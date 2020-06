Semperoper, Zwinger, Frauenkirche: Die Dresdner Altstadt fehlt in keinem Reiseführer über die schönsten Orte Deutschlands. Neben dem historischen Stadtkern hat der Ort noch einen anderen Anziehungspunkt: die Technische Universität Dresden. Hier entstanden Ideen wie die des Rechenzentren-Startups Cloud & Heat und der Oldtimer-Firma Hoots Classic. Oder Wandelbots – ein Robotik-Startup, in das internationale Kapitalgeber gerade 26 Millionen Euro investieren.

Gegründet wurde das Startup 2017 von Christian und Maria Piechnick zusammen mit vier Doktoranden aus der TU Dresden heraus. Mittlerweile arbeiten 80 Angestellte in Europa und Asien für das Unternehmen. Das erste Produkt von Wandelbots war ein smarter Anzug, eine Art Steuerkonsole für Roboter. Damit sollen auch Techniklaien Industrieroboter bewegen können, die sonst aufwendig zu programmieren sind. Schon damals wurden Investoren auf das Startup aufmerksam und steckten sechs Millionen Euro in die Firma.

Ein Blick in die Gesellschafterliste offenbart einen Traum für viele Jungunternehmen. Finanzkräftige Investoren wie der Berliner VC Atlantic Labs stehen da neben dem erfahrenen Unternehmer Felix Haas und SAP-Manager Christian Dahlen. Seit einigen Tagen gehören auch der Londoner VC 83North, der auch an Celonis beteiligt ist, und die Venture-Arme Microsoft M12 und Siemens Next47 dazu. Wandelbots ist eines der wenigen deutschen Investments von Microsoft. Der Fonds des Software-Konzerns ist beispielsweise am Berliner Geschäftsreise-Startup Comtravo beteiligt.

Erst Jacke, dann Stift

Die Anteilseigner von Wandelbots dürften sich jedoch nicht so sehr für den smarten Anzug interessieren, den die Dresdener verkaufen, sondern für die Technologie dahinter. „Das Kernprodukt unserer Firma ist die Software und nicht die Hardware“, sagt Mitgründer Christian Piechnick im Gespräch mit Gründerszene. Das Startup habe sein Tool so entwickelt, dass es sich auf zahlreichen Eingabegeräte wie Stifte oder Computermäuse übertragen lässt, um damit Roboter steuern zu können. „Wir haben eine breite Palette an Ideen für künftige Geräte.“

Eine Idee ist bereits zu Ende gedacht und soll Unternehmen helfen, die Produktionszeit in ihren Betrieben zu verringern. Mit dem sogenannten Tracepen-Stift können Firmenkunden Abläufe aufzeichnen, die dann von Industrierobotern übernommen werden. Wie die smarte Jacke, nur noch leichter zu bedienen.

Eine Einladung von Microsoft nach Redmond

Konzerne wie Volkwagen, BMW und Infineon nutzen die Technologie des Startups bereits. Bald könnten es noch mehr Firmen werden. „Mit Microsoft haben wir jetzt zusätzlich einen Partner, der wie kaum ein anderer die Digitalisierung der Industrie vorantreibt“, sagt Piechnick. Der Konzern sei daran interessiert, seinen Kunden Lösungen anzubieten, die die Microsoft-Anwendungen ergänzten. Dazu könnte Wandelbots Software künftig gehören.

Microsoft hatte das Startup im vergangenen Jahr in Dresden besucht und das Team daraufhin in die Unternehmenszentrale nach Redmond eingeladen, sagt Piechnick. Dort habe man mithilfe des Tracepen einen Roboter im Tausende Kilometer entfernten Dresden programmiert. Microsoft war begeistert. Danach sei die Beziehung zwischen beiden Unternehmen intensiver geworden.

Genauso wie zum Lead-Investor der letzten Finanzierungsrunde – 83North. Der Geldgeber sei der Wunschkandidat für das Wandelbots-Team gewesen. 83North wurde hierzulande durch sein Investment in das Münchner Tech-Startup Celonis bekannt. Der Investor glaubt, dass Wandelbots eine führende Rolle beim Thema Automatisierung in der Industrie einnehmen wird.

„Wir konnten aus dem Vollen schöpfen“

Der Trend ist jetzt schon erkennbar. Wandelbots hatte während der letzten Wochen in der Corona-Krise nach eigenen Angaben einen Nachfrageschub von internationalen Käufern. Weil Lieferketten zusammenbrachen, wollten Unternehmen Produktionen aus dem Ausland nach Deutschland verlagern. Die Software von Wandelbots war gefragt.

Gleichzeitig waren Investoren in der Krise allgemein vorsichtiger. Trotzdem standen die Geldgeber bei Wandelbots Schlange. Man habe einigen guten Investoren auch absagen müssen, sagt Piechnick. Denn „am Ende konnten wir, auf gut Deutsch gesagt, aus dem Vollen schöpfen“, so der Gründer. Vermutlich können das nur wenige Startups von sich behaupten.

