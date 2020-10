Schon seit Jahren klagen Mode-Onlineshops über die hohe Retourenquote. Das Zurückschicken kostenpflichtig zu machen und damit vielleicht einzudämmen, trauen sich nach wie vor nur wenige. Und die Corona-Situation, in der sich wohl noch mehr Menschen als sonst Kleidung in vielen Größen zum Anprobieren nachhause bestellen, dürfte es nicht besser machen. Ein Münchner Startup will das Problem mit Technologie lösen.

Leon Szeli, Tomislav Tomov und Awais Shafique, die Gründer von Presize, nennen ihr Produkt „digitaler Größenberater“. Es handelt sich dabei um eine Art Bodyscanner-App: Über eine Schaltfläche im Onlineshop wird das Tool aufgefrufen, User geben Alter, Gewicht und Körpergröße an, dann müssen sie sich noch für ein siebensekündiges Video vor der Smartphone-Kamera drehen. Darufhin gibt Presize eine Größenempfehlung ab und zeigt die voraussichtliche Passform des Kleidungsstücks in einer Illustration. Mithilfe einer sogenannten Size-ID können die Messergebnisse zu anderen Onlineshops mitgenommen werden.

20 Anbieter hätten das Tool schon auf ihren Websites integriert, um die Retourenquote zu senken, so Gründer Leon Szeli auf Nachfrage von Gründerszene. Im vergangenen Monat hätten 10.000 Kunden den digitalen Größenberater genutzt. Für dieses Jahr erwartet Presize einen Umsatz von 300.000 Euro, 2021 soll es schon eine Million sein. Beraten wird das 2019 gegründete Unternehmen unter anderem von Hugo-Boss-Vorstand Heiko Schäfer. Zu den Investoren gehören laut Handelsregister der Münchner Inkubator UnternehmerTUM, Plug & Play Germany und Carsten Maschmeyers Beteiligungsgesellschaft Seed + Speed.

Geschwindigkeit geht vor Profit

Presize scanne 55 Prozent genauer als Konkurrenzprodukte und liefere „die genausten Körpermaße auf dem Markt“, behauptet Szeli. Profitabel ist sein Startup trotzdem noch nicht. Die Prioritöten seien andere, erklärt der Gründer: „Für unsere Produktentwicklung brauchen wir Experten aus den Bereichen Deep Learning und Computer Vision, die entsprechend vergütet werden.“ Denn Presize wolle schneller sein als etwa Amazon oder Zalando, die schon länger nach eigenen, ähnlichen Lösungen suchten. „Bisher ohne Erfolg, aber hier wird sich in den nächsten Jahren viel tun.“ Gewinn zu machen spielt laut Szeli deswegen „noch eine untergeordnete Rolle“.

Geld und Publicity müssen trotzdem her, weswegen er und seine Mitgründer, die sich vom Studium am Münchner Elite-Gründungszentrum CDTM kennen, an diesem Montag in der „Höhle der Löwen“ auftreten. In der TV-Show wollen die drei 650.000 Euro einsammeln und bieten dafür zehn Prozent ihrer Anteile, Unternehmensbewertung ergo 6,5 Millionen Euro. Wird das was? Einer der Investoren von Presize sitzt immerhin schon mal in der Jury.

