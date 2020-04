Mit der Digitalisierung in Schulen ist es so eine Sache. Sie geht meist nicht über E-Mails von Lehrkräften oder Whatsapp-Gruppen unter Schülern hinaus. Doch selbst das ist inzwischen nicht mehr ohne rechtliches Risiko, denn sobald es um personenbezogene Daten wie Noten oder Elternbriefe geht, kommen Schulen schnell in den Grenzbereich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). In schlimmen Fällen drohen empfindliche Bußgelder.

Daran kann Daniel Zacharias zwar auch nichts ändern, trotzdem soll sein Startup „die digitale Plattform für sichere Kommunikation und Organisation in Schulen“ sein. Gemeinsam mit zwei Freunden hat der 22-Jährige aus Koblenz die App Sdui entwickelt, die von Lehrern und Schülern gleichermaßen genutzt werden kann. Zu den Funktionen zählen etwa eine Übersicht zu Stundenplan und Vertretungen, Hausaufgabenlisten und Termine. Per App können Lehrer Nachrichten und Dateien versenden und sehen, welcher ihrer Schüler sie gelesen hat. Gespeichert werden die Daten in der Cloud. „Alles konform zur DSGVO“, wie die Sdui-Macher auf ihrer Website versichern.

Sdui will Mobbing verhindern

Allein ist Sdui mit dieser Idee nicht. In Deutschland haben sich mehrere Startups der Digitalisierung in Schulen verschrieben, etwa die Firmen Sharezone oder Scoolio. Laut Selbstbeschreibung von Sdui beschränkten sich viele Apps jedoch nur auf einzelne Funktionen oder seien schlicht nicht datenschutzkonform. Sdui hingegen schiebe etwa dem gängigen Problem des Mobbings einen Riegel vor. Nachrichten können nur von Lehrkräften verschickt werden, nicht aber von Schülern untereinander, So werde niemand von Nachrichten belästigt, die er gar nicht erhalten möchte.

Die Nutzung der der App ist für Lehrer, Eltern und Schüler kostenlos. Lediglich Schulen zahlen eine einmalige Einrichtungsgebühr sowie eine jährliche Lizenzgebühr pro Schüler und Jahr. 2018 soll der Umsatz bei monatlich rund 20.000 Euro gelegen haben. Rund 1.000 Schulen sollen die App bereits nutzen. Im Februar stieg zudem der Hightech-Gründerfonds (HTGF) als Investor in Sdui ein. Am Dienstagabend soll nun mindestens ein weiterer hinzu kommen, dann tritt Gründer Daniel Zacharias in der „Höhle der Löwen“ auf. Sein Angebot an die Investoren: eine Million Euro für 12,5 Prozent der Anteile.

