Es klingt nach einem abenteuerlichen Jahr: Safari in Südafrika, Heliskiing in Alaska, außerdem Urlaub auf Hawaii und Mallorca. Florian Gschwandtner hat nach eigener Aussage „Dinge gemacht, für die sonst gefühlt keine Zeit war“, nachdem er Anfang 2019 den Geschäftsführerposten bei Runtastic räumte. So erzählte es der Gründer der österreichischen Lauf-App vor einigen Monaten im Gründerszene-Podcast.

Mit der vielen Freizeit ist jetzt Schluss. Denn Gschwandtner hat einen neuen Job: Der Unternehmer und Business Angel steigt bei Tractive aus der Nähe von Linz ins operative Geschäft ein. Als „Chief Growth Officer“ wird er das Wachstum des Startups verantworten, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Tractive stellt GPS-Tracker für Hunde und Katzen her, mit denen Besitzerinnen und Besitzer ihre Haustiere über Smartphone-App und Browser orten können. Die Vierbeiner sollen durch den Dienst nicht mehr weglaufen können – gewissermaßen das genaue Gegenteil von Runtastic.

Schon bei der Gründung von Tractive im Jahr 2012 war Gschwandtner zusammen mit seinen Runtastic-Partnern dabei, seitdem war er Gesellschafter und Berater des Startups. Jetzt habe er in dem Büro im oberösterreichischen Pasching einen eigenen Schreibtisch und könne es „kaum erwarten, loszulegen“, wird er in der Mitteilung zitiert. Ein Teil von Gschwandtners Job wird es sein, Tractive im US-amerikanischen Markt zu etablieren. Deutschland sei der bisher stärkste Markt, so das Startup.

Vorher zehn Jahre Chefsessel

Auf dem Produkt ruht viel Hoffnung: Gschwandtner sagt, dass Tractive das Zeug habe, „das nächste Runtastic zu werden“. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen 80 Angestellte und hat 250.000 zahlende Abonnenten. Um den Dienst nutzen zu können, müssen Anwenderinnen und Anwender monatlich mindestens 3,75 Euro hinlegen. Der in Österreich bekannte Business Angel Johann „Hansi“ Hansmann und Trivago-Gründer Rolf Schrömgens sind zwei der weiteren Tractive-Investoren.

2015 zahlte Adidas rund 220 Millionen Euro für Runtastic. Der Konzern vermarktet die App inzwischen als „Adidas Running“. Gschwandtner saß bei Runtastic insgesamt zehn Jahre auf dem CEO-Posten. Zu den weiteren Angel-Engagements des Gründers gehören seiner Webseite zufolge unter anderem das Fintech Cashpresso sowie das Social-Media-Tool Storyclash.

Bild: Tractive