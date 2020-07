Der Software-Konzern Teamviewer übernimmt das Bremer Datenbrillen-Startup Ubimax für 136,5 Millionen Euro. Dies teilte das börsennotierte Unternehmen aus Göppingen am Mittwoch mit. Ein Großteil der Summe (rund 86 Millionen Euro) wird demzufolge bar bezahlt, für den Rest gibt Teamviewer neue Anteilsscheine an die drei Gründer von Ubimax aus.

Anzeige

Ubimax wurde erst 2014 von den ehemaligen Bremer Studenten Jan Junker, Hendrik Witt und Percy Stocker gegründet. Das Startup entwickelt Datenbrillen, die in Industrie und Logistik eingesetzt werden. So können Mitarbeiter auf Brillengläsern beispielsweise Informationen über Versand und Lagerung von Waren abrufen und so effizienter arbeiten. Das Produkt namens xPick blendet dafür am oberen Rand des Brillengestells Regalnummern und Stückzahlen von Produkten ein, die Mitarbeiter für den Versand vorbereiten müssen. Gleichzeitig scannt die Brille Waren und prüft, ob bei der Verarbeitung Fehler auftreten.

Gründer hielten noch viele Anteile

Nach eigenen Angaben setzen weltweit rund 200 Unternehmen auf die Datenbrillen von Ubimax. Zu den Kunden zählen Siemens, DHL und Volkswagen. Teamviewer, das bislang vor allem für seine Fernwartungs-Software bekannt ist, will mit der Übernahme stärker an Kunden aus der Industrie heranrücken. „Diese erste Übernahme in der Geschichte von Teamviewer ist für uns ein strategisch wichtiger Schritt“, teilte CEO Oliver Steil mit. „Gemeinsam schaffen wir einen globalen Marktführer für Industrie-4.0-Lösungen. Unseren Kunden stellen wir passgenaue Angebote aus einer Hand bereit, um jedes Gerät, jeden Arbeiter und jeden Prozess in verschiedenen Industrien sicher zu vernetzen.“

Für die Gründer von Ubimax dürfte sich der Exit vor allem finanziell lohnen. Wie dem Handelsregister zu entnehmen ist, hielten sie bis zuletzt noch rund 75 Prozent der Anteile. 2016 hatte es lediglich eine größere Finanzierung über sechs Millionen Euro von einem Investor aus den USA gegeben. Im Mai war außerdem der Brillenfabrikant Fielmann eingestiegen.

Bild: Ubimax