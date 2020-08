Es ist offiziell: Am kommenden Montagmorgen kickt der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard aus dem Dax. Nach nur neun Jahren Firmengeschichte zählt Delivery Hero damit zu den 30 wertvollsten Firmen an der deutschen Börse. Und setzt damit ein Zeichen für die Startup-Szene.

Vor drei Jahren wagte sich CEO Niklas Östberg aufs Parkett. Damals lag der Ausgabepreise des Restaurantportals bei 25,50 Euro und Aktionäre bewerteten die Firma zum IPO mit 4,4 Milliarden Euro. Heute liegt das Wertpapier über 100 Euro, beflügelt von der Corona-Pandemie und der immensen Nachfrage nach Lieferessen. Knapp 20 Milliarden Euro ist Delivery Hero mittlerweile wert, weit mehr als so mancher Dax-Mitstreiter. Zum Vergleich: Der Neuling Deutsche Wohnen kommt auf eine Marktkapitalisierung von 15,7 Milliarden Euro, der Werkstoffhersteller Covestro nur auf rund sieben Milliarden Euro.

Erster Dax-Aufsteiger ohne profitables Geschäft

Der Aktienmarkt steht zu Delivery Hero. Die Anleger kaufen Wertpapiere und glauben an das Lieferportal. Bei den Geschäftszahlen kann dieses im Vergleich zu seinen Dax-Mitstreitern allerdings nicht mithalten: 2019 machte Delivery Hero knapp 1,5 Milliarden Euro Umsatz. In diesem Jahr sollen es bis zu 2,8 Milliarden werden. Nur die Immobilienfirma Deutsche Wohnen schnitt im Dax im vergangenen Jahr schlechter ab. Für den Top-30-Index sind diese Zahlen allerdings nicht entscheidend.

Börsianer kritisieren ganz andere Punkte an Delivery Hero. Der Lieferdienst ist das einzige Dax-Mitglied, das momentan keine Gewinne macht – und auch nicht weiß, wann es positive Zahlen vorweisen wird. Denn bislang schrieb jeder Dax-Aufsteiger schwarze Zahlen, wie Recherchen des Bankhaus Lampe auf Gründerszene-Nachfragen zeigen. „Bisher waren die Geschäftsmodelle in der Regel reifer und auch profitabel“, so Markus Hackenberg, Leiter der Corporate-Broking-Abteilung.

Kein Deutschlandgeschäft, aber im Dax

Selten verzeichnete einer der Konzerne im Index Verluste auf Jahresbasis. Das waren Ausreißer wie beispielsweise Volkswagen nach seinem Abgasskandal 2015. Die Erwartungen an Delivery Hero sind also hoch – vor allem nach dem Wirecard-Skandal – und Anleger müssen mit einem Risiko rechnen.

Hinzu kommt, dass der Essenslieferdienst nicht einmal mehr in Deutschland aktiv ist, aber als eine der wertvollsten deutschen Unternehmen gehandelt wird. Ende 2018 verkaufte Delivery Hero sein Heimatgeschäft an den Konkurrenten Takeaway. Die andauernden Verluste und der fehlende Deutschlandmarkt sind in der Startup-Szene nicht ungewöhnlich, stoßen vielen Experten angesichts des Dax-Auftsiegs aber sauer auf.

Östberg ist kein typischer Dax-Vorstand

Sie sollten sich daran gewöhnen, denn die Berliner machen vieles anders. Das zeigt sich auch an der personellen Aufstellung: Der typische Dax-Vorstand besteht aus deutschen Männern, etwa 55 Jahre alt und seit mindestens zwei Jahrzehnten in der Firma beschäftigt, wie das Handelsblatt eine Studie zitiert. Niklas Östberg ist gebürtiger Schwede, wohnt mit seinen Kindern in der Schweiz. Er ist ein 40-jähriger Chef, der lieber Pulli als Hemd trägt, wie er einmal zu Gründerszene sagte, der es bevorzugt, mit dem Fahrrad zum Büro zu fahren, und den man problemlos duzen kann. Jemand aus der jungen, dynamischen Tech-Szene also, der allein mit seinem Auftreten frischen Wind in die angestaubte Dax-Führungsriege bringt.

Neben Östberg sitzt nur eine weitere Person im Vorstand: der langjährige Finanzchef Emmanuel Thomassin. Auch das ist für einen Dax-Konzern ungewöhnlich. Zwar gibt es Firmen wie RWE, die auch nur zwei Vorstandsmitglieder haben. An der Spitze der wertvollsten deutschen Unternehmen befinden sich in der Regel aber mindestens vier Personen. Die Allianz hat sogar zehn in das Gremium berufen. In Bezug auf den Vorstand hat der Lieferdienst nur eine Gemeinsamkeit mit vielen seiner Index-Partnern: keine Frau in der Chefetage.

Im Mdax wartet schon Zalando

Dennoch: Delivery Hero räumt den Börsenindex von hinten auf, bringt neuen Schwung in die Liste. Sein Aufstieg zeigt, dass die deutsche Startup-Szene erwachsen geworden ist, dass Tech-Geschäftsmodelle mit jahrzehntealten Autoherstellern und Versicherern mithalten und auch junge Firmen ernstgenommen werden können.

„Möglicherweise werden in den nächsten Jahren noch mehr Unternehmen aus dem Startup-Universum in den Dax aufgenommen“, sagte Hackenberg vom Bankhaus Lampe kürzlich zu Gründerszene. Im Mdax, der Vorstufe zum Dax, warten schon Zalando, Hellofresh und Rocket Internet. Ihnen gibt Delivery Hero Hoffnung, in der höchsten Börsenliga mitspielen zu können. Auch wenn sie nicht dem Bild vom typischen Dax-Konzern entsprechen.



Bild: Michael Reinhardt / Gründerszene