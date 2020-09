Einst ein Hoffnungsträger der Berliner Startup-Szene steckt das Unternehmen Tourlane derzeit in einer schwierigen Situation. Tourlane stellt Reisen nach Kundenwunsch zusammen, mehr als 80 Prozent der gebuchten Trips gehen in ferne Länder. In der Corona-Krise brach der Umsatz des Portals zunächst komplett ein.

Mittlerweile erwirtschaftet das 2016 gegründete Startup nach eigenen Angaben wieder zwischen 20 und 30 Prozent seines üblichen Umsatzes. Von den rund 290 Mitarbeitern sind viele immer noch in Kurzarbeit. Wie geht Gründer Julian Weselek mit der Situation um? Gründerszene hat den 33-Jährigen für ein Interview in Berlin-Kreuzberg getroffen.

Julian, Tourlane bietet hauptsächlich aufwendige Fernreisen an. Dieses Geschäftsmodell brach zu Beginn der Krise sofort zusammen. Wie waren die vergangenen Monate für dich?

Die allerersten Tage und Wochen der Krise waren unglaublich. Das Problem ging für uns los, als die Amerikaner die Grenzen für uns Europäer schlossen. Daraufhin haben wir eine Tourlane-Taskforce eingerichtet. Doch dann haben immer mehr Länder ihre Grenzen zu gemacht. Jetzt weiß man, dass wir gerade die größte Krise für den Tourismus überhaupt erleben, die natürlich auch uns trifft. Davor sind wir Monat für Monat extrem gewachsen, wir kannten also nur schnelles Wachstum. Und dann plötzlich gestoppt zu werden, ist schwierig. De facto ist unser Umsatz im März von einem Tag auf den anderen zum Stillstand gekommen. Zwischen 20 und 30 Prozent zu dem, was wir im Vorjahr erreicht hatten.

Wie habt ihr eure Arbeit und das Geschäftsmodell daraufhin angepasst?

Die Krise bedeutet für uns nicht, dass wir unser Geschäftsmodell anpassen müssen. Ganz im Gegenteil: Das Geschäftsmodell wird künftig besser funktionieren, weil die Corona-Pandmie den Massentourismus in Richtung Individualtourismus verschiebt. Dieser Markt ist rund 150 Milliarden US-Dollar groß. Die Frage ist nur: Wann wird das alles wieder möglich sein? Wir gehen davon aus, sich das alles erst Mitte bis Ende nächsten Jahres erholen wird, wenn auch ein Impfstoff da ist. Deswegen investieren wir aktuell in unsere Kernbereiche, die Technologie und unser Kundenerlebnis.

Das bedeutet, dass ihr möglicherweise eineinhalb Jahre euer Geschäftsmodell nicht verfolgen könnt. Wie übersteht ein Startup das?

Das geht nur, weil wir gut finanziert sind. Wir haben sehr viel Unterstützung von unseren Investoren. Im Nachhinein ist es ein wahnsinniges Glück, dass wir vor der Krise eine große Finanzierung abgeschlossen haben. Außerdem ist Kurzarbeit für eine Firma wie Tourlane ein sehr gutes Instrument, denn wir wollen so schnell es geht unsere Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen.

Wie viele Mitarbeiter sind aktuell noch in Kurzarbeit?

Aktuell sind rund 50 Prozent unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit, der Großteil davon auf 0 Prozent.

Wenn du sagst, ihr bekommt viel Unterstützung von euren Investoren, bedeutet das, dass sie euch weiter finanzieren oder eher, dass sie euch in Gesprächen bei aktuellen Problemen helfen?

Im Prinzip beides. Wir haben jetzt keinen Blankoscheck von denen, aber wir Gründer glauben mehr denn je an Tourlane und unser Geschäftsmodell. Und natürlich stimmen die Investoren mit unserer Strategie überein.

Ihr seid mit 72 Millionen Euro finanziert. Wie lange hält das Geld noch?

Dazu kann ich mich nicht äußern. Aber ich kann sagen, dass wir sehr konservative Annahmen getroffen haben und über ausreichend Liquidität verfügen.



Es gibt das Gerücht, dass ihr euch eine Finanzierung über den Matching-Fonds der Bundesregierung sichern wollt. Ist das korrekt?

Wir behalten uns vor, unsere Finanzen nicht zu kommentieren. Klar ist, dass wir uns ständig mit unserer Finanzierung beschäftigen. Wenn es etwas neues hierzu zu berichten gibt, sagen wir Bescheid.

Auch zu Entlassungen bei Tourlane kursieren in der Startup-Szene unterschiedliche Zahlen. Wie viele Angestellte musstet ihr seit Beginn der Krise gehen lassen?

Wir haben bis jetzt nur wenige Mitarbeiter entlassen, was sich leider angesichts der Gesamtsituation nicht vermeiden ließ. Auch haben wir Verträge auslaufen lassen beziehungsweise nicht erneuert. Insgesamt haben wir weniger als zehn Prozent unserer Mitarbeiter in den vergangenen Monaten verloren. Wir haben viel investiert in das Team und die Zeit wird auch wieder kommen, in der wir die rund 140 Mitarbeiter, die aktuell in Kurzarbeit sind, zurückholen werden. Aber wann das ist, wissen wir nicht.

Bei Facebook und Trustpilot kann man in den Bewertungen nachlesen, dass in den vergangenen Monaten nicht alle Kunden und Kundinnen mit eurem Service zufrieden waren. Tourlane-Mitarbeiter selbst sprechen in den Reaktionen von „Corona-Chaos“. Was hat dieses Chaos bei euch ausgelöst?

Ich kann diese Frage nicht nachvollziehen, wir haben schließlich unter zehn Prozent negative Bewertungen. Aber natürlich waren wir zuletzt in einer Ausnahmesituation und jede negative Bewertung ist eine Bewertung zu viel. Stornierungen waren bei uns vor der Corona-Pandemie die absolute Ausnahme. Dann hatten wir von einem Tag auf den anderen 30 bis 40 Mal mehr Stornierungen und Umbuchungen. Darauf waren unsere Prozesse gar nicht ausgelegt. Die oberste Priorität war für uns zunächst, dass alle unsere Kunden sicher von ihren Reisen zurückkommen. Parallel mussten wir die Prozesse aufbauen für die vielen Stornierungen. Aber natürlich tut es mir leid, dass es zu den Fällen kommen musste, die in den Kommentaren erwähnt werden.

Einige Nutzer beschweren sich, dass Tourlane monatelang das Geld für stornierte Reisen nicht zurückerstattet hat.

Jeder Kunde, dem eine Rückerstattung zusteht, bekommt sein Geld zurück. Es wäre uns natürlich lieber gewesen, wir hätten alle Buchungen sofort zurückerstatten können, aber unsere Prozesse waren darauf einfach nicht ausgelegt.



Was war der härteste Moment für dich als Gründer in den vergangenen Monaten?

Als die Grenzen dichtgemacht wurden, war das für mich ein unvorstellbares Szenario. Irgendwann folgte dann die Erkenntnis: Diese Krise ist zu schwerwiegend, als dass allen Firmen geholfen werden kann. Und es wird wirklich lange dauern. Das wird ein Marathon.

Wie motivierst du deine Mitarbeiter, wenn in den kommenden Monaten euer Geschäftsmodell kaum Umsätze erwirtschaften wird?

Diese Krise trifft uns und die Reiseindustrie insgesamt total hart. Langfristig wird es aber eine Beschleunigung für Tourlane geben und wir werden gestärkt aus der Zeit rausgehen. Seitdem wir alle remote arbeiten, müssen wir ganz anders und häufiger mit unseren Mitarbeitern kommunizieren. Wir sind durch die Corona-Pandemie als Firma deutlich enger zusammengerückt, weil es nicht nur für uns Gründer, sondern alle Mitarbeiter eine Ausnahmesituation ist.

Bild: Tourlane