Normalerweise verkauft Tim Koschella über sein neues Startup Kayzen eine Plattform für In-App-Werbung. Weil sich mit Anzeigen viele Leute erreichen lassen, beschäftigt sich Koschella derzeit noch mit einem anderen Thema: gesundheitliche Aufklärung in Entwicklungsländern. Mit seiner Initiative #Appsfightcovid zeigt er mit Hilfe der Kayzen-Software und Spendengeldern App-Nutzern in Ländern wie Kolumbien und Nigeria ein Video der Weltgesundheitsorganisation WHO über eine Werbeeinblendung.

Anzeige

In dem Video wird den Nutzerinnen und Nutzern unter anderem erklärt, wie sie sich und ihre Mitmenschen vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus schützen können. Indem man zum Beispiel statt in die Hand lieber in die Armbeuge hustet und häufig die Hände wäscht. Oder es wird informiert, dass es nicht bewiesen sei, dass sich der Erreger in warmen Klimazonen weniger rasch ausbreitet als im Rest der Welt. Auch eine Weiterleitung zum Chatbot der WHO wird in der Werbeanzeige angeboten.

WHO-Informationen in verschiedenen Sprachen

Richtige Verhaltensweisen könnten in Ländern, die sich in einem frühen Stadium der Pandemie befinden, zu einer langsameren Ausbreitung des Virus führen, sagt Koschella im Gespräch mit Gründerszene. „Da heutzutage viele Menschen ein Smartphone nutzen“, könne man mit Werbung in mobilen Apps dort nicht nur viele Leute erreichen, sondern durch Werbetechniken wie dem Targeting auch die richtigen. Außerdem ließe sich der Inhalt einer Werbung so kontrollieren, dass keine Fake News an die Empfänger übertragen würden.

Die Nutzer sehen das WHO-Video in Spiele-Apps. Oder in dem besonders auf dem afrikanischen Kontinent beliebten Sharing-Dienst Shareit. Damit Koschella möglichst viele Menschen erreicht, haben er und sein Team die WHO-Informationen „ins Arabische, Französische, Portugiesische und Spanische“ übersetzt oder übersetzen lassen. „Die Leute vom Kayzen-Team machen das zu großen Teilen in ihrer Freizeit“, sagt Koschella. Selbst an den Osterfeiertagen sei daran gearbeitet worden. An der Aktion verdient Kayzen nichts.

Seit dem Start der Initiative sind mehr als 15.000 US-Dollar an Spenden von Unternehmen eingegangen. Denn die Werbeeinblendungen sind nicht kostenlos.

Mit wenig Geld Millionen Menschen erreichen

Über die Kayzen-Plattform werden die Geldbeträge eingesetzt, um die Bevölkerung zu erreichen. Wie viele Nutzer sich die WHO-Videos angeschaut haben, lässt sich auf der Website der Initiative in Echtzeit verfolgen. In rund zehn Tagen wurde das Video mehr als 36 Millionen Mal von 18 Millionen Menschen angeschaut. Davon haben 650.000 Nutzer den WHO-Chatbot aktiviert.

Auf der Seite können Unternehmen und Privatpersonen über einen Button auch spenden. „Das Geld wird zu 100 Prozent in die Werbeplatzierung investiert“, sagt Koschella. Kayzen übernehme die Kosten für die Infrastruktur wie Server und die Bereitstellung der Plattform. „Weil das Werbeinventar in den Ländern so günstig ist, kann man unglaublich viele Leute erreichen.“ Mit einer Spende von zehn US-Dollar könnten sich rund 10.000 Menschen die Informationen der WHO anschauen. Mit 1.000 US-Dollar schon ein bis zwei Millionen Nutzer erreicht werden.

Tim Koschella: Tipps eines Seriengründers: Warum Erfolg nichts mit Zufall zu tun hat Tim Koschella hat vier Startups aufgebaut, unter anderem Hitfox. Im Podcast spricht er über die Erfolgsfaktoren fürs Gründen und gibt Ratschläge für die Investorensuche.

Koschella ist Mitgründer des Company Builders Ioniq Group (ehemals Hitfox) und Ex-CEO von Applift. Im Oktober 2018 startete er gemeinsam mit Servesh Jain und Puneet Gupta das Werbetechnologie-Unternehmen Kayzen. Im Januar 2020 hat es in einer Finanzierungsrunde mehr als vier Millionen US-Dollar eingesammelt.

Bild: Kayzen