leads (Menschen, die die Ausgründungen leiten, Anm. d. Red.) ganz normale Gründer ihrer Firmen. Das Studio tritt als Investor auf und begleitet während der Inkubationszeit das Startup sehr eng. Ich fühle mich deshalb nicht wie eine Angestellte, sondern bin Gründerin. Ich kann das Venture meinen Vorstellungen entsprechend gemeinsam mit dem Team aufbauen und gestalten.

Labs ist eins von drei Projekten im Merantix-Portfolio. In welche Richtung wird die nächste Ausgründung gehen?

Einer meiner Kollegen arbeitet beispielsweise an einem Venture aus dem Bereich synthetische Biologie (Teilgebiet der Biologie, das Systeme mit neuen Eigenschaften aus Molekülen, Zellen und Organismen entwirft, Anm. d. Red.). Parallel beschäftigt sich ein weiterer Kollege mit einem Anwendungsfall im Zusammenhang mit Anti Financial Crime (Anti-Geldwäsche, Anm. d. Red.).

Ende Januar gab Merantix bekannt, 25 Millionen Euro von US-Geldgebern und europäischen Family Offices eingesammelt zu haben. Das Ziel: sukzessive bis zu acht Firmen auf Grundlage von KI aufbauen. Offiziell ausgegründet hat das Startup bisher die Brustkrebsvorsorge-Software Vara und die Plattform Siasearch, die rohe Sensordaten aus selbstfahrenden Autos automatisch strukturiert.

Seid ihr so eigentlich das jüngere Rocket Internet – für KI und Deep Learning?

Nicht unbedingt, Merantix definiert sich als KI Venture Studio. Wir begleiten Inkubationen viel enger, sie sind von Beginn an mit der Industrie verknüpft und werden erst nach einer Validierungsphase initiiert.

Welches Startup, außerhalb des Merantix-Kosmos, findest du gerade spannend?

Gestern habe ich mich mit Daniel Metzler von Isar Aerospace (Münchner Startup, das Antriebe und Trägerraketen für Kleinsatelliten entwickelt, Anm. d. Red.) unterhalten. Die planen richtig große Moonshots. Dass sie so groß denken, finde ich sehr inspirierend. Denn Raumfahrt ist definitiv nichts, womit du bei allen VCs offene Türen einrennst.

Aber Isar Aerospace war mit der Finanzierung bisher doch relativ erfolgreich.

Ja, weil sie die richtigen Investoren getroffen haben. So geht es leider nicht allen Gründerinnen und Gründern.

Die Bundesregierung plant einen Zukunftsfonds, um Startups besser zu finanzieren. Gerade die FDP warnt gerne vor der Abwanderung deutscher Ideen in die USA und nach China, weil hierzulande zu wenig Risikokapital da sei. Was hältst du von den Plänen?

Grundsätzlich finde ich die Idee gut. Die Aussicht auf große Geldtöpfe ist ein Anfang. Gleichzeitig glaube ich, dass das Geld in verrücktere Ideen gehen muss. Tiefe Technologiethemen sollten gefördert werden, damit so crazy Sachen wie SpaceX in Deutschland möglich sind. Da sind wir noch nicht ganz. Dazu gehört auch, dass Investoren eher bereit sein müssen, etwa in Biotech mit seinen teils jahrelangen Entwicklungszyklen zu investieren.

Wir haben bis heute viel Geld gesehen, dass in Online-Plattformen und E-Commerce geflossen ist, jetzt brauchen wir Geld für die dicken Bretter. Bei einem Startup für synthetische Biologie dauert es schon mal ein paar Jahre, bis die Zulassung für den Markt da ist. So etwas ist kaum kompatibel mit den Zielen klassischer VC-Modelle, die darauf abzielen, ein Unternehmen nach kurzer Zeit mit Gewinn zu veräußern. Ich würde mir wünschen, dass einige Geldgeber diesen Ansatz überdenken.

