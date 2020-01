Amerikanische Forscher haben die ersten programmierbaren Organismen entwickelt. Die Zellen dafür entnahmen sie Embryonen des Afrikanischen Krallenfroschs, auf lateininisch Xenopus laevis – daher auch der Name Xenobot. Die Organismen sind kleiner als ein Millimeter und können sich selbstständig bewegen. Verletzen sie sich, können sie sich selbst heilen. Und haben sie ihre Aufgabe erledigt, zersetzen sie sich selbst.

„Das sind komplett neue Lebensformen“, sagte Michael Levin der Zeitung The Guardian. „Sie haben noch nie zuvor existiert.“ Levin leitet das zuständige Forschungszentrum an der Tufts University in Massachusetts, das die Xenobots zusammen mit Forschern der University of Vermont entwickelt hat.

Die Forschungsgruppe hat die Organismen mithilfe eines Supercomputers entwickelt. Dieser errechnete per Zufallsprinzip tausende Designs. Die Formen, die in den virtuellen Tests am besten abschnitten, bauten die Forscher in ihren Laboren nach. Einer der Xenobots etwa hatte zwei kurze Beine, ein anderer hatte ein Loch in der Mitte. Den Bot mit dem Loch hatten die Wissenschaftler so umfunktioniert, dass er darin eine minimale Last transportieren konnte, schreibt der Guardian.

Die Wissenschaftler hoffen, dass die Organismen irgendwann einmal dazu genutzt werden können, um Mikroplastik aus dem Meer zu fischen. Oder um Ablagerungen von Arterienwänden zu lösen. Auch beim Aufspüren von radioaktivem Müll oder Giftstoffen könnten sie sich als nützlich erweisen. Die Wissenschaftler hoffen aber auch, neue Erkenntnisse über menschliche Krankheiten wie etwa Krebs gewinnen zu können. Das ultimative Ziel sei es, die „Software des Lebens zu verstehen“, sagte Levin.

Doch die Forschungsergebnisse bringen auch ethische Bedenken mit sich. Ab wann gelten die Organismen als schützenswerte Lebewesen? Diese Frage wird im Hinblick auf fortgeschrittene Versionen der Xenobots relevant, die über Nervensysteme oder Sinneszellen verfügen.

Bild: Getty Images/ LOUISA GOULIAMAKI/AFP