Seit Elon Musk mitgeteilt hat, dass Tesla seine Gigafactory im brandenburgischen Grünheide errichten wird, verfolgt die deutsche Öffentlichkeit das Bauvorhaben gespannt. Erst vor wenigen Tagen war der Tesla-Chef nach Grünheide gereist. Der Zeitplan für sein Projekt drohte, durcheinander zu geraten.

Doch egal, wie schnell und unter welchen bürokratischen Hürden die Fabrik errichtet wird, in der Gigafactory steckt ein Impuls, der ein neues Kapitel deutscher Gründergeschichte einläuten könnte.

Aktuell schaut die Tech-Szene in Deutschland mit großem Interesse auf den Bau der Fabrik. Damit rückt eine Branche in den Fokus, die als Herzstück der deutschen Wirtschaft gilt: der Maschinenbau. Die Gigafactory zeigt, welche Möglichkeiten in der Digitalisierung von Fabriken liegen. Sie kann somit den Ansporn für Gründungen in einem Sektor entfachen, der auch das Interesse von Risikokapitalgebern immer stärker weckt – und dessen Volumen weltweit im kommenden Jahr laut einer US-Studie auf 123 Milliarden US-Dollar geschätzt wird: Industrial IoT.

Die Geschichte des Consumer-Internet ist auserzählt

Die Digitalisierung in Deutschland war im vergangenen Jahrzehnt hauptsächlich auf neue Innovationen im weltweiten Consumer-Internet ausgerichtet. Seit Beginn der 2010er Jahre haben wir ein massives Aufkommen von E-Commerce-Plattformen erlebt. Angefangen mit der Gründung des Berliner Modeversenders Zalando im Jahr 2008.

Die Handelsplattform wurde ein Kompass dafür, wo die Reise für erfolgreiche Digitalunternehmen aus Deutschland hingehen kann. Die Folge: Gründungen im E-Commerce-Bereich wie am Fließband. Seit einigen Jahren sehen wir jedoch eine Trendwende. Immer mehr Kapitalgeber und VC-Unternehmen investieren in Unternehmen aus der forschungsintensiven Deep-Tech-Branche.

Daniel Ek, der Gründer von Spotify, möchte etwa eine Milliarde Euro seines Vermögens in Deep Tech-Startups investieren und sogenannte „Moonshot projects“ fördern. In diese Kategorie gehört nicht zuletzt auch der Maschinenbau, der sich in der Startup-Szene im Bereich Industrial IoT verorten lässt und dessen Investoren nun ihre große Zeit gekommen sehen. „Der Markt war lange Zeit lauwarm – es ist an der Zeit, die Temperatur zu erhöhen“, sagte Lior Susan von Eclipse Ventures dem Branchenportal Techcrunch.

Auch in Deutschland sehen wir sehr erfolgreiche Gründungen im Bereich Industrial IoT. Etwa Relayr mit seinem 300-Millionen-Exit oder Wandelbots aus Dresden, bei denen Investoren weltweit Schlange stehen.

Trotz solcher Beispiele scheint sich dieser Trend noch nicht deutlich dort verfestigt zu haben, wo er am wichtigsten ist: bei den Gründerinnen und Gründern selbst. Laut dem Startup Monitor 2020 dominieren noch immer Gründungen aus den Bereichen Consumer Internet die Rankings. Lediglich 3,8 Prozent der Gründungen im vergangenen Jahr wurden dem Industrie-Bereich zugeordnet.

Natürlich sind die Schwellen für Gründungen hier höher. Das liegt an der Forschungsintensität und dem Hardware-Bezug, der geringe Anteil zeigt aber auch ein enormes Potenzial, das hier für die Gründerszene liegt. Was die Szene braucht, ist wieder einmal ein „Zalando-Moment“, der auf Jahre hinaus zu Gründungen inspirieren kann.

Die Gigafactory kann zum Zalando-Moment für eine neue Gründergeneration werden

Mit der Gigafactory kommt nun eine Fabrik nach Deutschland, die weltweit zur modernsten und fortschrittlichsten gehört. Konzentriert auf 600.000 Quadratmetern wird deutlich, welche Potentiale im Bereich der Künstlichen Intelligenz und generell im Einsatz von Software für den Maschinenbau liegen. Im Vordergrund steht die Steigerung der Effizienz von Produktionsprozessen. Diese werden durch KI optimiert und werden so zu einem wirtschaftlichen Vorteil für produzierende Unternehmen.

Noch geben lediglich die ersten Tesla-Fabriken in den USA Aufschluss über das, was uns in Brandenburg erwarten wird. Der Einsatz von KI, Robotics und Software bietet jedoch genügend Anlass für Inspiration zu neuen Ideen und Geschäftsmodellen, die sich damit auseinandersetzen, wie Fabriken durch Technologie effizienter und smarter werden können. Der entscheidende Punkt für Gründerinnen und Gründer ist, dass selbst Tesla diese hohen innovativen Standards nicht allein setzen konnte. In der Pressekonferenz zu den letzten Quartalszahlen sagte Elon Musk selbst, Tesla sei „A chain of startups“, das innerhalb seines Geschäftsmodells offen dafür ist, neuen Ideen und Projekten Raum zu geben. Genau diese Offenheit für Gründergeist und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sind es, was den deutschen Maschinenbau als Branche und das Thema Industrial IoT in die Zukunft tragen werden.

Dabei können wir selbstbewusst auf Deutschland als Industriestandort schauen. Weltmarktführer im Maschinenbau sowie exzellente Universitäten in der ganzen Republik bilden gemeinsam mit einem der größten digitalen Ökosysteme in Europa eine Basis für starke Innovation. Gerade wegen dieser vorhandenen Stärken sollten wir den Bau der Gigafactory als symbolische Chance und Weckruf sehen, um dieses Potenzial zu heben. Fabriken auf der ganzen Welt verlangen nach einem völlig neuen Betriebssystem für effizientere Produktion, höhere Wirtschaftlichkeit und einem spürbaren Impact auf unsere Klimaziele. Es braucht neue Teams und Persönlichkeiten, die hier ihre eigenen „moonshot projects” realisieren wollen.

Lasst uns das Potential in Deutschland und Europa gemeinsam nutzen, um weltweit erfolgreiche Player im Bereich Industrial IoT zu bauen – gemeinsam mit Startups, etablierten Unternehmen, Venture Capital und Forschung. Vielleicht sagen wir in zehn Jahren, dass Teslas Gigafactory der Zalando-Moment für dieses Kapitel war.

Daniel Szabo ist CEO von Körber Digital. Nach mehrjähriger Station beim Pharma-Konzern Merck gründete er das Startup You Mawo, das Brillen aus dem 3D-Drucker herstellt. Mit dem Unternehmen gewann Szabo 2018 den Deutschen Innovationspreises.

Bild: Getty Images / Maja Hitij