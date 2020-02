Tim Seeger mag seinen Job. Innovatives Produkt, nette Kollegen – alles bestens, erzählt er. Seit Oktober macht der 19-Jährige eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Sein Abitur hat Tim in der Tasche. Jetzt lernt er Programmiersprachen wie PHP oder Javascript, hilft dabei, kleine Programme zu schreiben und testet Software auf Bugs.

Das Besondere: Tims Ausbildungsbetrieb ist weder mittelständischer Maschinenbauer noch Industriekonzern. Jeden Montag frühstückt er zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, in den Mittagspausen spielen sie Tischtennis, der letzte Teamausflug ging in die Lasertag-Halle. Tim lernt bei einem Startup. Menschen wie ihn gibt es in Deutschland kaum. Denn die meisten Gründerinnen und Gründer bieten keine Ausbildungsplätze an. Anzeige

Übersteht das Startup die Dauer der Ausbildung?

Offizielle Zahlen gibt es dazu nicht. Von der Karriereseite Ausbildung.de heißt es auf Nachfrage von Gründerszene, dass weniger als 0,2 Prozent der Firmen, die auf der Seite nach Lehrlingen suchen, vor fünf oder weniger Jahren gegründet wurden. Azubi Tim erzählt, er sei in seiner Klasse an der Berufsschule in Berlin-Neukölln der einzige Startup-Auszubildende.

Woran liegt das? Sicher auch an den unterschiedlichen Planungshorizonten. Startups denken gerade am Anfang nicht in Jahren, sondern in Monaten oder gar Wochen, weil etwa Investoren versprochene Finanzierungen kurzfristig absagen können. Ob ein Unternehmen die Dauer einer Ausbildung von bis zu drei Jahren übersteht, kann am Anfang einer Gründung niemand mit Sicherheit sagen.

Tim erklärt, er habe schon zum Ausbildungsstart im Oktober 2019 das Gefühl gehabt, dass sein Arbeitgeber, das Datentraining-Startup Stackfuel, auf festen Beinen stehe. Überhaupt habe er sich seinen Ausbilder nicht wegen des Startup-Status ausgesucht. „Manche sagen, sie gehen lieber zu größeren Firmen, weil das sicherer ist“, sagt Tim. „Mir war das Produkt wichtiger.“

Praktikant oder Werkstudentin als Alternative

Startups nutzen eher andere Möglichkeiten, kostengünstige Arbeitskräfte anzustellen – etwa Praktika und Werkstudentinnenstellen. Das ist für die Jungfirmen unbürokratischer als einen Ausbildungsplatz anzubieten. Und das, obwohl längere freiwillige Praktikumsstellen für Gründerinnen und Gründer seit der Einführung des Mindestlohns vor fünf Jahren unattraktiver geworden sind.

Werkstudentinnen und Werkstudenten arbeiten wiederum relativ unverbindlich. Sie entscheiden sich womöglich schon im nächsten Semester dazu, den Hochschulort zu wechseln oder wollen neben dem Studium plötzlich lieber anderswo etwas dazuverdienen. Junge Berufseinsteiger neigen dazu, Startups als Karrieresprungbrett zu nutzen, wie zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gründerszene berichten. Sie bleiben der Firma selten mehr als ein paar Jahre erhalten.

„Azubis sind wesentlich länger da als Werkstudenten oder Praktikanten“, sagt Simon Aschemeier. Der studierte Informatiker beschäftigte bei seiner früheren IT-Firma einen Auszubildenden. Bei seinem neuen Startup, dem Lernsoftware-Anbieter Deutschfuchs, würde er gerne erneut ausbilden. „Weil ich nach drei Jahren einen vollwertigen Mitarbeiter habe, der alles beherrscht, was er beherrschen muss und die Unternehmenskultur gut kennt“, sagt Aschemeier. Eine Akademikerin oder ein Akademiker würden ihn in der Einarbeitungsphase viel Geld kosten. Bei der Ausbildung seien die Kosten für die Einarbeitung im ersten Lehrjahr selbst unter Berücksichtigung der Berufsschultage deutlich geringer, sagt er. Daneben mache es ihm Spaß, die jungen Leute auf dem Weg ins Berufsleben zu begleiten.

Viele Akademiker, kaum Lehrlinge

Im Deutschen Startup Monitor (DSM) 2019 gaben nur rund 80 von 1.728 Befragten (4,7 Prozent) an, selber eine Ausbildung abgeschlossen zu haben. Vier von fünf Gründerinnen und Gründern (81,7 Prozent) erklärten, über einen Hochschulabschluss zu verfügen. Ein akademischer Hintergrund ist in Startups also eher die Regel als die Ausnahme.

Eine weitere Eigenschaft eint die Szene: Sie ist vom Fachkräftemangel betroffen, gerade Programmierer werden immer wieder händeringend gesucht. Zwar fehlt es Unternehmen in Deutschland grundsätzlich an Nachwuchs, Jahr für Jahr bleiben hierzulande viele Lehrstellen unbesetzt. Im Fall des Fachinformatikers für Anwendungsentwicklung ist das anders: In allen untersuchten Bundesländern gibt es nach Informationen der Bundesagentur für Arbeit mehr Bewerberinnen und Bewerber als Ausbildungsstellen. Der Beruf der Fachinformatikerin steht laut Statistischem Bundesamt auf Platz sieben der beliebtesten Ausbildungsberufe. Für Startups könnte das eine Chance sein, Stellen zu besetzen und gleichzeitig jungen Entwicklerinnen und Entwicklern in spe den Berufseinstieg zu ermöglichen.

Große Verantwortung

Wie stark ein Startup auf Ausbildung als Karriereoption setzt und setzen kann, hängt offenbar auch davon ab, wo es ansässig ist. Während ein nordrhein-westfälischer Gründer gegenüber Gründerszene von großer Skepsis der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor Ort gegenüber einer möglichen Lehrstelle in seinem Startup berichtet, scheint der Wille in der Bundeshauptstadt größer zu sein. Die IHK Berlin startete 2016 zusammen mit dem Bundesverband Deutsche Startups (BVDS) das Pilotprojekt Verbundausbildung. Junge Leute sollen im Rahmen dieses Programms ihre Ausbildung nicht nur bei einem Startup, sondern bei mehreren Firmen absolvieren. Das soll einerseits Einblicke in verschiedene Branchen und Bereiche erlauben und sicherstellen, dass alle Lehrinhalte vermittelt werden. Andererseits soll das Konzept den Lehrling absichern. Wenn ein Startup scheitert, kann er oder sie die Ausbildung bei den anderen Verbundpartnern weitermachen. Die Nachfrage für das Programm sei seit 2016 aber eher gering gewesen, so ein Sprecher des BVDS gegenüber Gründerszene.

Ein Grund dafür könnte neben der fehlenden Planungssicherheit der Aufwand für den sogenannten Ausbilderschein sein. Wer keinen anderweitigen Nachweis über seine „arbeits- und berufspädagogische Eignung“ erbringen kann, etwa durch pädagogische Kurse während des Studiums, muss eine Prüfung bei der IHK absolvieren. Dabei wird die persönliche und fachliche Eignung für das Ausbilderdasein geprüft. Ausbilden darf nur, wer diesen Nachweis erbracht hat. Viele Gründerinnen und Gründer dürften davor zurückschrecken, sich auf die Prüfung vorzubereiten oder Angestellte in ihrer Arbeitszeit zu einem solchen Crashkurs zu schicken. Eine zusätzliche Hürde, wenn man gerade dabei ist, ein Startup aufzubauen.

Daneben sind Azubis tendenziell weniger flexibel einsetzbar als Praktikanten oder Werkstudierende. Schließlich haben sie das Ziel, am Ende ihrer Lehre die Abschlussprüfung zu bestehen. Die ausbildende Firma verpflichtet sich bei der Anstellung im Gegenzug dazu, ihren Lehrling dahingehend zu unterstützen und ihn oder sie bestmöglich darauf vorzubereiten. Es gilt, den Ausbildungsrahmenplan einzuhalten. Deutschfuchs-Macher Aschemeier sagt: „Ausbilder haben eine große Verantwortung, die sehr ernst genommen werden muss. Der Azubi kann nicht zwei Jahre nur Kaltakquise am Telefon machen.“

Michael Assenmacher vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag spricht ebenfalls von einem hohen Grad an Verantwortung und rät: „Man muss sich gut überlegen, ob man sich das als Unternehmen gerade in der Wachstumsphase wirklich zutraut. Eine Ausbildung ist auf mehrere Jahre angelegt und ich sollte sie idealerweise mit dem Ziel anbieten, dass der Auszubildende später ein Mitarbeiter wird.“

Auch wenn es mit Arbeit und vielen Pflichten verbunden ist: Die Ausbilder, die mit Gründerszene über ihre Erfahrungen gesprochen haben, finden, dass sich der Aufwand lohnt. Denn am Ende der Ausbildung stehen aus ihrer Sicht treue Mitarbeiter.

„Der Ausbildung einen sexy Stempel aufdrücken“

Lilly Wittrock, Nichte des Mymuesli-Gründers Max Wittrock, hat ihre Startup-Berufsausbildung schon hinter sich. Bei Mymuesli ließ sie sich nach dem Abitur zwischen 2013 und 2016 zur Kauffrau für Marketingkommunikation ausbilden. „Das Team war meine Familie. Ich habe mehr Zeit im Office verbracht als mit irgendetwas anderem“, sagt sie rückblickend. Sie habe damals „extrem schnell extrem viel gelernt“. Außerdem habe sie Kontakte sammeln und sich dadurch ein Netzwerk aufbauen können. „Ich bin danach in andere coole Unternehmen gekommen, arbeite heute noch als Freelancer für Mymuesli, außerdem zum Beispiel für Uber.“

Gerade Startups könnten ihren Teil dazu beitragen, dass eine Ausbildung nicht länger als minderwertig gegenüber einem Studium angesehen wird, sagt Wittrock: „Sie könnten der Ausbildung einen sexy Stempel aufdrücken.“ Mymuesli bildet nach wie vor aus, ebenso der Online-Optiker Mister Spex und der Heizungsbauer Thermondo. Zumindest die letzten beiden sind Startup-Neuauflagen klassischer Handwerksbetriebe. Alles Firmen, die zwar noch keine 20 Jahre alt, aber schon aus der jungen Anfangsphase herausgewachsen sind.

Für Startups, die mehr als nur den schnellen Exit im Sinn, sondern eine langfristige Perspektive haben, ist die Ausbildung eine bislang unterschätze Chance an Talente zu kommen und diese an sich zu binden. Fachinformatiker-Azubi Tim ist zuversichtlich. Sein Job sei ja gerade in fast allen Unternehmen gefragt, sagt er. Studieren könne er später immer noch.

